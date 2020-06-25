3 истории молодых и успешных узбекистанцев, которые строят карьеру в Южной Корее

Мохинур Иномова, город — Сеул, Account Executive, linkedin









О переезде





Южная Корея — мой второй дом, и я влюблена в него

Об узбеках в Южной Корее

О работе

О планах

Мансур Бабаджанов, 25 лет, город — Сеул, Marketing Manager bozoraka.com, Student Masters in International Business, @ mansur_atabekovich

О переезде

В Корее живет много людей из Центральной Азии, опыт которых ценен и важен

Об узбеках в Южной Корее

О работе

О планах

Диорбек Мухаммедов, 23 года, город — Сеул, Head of Marketing & Talent Captain, linkedin













О себе

При переезде в другую страну главное — быть открытым к новым приключениям

Об узбеках в Южной Корее

О работе

О планах

Выбрала эту страну из-за любви к корейской культуре и языку.Если ты не знаешь корейский, люди здесь не смогут тебе помочь. Также пришлось привыкать к иерархии. Теперь я несколько раз подумаю, прежде чем выразить свое мнение перед начальством.Я до сих пор каждый день узнаю что-то новое. Южная Корея — мой второй дом, и я влюблена в него.Их можно встретить в любом университете. Например, в нашем вузе есть клубы и сообщества узбеков. Я поддерживаю с ними связь, мы помогаем друг другу. Среди моих близких друзей много соотечественников, с которыми мы общаемся почти каждый день.Научилась многому у корейских детей, изучила корейскую культуру.Мы познакомились в Филиппинах в 2019 году, где я представляла свой университет во время ежегодного саммита Pacific Asia Travel Association. Во время общения со студентами наши взгляды об индустрии туризма совпали, после чего он предложил мне работу.Также мы предоставляем услуги онлайн-обучения и трудоустройства для студентов в разных компаниях мира.При этом продолжу работать в Talent Basket.Во время учебы в Ташкенте в наш университет приехал профессор из Кореи. Благодаря его рекомендации мне предложили стипендию на обучение в Сеуле. Я переехал, потому что мне было интересно узнать, как азиатские страны за короткое время достигли такого уровня развития.Узнал, что корейцы любят острые блюда, а продукты питания в стране дороже, чем в других странах. Но самой большой трудностью оказался языковой барьер. Несмотря на то, что обучение идет на английском языке, базовый корейский необходим на каждом шагу. В отличие от Сингапура и Гонконга, где говорят по-английски, в Корее без корейского языка тяжело наслаждаться повседневной жизнью.Но главное — встретиться с нужными людьми, чтобы не забыть о цели, которая побудила приехать в Корею. Мне повезло с окружением: они помогали и поддерживали меня на начальном этапе. Спустя месяц я уже самостоятельно передвигался по городу или заказывал еду.На корейском — «палли палли», что означает «быстрее». Вас буквально подталкивают к работе, чтобы уложиться в невозможные сроки. Принятие этого принципа стало для меня вызовом. Но чтобы влиться в местное общество, я должен стать таким же быстрым и эффективным.Большинство из них студенты, специалисты и корейцы, родившиеся и выросшие в Узбекистане.Это платформа, где узбеки в Корее могут общаться, встречаться и помогать друг другу в работе, жизни и построении карьеры. Сегодня проект успешно работает, объединяя узбекское сообщество.Обмениваясь опытом, схожими ценностями и культурой, мы строим сообщество наших людей в Корее.В Южной Корее много трудностей, но я ощущаю поддержку и помощь соотечественников.Это дало мне возможность расширить сеть знакомств, получить необходимые знания и опыт в области маркетинга и коммуникаций.Она управляет платформой bozoraka.com, предоставляющей услуги иностранцам в Корее. Также занимаюсь консалтингом в области инвестиций, координируя инвестиционные проекты корейских компаний в Узбекистане. Главное в эту цифровую эпоху — иметь опыт и возможность представить свои успешные проекты на рынке через такие онлайн-платформы, как LinkedIn и другие.Например, сейчас при поиске работы можно обратить внимание на Fintech и E-commerce-компании.Именно так восточноазиатские страны стали успешными. В будущем я планирую открыть инвестиционно-консалтинговую компанию для привлечения корейского опыта в Центральную Азию.У меня был выбор между Японией, Англией и Южной Корей. Я выбрал Международную школу бизнеса в Solbridge University — это самая молодая школа, которая получила международную аккредитацию The ASAP Quality Accreditation. Также я понимал, что Корея даст мне больше возможностей для карьерного и личностного роста.Я быстро привыкаю к новому. Мне помогло любопытство: было интересно изучать новую страну.Во время учебы участвовал в дебатах, Case Competitions, саммитах, посетил 11 стран, представляя вуз на разных мероприятиях. Поэтому меня признали студентом с наибольшими достижениями.Не стоит критиковать образ жизни местного народа.Многие приезжают сюда на заработки либо для получения образования.Но мы часто общаемся. Деятельность компании, в которой я работаю, заключается в денежных переводах в СНГ и другие страны, поэтому я поддерживаю связь с ними и как с клиентами.Потом была стажировка в маркетинговом отделе компании Extay Pro.Это аналог Western Union, MoneyGram и «Золотой Короны». В моей команде 11 человек, мы совмещаем маркетинг, поддержку клиентов и участвуем в запуске новых филиалов.Компании понравилось мое резюме и навыки, уверенность. У меня не было опыта, но я предложил план, согласно которому компания смогла бы сделать определенное количество транзакций.Но не думаю, что это будет моим конечным местом жительства. Хочу посетить европейские страны, буду путешествовать по миру.