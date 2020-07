Казахи в Китае. Как молодежь получает бесплатное образование и строит успешную карьеру

Анель Тунгышбай, город — Шанхай, Business Development Associate в Logistics Plus Inc.













О переезде

Китай — это другой мир со своим ритмом жизни, культурой

О казахах в Китае

О деятельности

О планах

Дамир Кадиров, 27 лет, город — Шанхай, менеджер по международным продажам, @damirkadiroff













О переезде

О казахах в Китае

Многие соотечественники переезжают в Китай для учебы

О деятельности

О планах

Мархабат Маман Оспанкулов, 26 лет, город — Хайнин, операционный менеджер, @ospankulovm













О переезде

О казахах в Китае

Самые близкие люди в другой стране — это твои соотечественники

О деятельности

О планах

Работала в банке, но была уверена, что для дальнейшего профессионального роста мне необходима степень магистра. Поэтому, когда в начале 2016 года китайское правительство объявило конкурс на предоставление грантов, я собрала документы и подала заявку. В июне получила уведомление о получении гранта на программу магистратуры в одном из шанхайских университетов и осенью переехала.Большую поддержку оказали соотечественники, которые на тот момент уже проживали в Шанхае. Единственная проблема — языковой барьер. Местные почти не говорят на английском языке, поэтому я прошла курсы китайского языка в университете.Надо было привыкнуть к китайскому менталитету, влажному климату, специфичной еде и к большим расстояниям. Но местные жители приветливы к иностранцам, всегда готовы помочь.Практически в каждом большом городе можно встретить соотечественников. При поддержке Посольства РК в Китае действует Kazakhstan Student Association in China. Наши ребята собираются вместе на праздники, проводят концерты. Мои друзья — активные члены этого сообщества.Соотечественники в Китае отзывчивые, никогда не оставят в беде.Работа была несложной и интересной. Самое главное — быстро осваивать новые навыки и брать ответственность за поставленные задачи, проявлять инициативу в проектах.Я тесно работала с логистическими компаниями, и один из партнеров предложил мне работу. На данный момент моя позиция — Business Development Associate в компании Logistics Plus China branch.Необходим опыт работы с продажами, коммуникативные навыки, знание иностранных языков, а также знания в сфере маркетинга.Подал документы и живу здесь уже шесть лет.Так как Шанхай расположен в субтропическом поясе, здесь непривычный климат: летом жарко, а зимой холодно из-за отсутствия отопления.Поэтому для меня все было в новинку, пришлось пройти через культурный шок. На адаптацию ушло около полугода.Также привыкнуть к тому, что китайцы любят вести себя громко и шумно. Ну и, конечно, нужно было начать говорить на китайском языке и понимать местный менталитет.Потом находят варианты, чтобы остаться в стране: устраиваются на работу либо создают свою компанию.Часто соотечественники собираются по интересам. До карантина мы с ребятами вместе играли в футбол. Сейчас я поддерживаю связь со многими онлайн. Если кому-то нужна поддержка, все по мере возможностей помогают друг другу.Звучит серьезно, но работа там была скучной.Отвечаю за рынок Казахстана и других стран СНГ.Я прошел три этапа интервью. Думаю, что мне помогли отличные показатели успеваемости во время обучения и знание нескольких языков, опыт в крупной логистической компании и небольшой опыт в продажах, открытость и готовность развиваться и постигать новое.Там оттачиваю навыки публичных выступлений и улучшаю лидерские качества. В прошлом году я был Vice President of Education, а затем и президентом клуба. В этом году стал Area Director — отвечаю за работу нескольких клубов. Мне интересно общаться с разными людьми.Хочу, чтобы он стал площадкой, где люди получают полезные знания и вдохновение на позитивные изменения.Окончил здесь бакалавриат и магистратуру. Семь лет жил в Шанхае, а последние два года живу в городе Хайнин. Мы с супругой переехали сюда, когда друг предложил мне работу в его компании.Хайнин находится недалеко от Шанхая, но он гораздо меньше — здесь живет миллион человек. На улицах мало людей, никто никуда не спешит — к этому нужно было привыкнуть. Также было непривычно, что здесь мало иностранцев. Теперь мы больше общаемся с местным населением.Есть много грантов для получения степени магистра в Китае. Параллельно можно открыть бизнес или найти работу. Заметил, что многие занимаются переводческой деятельностью — это помогает заработать и найти потенциальных клиентов для будущих проектов. Также можно поработать менеджером в какой-нибудь компании. Так вы не только найдете клиентов, но и получите опыт работы на местном рынке.Но у меня есть коллеги из Казахстана.В основном соотечественники живут в таких городах, как Урумчи, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу.Знакомился и общался с ребятами из других городов. Каждый год мы собирались на Курултай — встречу всех студенческих организаций из разных городов Китая.Мы помогаем друг другу по мере возможности. За границей без поддержки друзей никак, самые близкие люди в другой стране — это твои соотечественники.Также этот город — связующий центр многих фабрик и производств. И моя первая подработка в Китае была в качестве переводчика с китайского на русский язык. Позже я поработал на позиции менеджера в двух китайских компаниях. Но мне не нравилось отношение к сотрудникам.Поэтому, когда в 2017 году мой друг с партнером открыл свою компанию и пригласил меня на работу, я согласился. Увидел в этом возможность получить ментора в его лице, а также понимание рынка и экспертность в отрасли. Теперь я партнер компании. Мы занимаемся экспортом ткани для мебели. Работаем с Россией, Украиной, Кыргызстаном, Ираном, Турцией, а также с Бельгией, Германией, Голландией, Польшей, Катаром. Недавно появились клиенты из Саудовской Аравии. Развиваем направление тканей для штор, в планах освоить и другие сферы: ковры, ткань для одежды.Это как игра и одновременно вызов. Рад, что у нас хорошая команда — мы друзья и вместе создаем бизнес.