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Русскоязычные об учебе в университетах Восточной Азии: высокая конкуренция, гранты и уникальная культура
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23.10.2019

Русскоязычные об учебе в университетах Восточной Азии: высокая конкуренция, гранты и уникальная культура

Китай


Анель Тунгышбай, город — Шанхай, Business Development Associate в Logistics Plus Inc.


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В начале 2016 года китайское правительство объявило конкурс на предоставление грантов, и я собрала документы и подала заявку. В июне получила уведомление о получении гранта на программу магистратуры в одном из шанхайских университетов и осенью переехала.

Виза, проживание, ежемесячные расходы покрывались грантом. В Китае учится много студентов из Казахстана. Практически в каждом большом городе можно встретить соотечественников.

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Динара Мин, родной город — Алматы, предприниматель, @thisisdinaramin


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В 2010 году я продолжила обучение в Пекинском университете. Взяла курс по международным отношениям и дипломатии, потому что мой дедушка был дипломатом.

Первый культурный шок случился, как только началась учеба. Когда я пришла в библиотеку, там не было мест — заняты были даже диваны. Студенты спали за столом, чтобы не потерять свое место и не тратить время на дорогу до общежития. В Китае высокий процент высокообразованных и ответственных людей.

Учеба в Пекинском университете научила внутренней дисциплине, расширила границы, познакомила с лучшими умами и сильными людьми.

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Айканыш Бекболотова, родной город — Бишкек, студент


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В Китае все зависит от университета, в котором учишься. Я не могу сказать, что в нашем вузе сильно загружают. Учителя-китайцы — добрый и понимающий народ и думают, что нам, иностранцам, тяжело учиться. Они всегда идут навстречу, если что-то не понял, объяснят и помогут. Тем не менее учеба — это непросто. Я учусь на китайском, и это вдвойне сложнее. У китайцев свой метод изложения мысли.

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Жанель Уалихан, родной город — Шымкент, организатор семинаров, выставок, конференций


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В Китае высокая конкуренция среди абитуриентов, сложные вступительные экзамены, но для иностранных студентов существуют некоторые послабления.

Учиться в Китае достаточно сложно. Занятия идут на китайском, и около 30 % предметов на английском. Пары каждый день, их нельзя пропускать, важно сдавать все задания вовремя.

В моей группе училось около 30 человек, и все мы были из разных стран. Из Казахстана нас было двое. Во время обучения я всегда старалась общаться с англоговорящими, чтобы практиковать язык, но казахи друг друга не оставляют, поэтому у меня появилось много друзей из Казахстана.

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Южная Корея


Никита Ким, родной город — Южно-Сахалинск, студент


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В Корею я переехал в феврале 2017 года, чтобы обучаться в Сеульском национальном университете.

Для этнических корейцев существуют различные программы. Один из главных проектов — стипендиальный фонд. Каждый год они дают несколько бюджетных мест для каждой страны, включая страны СНГ. Согласно правилам этого фонда, этнические корейцы могут подавать документы на получение образовательного гранта, который покрывает все расходы на обучение, и месячные выплаты.

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Диербек Мухаммедов, городСеул, Head of Marketing & Talent Captain


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Я переехал в Корею, чтобы получить высшее образование. Выбрал Международную школу бизнеса Solbridge в Woosong University — это самая молодая школа, которая получила международную аккредитацию AACSB. Также я понимал, что Корея даст мне больше возможностей для карьерного и личностного роста.

Я всегда был активным. Во время учебы участвовал в дебатах, Case Competitions, саммитах, посетил 11 стран, представляя вуз на разных мероприятиях. Поэтому меня признали студентом с наибольшими достижениями.

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Моника Ли, родной город — Тюмень, студентка, @monalee.k


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Я студентка одного из лучших вузов Южной Кореи, он входит в топ-3 страны. Получила грант от правительства Южной Кореи в 2016 году.

Выбрала эту страну, потому что в Корее один из самых высоких уровней образования в мире.

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Иброхим Мирсаидов, родной город — Ташкент, студент Университета Инха, @ibrohimirsaidov


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Инха — престижный университет в Корее. И когда ты говоришь, что учишься здесь, тебя априори считают умным. Университет находится в городе Инчон, недалеко от Сеула. Учебный процесс интересный: новые знания, общение с друзьями и профессорами.

Если вы учитесь на одном факультете с корейцами, вам будет нелегко. У них высокая конкуренция, они занимаются по 10 часов в день. Библиотеки работают круглосуточно, и в любое время дня и ночи там есть студенты. Перед экзаменом в библиотеке, рассчитанной на несколько тысяч человек, нет свободных мест.

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Япония


Анастасия Филатова, родной город — Брест, переводчик, социолог, педагог, организатор международных выставок




Учебный год в Японии начинается первого апреля. Первый семестр длится до конца июня — середины июля, затем каникулы. Зимний семестр начинается в октябре.

Система оценок буквенная — А, В, С, D, F. Большое значение имеет GPA — усредненный балл оценок за учебный период. От его показателя зависит стипендия, возможность участвовать в международных программах для японских студентов.

В Японии студент сам ответственен за выбор предметов, составление удобного расписания. Можно поставить себе несколько легких предметов и пару тяжелых в день, сделать выходной в середине недели.

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Арман Несипхан, родной город — Семей, хирург



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Я хирург по профессии, занимаюсь научными исследованиями. В 2016 году выиграл премию японского университета за вклад в научную деятельность и был приглашен в Университет Нагасаки. А в 2019 году переехал в Японию. Теперь учусь в Университете Нагасаки.

Поступить в университет Японии довольно сложно. Большая часть обучающихся здесь — сами японцы, но также много студентов со всего мира. Кто-то приезжает по обмену на пару месяцев, кто-то получает полное образование.

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Амина Аскарова, родной город — Семей, преподаватель английского языка

По приезде меня встретила тьютор — студентка-японка, задача которого — помогать иностранному студенту в первое время. Мы приехали в общежитие, где случился первый и самый сильный культурный шок. Я увидела маленькое убогое помещение, в котором было жутко холодно — в Японии отсутствует система центрального отопления. В комнате стояла старая железная кровать, умывальник с зеркальцем и стол. Я не представляла, как буду здесь жить.

Первые впечатления были не самые положительные, поэтому полюбить Японию с первого взгляда мне не удалось. Позже оказалось, что футуристический Токио все-таки существует, и он именно такой, как на картинках.

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Анастасия Тиунова, родной город — Одесса, Senior Analyst, @tiunova55




Когда мне было 11 лет, мама вышла замуж за японца и переехала в Японию. Здесь я окончила среднюю, старшую школу и университет.

В университете у меня было два основных предмета — социология и лингвистика: китайский и английский. В Японии необязательно работать по профессии, поэтому я устроилась в крупнейшую корпорацию Kyocera в отдел продаж. Сейчас работаю в американской компании Асcenture.

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