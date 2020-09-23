Ректор SDU Куаныш Ергалиев о том, почему считает себя профессиональным студентом и как на него повлияли школа и учителя

О себе





Когда я учился в Гарварде, у нас было упражнение. Нужно было выйти и рассказать — кто вы, при этом взять с собой один предмет, который отражал бы ваш ответ. Я взял ручку и сказал, что я профессиональный студент. Я действительно всю жизнь учусь: 12 лет в школе, 7 лет в медицинском университете, 2 года в магистратуре, 4 года в докторантуре. В стенах учебных заведений я провел 25 лет. Это отразилось на моем мышлении и взглядах на жизнь. Принимая решения, я всегда опираюсь на знания, научные и моральные принципы.

Долгие годы обучения развили во мне усидчивость и трудолюбие. Считаю, что это одна из моих сильных сторон.

Коммуникабельный, умею слушать людей.

Целеустремленный. Всегда знаю, чего хочу, вижу перед собой цель и готов идти к ней. Думаю, это тоже связано с тем, что я постоянно нахожусь в академической среде. Ученые, прежде чем начать исследование, всегда сначала определяют цель и задачи.

Меня делает счастливым осознанность, способность получать удовольствие от того момента, где я нахожусь



Мой руководитель, профессор в Гарварде подчеркивал во мне такое качество, как perseverance. На русском языке это означает настойчивость, упорство.

Я считаю себя счастливым человеком. Меня делает счастливым моя семья, дети, семейная атмосфера. Дарит счастье активная деятельность, движение не только в физическом плане, но и в понимании развития.





Меня делает счастливым осознанность, способность получать удовольствие от того момента, где я нахожусь. Я здесь и сейчас. Не думаю о предыдущем негативном опыте или о будущих возможных сложностях. На любом этапе своей жизни я осознавал, где нахожусь, что должен делать, и получал от этого удовольствие. Я родом из деревни в Костанайской области, мне повезло, что я поехал учиться в город и поступил в школу-интернат в областном центре. Находясь там, я понимал, что должен учиться, чтобы сделать какой-то прорыв в жизни. Будучи в университете, понимал, что знаний, которые мы получили, недостаточно, чтобы быть хорошим специалистом международного уровня, поэтому решил уехать учиться за рубеж.

О жизненных принципах

Пунктуальность и умение держать слово. Если обещал — сделай, либо не обещай.

Четкость и однозначность в выражении своей позиции. Это позволяет окружающим понять, что могут надеяться на тебя.





Всегда относиться к людям с уважением. Каждый человек, вне зависимости от социального статуса, положения в обществе и других факторов, заслуживает уважение, просто потому что он человек.

Некоторые люди, доходя до определенной ступени карьерной лестницы, считают себя выше, а всех остальных, соответственно, ниже. И их жизненные принципы, отношение к людям начинают меняться. Я считаю, что так не должно быть, принципы должны быть неизменны.

О людях в жизни

В первую очередь, на мое становление как человека повлияла мама. Она всегда поддерживала меня и поддерживает по сей день. То, что я уехал из деревни учиться в областную школу-интернат — это заслуга моей мамы.

Большое влияние на меня и мои жизненные взгляды оказали школьные учителя



Еще один человек, который поддерживает меня во всем — моя супруга. При этом, когда нужна объективная оценка, она может посмотреть критически и прямо сказать свое мнение. И это помогает мне подумать и принять правильное решение.





Большое влияние на меня и мои жизненные взгляды оказали школьные учителя. В нашей школе помимо преподавателей были воспитатели, которые находились с нами рядом постоянно, помогали во многих вопросах, направляли. На своем примере показывали, что значит быть добропорядочным, достойным гражданином. Школа — кузница, где закладывается фундамент личности человека.

Мне повезло, все мои одноклассники были умными и амбициозными ребятами. Это повлияло на то, что в дальнейшем в жизни я стремился находиться в окружении успешных, развитых людей.

О деятельности

Я занимаю должность ректора в Университете имени Сулеймана Демиреля. Ответственен за академическую и научную деятельность. Наш университет выстроен по западному типу — горизонтальная структура и коллегиальный подход к принятию решений, в структуре также есть президент, который ответственен за хозяйственную деятельность и финансы.





Одна из причин, почему я принял предложение стать ректором SDU — у меня есть друзья, которые учились в этом вузе, работали, и со стороны я знал корпоративную культуру этой организации, она мне импонировала. Я работаю здесь год и вижу, что при принятии решений люди руководствуются этическими принципами и научными знаниями, доводами.

Мое дело жизни — приносить пользу обществу, быть полезным своему народу



Один известный восточный мыслитель сказал: «Самый лучший человек — тот, который полезен людям». Это мой жизненный принцип, мое дело жизни — приносить пользу обществу, быть полезным своему народу.





На английском есть такое выражение: «own people» — «свои люди». Для кого-то «свои люди» — это только жена и дети, для другого — родственники, для меня «мои люди» — это мое общество, мой народ. И этим людям я хочу быть полезен.