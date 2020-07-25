Казахи в Китае. Как молодежь получает бесплатное образование и строит успешную карьеру

Анель Тунгышбай, город — Шанхай, Business Development Associate в Logistics Plus Inc.
О переезде
Я получила степень бакалавра в университете КИМЭП в 2015 году. Работала в банке, но была уверена, что для дальнейшего профессионального роста мне необходима степень магистра. Поэтому, когда в начале 2016 года китайское правительство объявило конкурс на предоставление грантов, я собрала документы и подала заявку. В июне получила уведомление о получении гранта на программу магистратуры в одном из шанхайских университетов и осенью переехала.
По приезде особых сложностей не было, так как виза, проживание, ежемесячные расходы покрывались грантом. Большую поддержку оказали соотечественники, которые на тот момент уже проживали в Шанхае. Единственная проблема — языковой барьер. Местные почти не говорят на английском языке, поэтому я прошла курсы китайского языка в университете.
Китай — это другой мир со своим ритмом жизни, культурой. Надо было привыкнуть к китайскому менталитету, влажному климату, специфичной еде и к большим расстояниям. Но местные жители приветливы к иностранцам, всегда готовы помочь.
Китай — это другой мир со своим ритмом жизни, культурой
Для переезда нужно быть готовым к переменам, не бояться открывать для себя что-то новое и воспринимать все происходящее как новый challenge.
О казахах в Китае
В Китае учится много студентов из Казахстана. Практически в каждом большом городе можно встретить соотечественников. При поддержке Посольства РК в Китае действует Kazakhstan Student Association in China. Наши ребята собираются вместе на праздники, проводят концерты. Мои друзья — активные члены этого сообщества.
У нас есть профилированные чаты, где каждый может попросить либо предложить помощь в любой ситуации. Соотечественники в Китае отзывчивые, никогда не оставят в беде.
О деятельности
Моя первая работа в Китае — стажер в канадской компании, которая занимается международной торговлей химических добавок. Работа была несложной и интересной. Самое главное — быстро осваивать новые навыки и брать ответственность за поставленные задачи, проявлять инициативу в проектах.
Одной из моих обязанностей была работа с логистами, согласование прайсов и условий доставки. Я тесно работала с логистическими компаниями, и один из партнеров предложил мне работу. На данный момент моя позиция — Business Development Associate в компании Logistics Plus China branch.
Основная задача — увеличивать продажи и открывать новые возможности в разных странах. Необходим опыт работы с продажами, коммуникативные навыки, знание иностранных языков, а также знания в сфере маркетинга.
О планах
В планах продолжать активную работу, развиваться как предприниматель и открыть бизнес совместно с европейскими партнерами.
Дамир Кадиров, 27 лет, город — Шанхай, менеджер по международным продажам, @damirkadiroff
О переезде
Во время обучения на последнем курсе бакалавриата в ЕНУ я узнал о возможности поступить на программу магистратуры на грант китайского правительства в городе Шанхай. Подал документы и живу здесь уже шесть лет.
При переезде было много сложностей: другая страна, иная культура и язык, специфичная еда. Так как Шанхай расположен в субтропическом поясе, здесь непривычный климат: летом жарко, а зимой холодно из-за отсутствия отопления.
Так как я не готовился к переезду заранее, я не знал ни одного слова на китайском и не имел представления о культурных особенностях местного населения. Поэтому для меня все было в новинку, пришлось пройти через культурный шок. На адаптацию ушло около полугода.
Чтобы не умереть с голоду, нужно было научиться пользоваться китайскими палочками. Также привыкнуть к тому, что китайцы любят вести себя громко и шумно. Ну и, конечно, нужно было начать говорить на китайском языке и понимать местный менталитет.
О казахах в Китае
Многие соотечественники переезжают в Китай для учебы. Потом находят варианты, чтобы остаться в стране: устраиваются на работу либо создают свою компанию.
Многие соотечественники переезжают в Китай для учебы
У казахстанских студентов есть свое сообщество в Китае. Часто соотечественники собираются по интересам. До карантина мы с ребятами вместе играли в футбол. Сейчас я поддерживаю связь со многими онлайн. Если кому-то нужна поддержка, все по мере возможностей помогают друг другу.
О деятельности
Первая компания, в которой я работал — крупнейшая китайская национальная компания в сфере логистики. Звучит серьезно, но работа там была скучной.
Сейчас я работаю менеджером по международным продажам в китайской биотехнологической компании Ace Ingredients, которая производит и поставляет комплексные препараты для пищевой индустрии. Отвечаю за рынок Казахстана и других стран СНГ.
Мне предложили эту работу через сеть LinkedIn. Я прошел три этапа интервью. Думаю, что мне помогли отличные показатели успеваемости во время обучения и знание нескольких языков, опыт в крупной логистической компании и небольшой опыт в продажах, открытость и готовность развиваться и постигать новое.
В свободное время я хожу на встречи топового Toastmasters Club в Шанхае — Shanghai Leadership Toastmasters Club. Там оттачиваю навыки публичных выступлений и улучшаю лидерские качества. В прошлом году я был Vice President of Education, а затем и президентом клуба. В этом году стал Area Director — отвечаю за работу нескольких клубов. Мне интересно общаться с разными людьми.
Еще веду YouTube-канал «Скажи «Да» миру». Хочу, чтобы он стал площадкой, где люди получают полезные знания и вдохновение на позитивные изменения.
О планах
Хотелось бы стать профессионалом в области международных продаж и business development.
Мархабат Маман Оспанкулов, 26 лет, город — Хайнин, операционный менеджер, @ospankulovm
О переезде
Я переехал в Китай в 2011 году. Окончил здесь бакалавриат и магистратуру. Семь лет жил в Шанхае, а последние два года живу в городе Хайнин. Мы с супругой переехали сюда, когда друг предложил мне работу в его компании.
Сложностей при переезде не было. Хайнин находится недалеко от Шанхая, но он гораздо меньше — здесь живет миллион человек. На улицах мало людей, никто никуда не спешит — к этому нужно было привыкнуть. Также было непривычно, что здесь мало иностранцев. Теперь мы больше общаемся с местным населением.
Самый лучший способ переехать в Китай — учеба. Есть много грантов для получения степени магистра в Китае. Параллельно можно открыть бизнес или найти работу. Заметил, что многие занимаются переводческой деятельностью — это помогает заработать и найти потенциальных клиентов для будущих проектов. Также можно поработать менеджером в какой-нибудь компании. Так вы не только найдете клиентов, но и получите опыт работы на местном рынке.
О казахах в Китае
В Хайнине мало казахов. Но у меня есть коллеги из Казахстана. В основном соотечественники живут в таких городах, как Урумчи, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу.
Самые близкие люди в другой стране — это твои соотечественники
В студенчестве я состоял в казахстанской организации KSAC. Знакомился и общался с ребятами из других городов. Каждый год мы собирались на Курултай — встречу всех студенческих организаций из разных городов Китая.
Я общаюсь с ребятами из Шанхая, Пекина, Гуанчжоу. Мы помогаем друг другу по мере возможности. За границей без поддержки друзей никак, самые близкие люди в другой стране — это твои соотечественники.
О деятельности
В Шанхае проходит много выставок, куда приезжают бизнесмены из разных стран. Также этот город — связующий центр многих фабрик и производств. И моя первая подработка в Китае была в качестве переводчика с китайского на русский язык. Позже я поработал на позиции менеджера в двух китайских компаниях. Но мне не нравилось отношение к сотрудникам.
Приходилось работать допоздна — важно было именно то, сколько ты работаешь, а не сам результат. Поэтому, когда в 2017 году мой друг с партнером открыл свою компанию и пригласил меня на работу, я согласился. Увидел в этом возможность получить ментора в его лице, а также понимание рынка и экспертность в отрасли. Теперь я партнер компании. Мы занимаемся экспортом ткани для мебели. Работаем с Россией, Украиной, Кыргызстаном, Ираном, Турцией, а также с Бельгией, Германией, Голландией, Польшей, Катаром. Недавно появились клиенты из Саудовской Аравии. Развиваем направление тканей для штор, в планах освоить и другие сферы: ковры, ткань для одежды.
Мне интересно быть частью создания новой компании. Это как игра и одновременно вызов. Рад, что у нас хорошая команда — мы друзья и вместе создаем бизнес.
О планах
У меня есть план: получить опыт работы в Китае, сформировать финансовый капитал, а потом переехать в Казахстан или в другую страну.