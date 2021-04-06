Топ-менеджеры из Центральной Азии о том, в чем видят свою миссию и дело жизни

Максатбек Ишенбаев, 49 лет, город — Бишкек, СЕО, банк «Бай-Тушум», facebook





Дело моей жизни на сегодняшний момент — воспитание моих детей. Потому что семья и дети для меня на первом месте. Но работа — это тоже важная составляющая. Я рад, что в «Бай-Тушуме» все сошлось как пазл: свобода, которую дают акционеры банка, и мой опыт, осознанность, которая пришла с годами. Поэтому многое из того, что мы с командой хотим реализовать, получается.

Я хочу, чтобы в Кыргызстане было меньше начальников, больше бирюзовых компаний, команд, где приветствуется креатив, доброжелательность и к сотрудникам изначально относятся как к талантливым и надежным людям.

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Рауан Кенжехан, город — Алматы, предприниматель, общественный деятель, генеральный директор Bilim Media Group, facebook





Наша миссия: «Качественное образование, доступное всем». Мы определили ее для себя изначально, и, несмотря на то, что с момента создания компании прошло уже десять лет, она по-прежнему нас вдохновляет, и мы готовы посвящать ей свою жизнь.

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Аман Тентиев, 44 года, город — Бишкек, управляющий партнер группы компаний Namba





Мне и моей команде Богом дана энергия, знания, и, наверное, это наше предназначение — созидать те продукты, которые меняют жизнь людей к лучшему, делают ее комфортнее, безопаснее и удобнее.

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Зафарбек Сулайманов, город — Бишкек, предприниматель





Дело моей жизни — инвестирование в людей. Когда ты взял на работу молодого человека и видишь, что он сильно вырос, благодаря этому обеспечивает свою семью, преуспевает, развивается — это завораживает. Поэтому инвестирование в людей — это то, что интересует меня больше всего.

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Фарход Махмудов, 40 лет, город — Ташкент, генеральный директор OOO BRIO GROUP, oson.uz





Дело моей жизни — создание компании-единорога. И я не успокоюсь, пока не создам ее. Причем в моих планах сделать это максимум через два года. То, о чем мы сейчас рассказываем в медиа и показываем людям — это только часть всего проекта Oson.

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Дархан Оте, город — Нур-Султан, президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»





Моя главная миссия в жизни — приносить пользу обществу через преподавательскую деятельность. Я счастливый человек, потому что я нашел себя, делаю то, что люблю, и следую своей миссии.

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Урмат Насыкулов, 31 год, город — Бишкек, предприниматель, основатель Change Fitness и фонда «Тонус», @urmagramm





Я директор фонда «Тонус». Мы организовываем одни из самых массовых спортивных мероприятий в стране. Первый марафон провели в 2016 году, в нем приняло участие около 300 человек, на последнем марафоне «Куз Деми» — более 3000. Это событие носит благотворительный характер.

Дело моей жизни — улучшать жизни людей, укреплять их здоровье, делать их более успешными, счастливыми, помогать им обретать мечту.

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Динара Руслан, город — Бишкек, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook





Для меня важно создавать проекты в социальной сфере, потому что, когда ты видишь, как своими действиями, своей работой приносишь пользу и меняешь жизни большого количества людей, это дает невероятные эмоции. Вместе со своей командой я хочу показать, что проекты в социальной сфере, которая заведомо считается непопулярной, не прибыльной, могут быть успешными.

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Куаныш Ергалиев, город — Каскелен, ректор SDU





На английском есть такое выражение: «own people» — «свои люди». Для кого-то «свои люди» — это только жена и дети, для другого — родственники, для меня «мои люди» — это мое общество, мой народ. И этим людям я хочу быть полезен.

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Азиза Умарова, город — Ташкент, общественный деятель, исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting, facebook





В среднесрочной перспективе я хотела бы видеть трансформацию человеческого капитала в Узбекистане. С крепким средним классом не только в столице, с прекрасным образованием, широкими интересами, с книгами в домах, любопытными до всего нового, с интересом к внешнему миру. Я хочу, чтобы наши люди были полны сил и энергии делать прорыв. Чтобы такие базовые вещи, как дешевый интернет, витамины и йодсодержащие препараты, теплые классы в школах и университетах, были доступны повсеместно.

А в долгосрочной хотела бы основать фонд в поддержку регионального сотрудничества, культурного и образовательного обмена в Центральной Азии. Я верю в единство наших народов, в необходимость стать общим рынком. На карте по отдельности мы мало примечательны, но как единый регион можем стать серьезной конкурентоспособной силой, с которой будут считаться. На благо наших народов.

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