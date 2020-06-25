3 истории молодых и успешных узбекистанцев, которые строят карьеру в Южной Корее

Мохинур Иномова, город — Сеул, Account Executive, linkedin
О переезде
Я переехала в Корею в 19 лет. Выбрала эту страну из-за любви к корейской культуре и языку.
В самом начале были сложности с языком. Если ты не знаешь корейский, люди здесь не смогут тебе помочь. Также пришлось привыкать к иерархии. Теперь я несколько раз подумаю, прежде чем выразить свое мнение перед начальством.
Перед переездом лучше составить план на будущее.
Южная Корея — мой второй дом, и я влюблена в него
Живя в Корее, я научилась многому и точно знаю, что этот опыт не сравним ни с чем. Я до сих пор каждый день узнаю что-то новое. Южная Корея — мой второй дом, и я влюблена в него.
Об узбеках в Южной Корее
В Корее много узбеков. Их можно встретить в любом университете. Например, в нашем вузе есть клубы и сообщества узбеков. Я поддерживаю с ними связь, мы помогаем друг другу. Среди моих близких друзей много соотечественников, с которыми мы общаемся почти каждый день.
О работе
Первое время я работала репетитором английского языка для малышей. Научилась многому у корейских детей, изучила корейскую культуру.
Сейчас я работаю ассистентом главного управляющего в компании Talent Basket. Мы познакомились в Филиппинах в 2019 году, где я представляла свой университет во время ежегодного саммита Pacific Asia Travel Association. Во время общения со студентами наши взгляды об индустрии туризма совпали, после чего он предложил мне работу.
Talent Basket находится в Калифорнии, занимается профессиональном маркетингом. Также мы предоставляем услуги онлайн-обучения и трудоустройства для студентов в разных компаниях мира.
Главное — использовать каждую возможность, которая предоставляется.
О планах
После учебы планирую переезд в другую страну. При этом продолжу работать в Talent Basket.
Мансур Бабаджанов, 25 лет, город — Сеул, Marketing Manager bozoraka.com, Student Masters in International Business, @mansur_atabekovich
О переезде
Я живу в Сеуле четыре года. Во время учебы в Ташкенте в наш университет приехал профессор из Кореи. Благодаря его рекомендации мне предложили стипендию на обучение в Сеуле. Я переехал, потому что мне было интересно узнать, как азиатские страны за короткое время достигли такого уровня развития.
Я готовился к переезду заранее. Узнал, что корейцы любят острые блюда, а продукты питания в стране дороже, чем в других странах. Но самой большой трудностью оказался языковой барьер. Несмотря на то, что обучение идет на английском языке, базовый корейский необходим на каждом шагу. В отличие от Сингапура и Гонконга, где говорят по-английски, в Корее без корейского языка тяжело наслаждаться повседневной жизнью.
В Корее живет много людей из Центральной Азии, опыт которых ценен и важен
В Корее живет много людей из Центральной Азии, опыт которых ценен и важен. Но главное — встретиться с нужными людьми, чтобы не забыть о цели, которая побудила приехать в Корею. Мне повезло с окружением: они помогали и поддерживали меня на начальном этапе. Спустя месяц я уже самостоятельно передвигался по городу или заказывал еду.
В Корее существует культура «сделай это быстро». На корейском — «палли палли», что означает «быстрее». Вас буквально подталкивают к работе, чтобы уложиться в невозможные сроки. Принятие этого принципа стало для меня вызовом. Но чтобы влиться в местное общество, я должен стать таким же быстрым и эффективным.
Об узбеках в Южной Корее
В Корее проживает около 70 000 узбеков. Большинство из них студенты, специалисты и корейцы, родившиеся и выросшие в Узбекистане.
В 2017 году вместе с активными соотечественниками мы основали организацию «Молодые узбекские специалисты в Корее». Это платформа, где узбеки в Корее могут общаться, встречаться и помогать друг другу в работе, жизни и построении карьеры. Сегодня проект успешно работает, объединяя узбекское сообщество.
Еще один успешный проект, соучредителем которого я являюсь — CASA— Центральноазиатская ассоциация поддержки. Обмениваясь опытом, схожими ценностями и культурой, мы строим сообщество наших людей в Корее.
Так как мы все живем далеко от Родины, часто организовываем мероприятия на свежем воздухе или собираемся за вкуснейшим пловом. В Южной Корее много трудностей, но я ощущаю поддержку и помощь соотечественников.
О работе
Моей первой работой в Корее была стажировка в стартапе JobFinder. Это дало мне возможность расширить сеть знакомств, получить необходимые знания и опыт в области маркетинга и коммуникаций.
Сейчас я работаю менеджером по маркетингу в компании Plus Alpha Trading. Она управляет платформой bozoraka.com, предоставляющей услуги иностранцам в Корее. Также занимаюсь консалтингом в области инвестиций, координируя инвестиционные проекты корейских компаний в Узбекистане. Главное в эту цифровую эпоху — иметь опыт и возможность представить свои успешные проекты на рынке через такие онлайн-платформы, как LinkedIn и другие.
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, наряду с владением языком и техническими навыками необходимо понимать текущие тенденции. Например, сейчас при поиске работы можно обратить внимание на Fintech и E-commerce-компании.
О планах
В Центральной Азии много талантливых людей, есть огромный потенциал для привлечения прямых инвестиций. Именно так восточноазиатские страны стали успешными. В будущем я планирую открыть инвестиционно-консалтинговую компанию для привлечения корейского опыта в Центральную Азию.
Диорбек Мухаммедов, 23 года, город — Сеул, Head of Marketing & Talent Captain, linkedin
О себе
Я переехал в Корею пять лет назад, чтобы получить высшее образование. У меня был выбор между Японией, Англией и Южной Корей. Я выбрал Международную школу бизнеса в Solbridge University — это самая молодая школа, которая получила международную аккредитацию The ASAP Quality Accreditation. Также я понимал, что Корея даст мне больше возможностей для карьерного и личностного роста.
Наша семья жила в разных странах, поэтому мой переезд в Корею не был сложным. Я быстро привыкаю к новому. Мне помогло любопытство: было интересно изучать новую страну.
Я всегда был активным. Во время учебы участвовал в дебатах, Case Competitions, саммитах, посетил 11 стран, представляя вуз на разных мероприятиях. Поэтому меня признали студентом с наибольшими достижениями.
При переезде в другую страну главное — быть открытым к новым приключениям
При переезде в другую страну главное — быть открытым к новым приключениям, ощущениям и ценностям. Не стоит критиковать образ жизни местного народа.
Об узбеках в Южной Корее
В Корее живет много узбеков. Многие приезжают сюда на заработки либо для получения образования.
Я не состою в сообществах соотечественников. Но мы часто общаемся. Деятельность компании, в которой я работаю, заключается в денежных переводах в СНГ и другие страны, поэтому я поддерживаю связь с ними и как с клиентами.
О работе
Будучи студентом, я работал поваром в американском пабе. Потом была стажировка в маркетинговом отделе компании Extay Pro.
Сейчас я работаю в корейской компании финансовых технологий GME REMITTANCE на позиции главы маркетинга для русскоязычных стран. Это аналог Western Union, MoneyGram и «Золотой Короны». В моей команде 11 человек, мы совмещаем маркетинг, поддержку клиентов и участвуем в запуске новых филиалов.
Я не владел корейским языком, но меня заметили. Компании понравилось мое резюме и навыки, уверенность. У меня не было опыта, но я предложил план, согласно которому компания смогла бы сделать определенное количество транзакций.
О планах
В планах вернуться в Узбекистан, чтобы реализовать свои стартап-идеи с друзьями и командой специалистов. Но не думаю, что это будет моим конечным местом жительства. Хочу посетить европейские страны, буду путешествовать по миру.