Таджикистанцы в Узбекистане. Как переехать и построить успешную карьеру в новой стране

Ташкент — быстроразвивающийся город, который предлагает людям множество возможностей. В этой статье таджикистанцы, которые переехали в Узбекистан, поделились своим опытом, советами и впечатлениями о жизни в этой стране.





Сайод Баротов, 28 лет, город — Ташкент, @sayyod_tjk





О переезде из Таджикистана в Узбекистан





В течение семи лет я работал в одной из ведущих финтех-компаний Центральной Азии — Alif. Моя карьера началась с позиции консультанта в магазинах, где я помогал клиентам разобраться в процессе покупки товаров в рассрочку. Постепенно я продвигался по карьерной лестнице и стал руководителем маркетплейса Alif Shop в Таджикистане.

Однажды Абдулло Курбонов позвал меня к себе и сообщил, что я еду в Узбекистан развивать Alif вместе с командой, которая уже базировалась в Ташкенте. Я согласился, и теперь вместе с супругой и детьми живу в Узбекистане.

Об адаптации и сложностях





Я не сталкивался с какими-то значительными сложностями в новой стране. Несколько моих друзей уже жили здесь, а сама культура оказалась схожей с нашей — например, здесь все любят плов.

Одним из самых важных аспектов в любой новой стране остается нетворкинг — знакомства с людьми и активное общение. Это значительно упрощает жизнь и помогает в любой сфере. Хороший нетворкинг открывает множество закрытых дверей. Знание узбекского языка сыграло важную роль и позволило мне быстрее адаптироваться и влиться в местную жизнь.

Небольшой лайфхак: онлайн-встречи и переговоры часто не работают. Если вам нужно что-то обсудить и договориться, встречайтесь лично, выпейте кофе или пообедайте. Это отличный инструмент для установления доверительных отношений!

О жизни в Узбекистане





Я влюбился в Узбекистан, особенно в город Ташкент. Мы с семьей довольны жизнью здесь и чувствуем себя комфортно. Пока не планируем переезд в другие страны.

Узбекистан переживает настоящий рост в сфере финтеха, в которой я специализируюсь, и мне интересно быть частью этого процесса и наблюдать за развитием.

Чувствую, что в Узбекистане у меня есть огромные возможности для профессионального роста. А что будет дальше — покажет время.

О карьере





В Узбекистане я стал руководителем сервиса BNPL Alif Насия в Узбекистане, а после руководителем маркетплейса Alif Shop в Узбекистане. В конце 2023 года я ушел из компании, чтобы попробовать себя в предпринимательстве. Это был совершенно новый опыт: переход от работы в крупной финтех-компании к созданию бизнеса с нуля.

В настоящее время мой бизнес занимается электронной торговлей на маркетплейсах Узбекистана, и за год мы достигли оборота более $1 250 000.

Также я планирую развиваться как глава департамента BNPL в одном из крупнейших банков Узбекистана — «Ипотека Банк», который входит в состав венгерской группы OTP.

Нуриддин Ишонкулов, город — Ташкент, продакт-менеджер, @n_ishonkulov





О переезде из Таджикистана в Узбекистан





Я переехал в Ташкент в поисках новых вызовов, поскольку страна активно развивается и получает значительные инвестиции. В Узбекистане уже сформировалось сообщество профессионалов, которые создают инновационные продукты. Почти каждый месяц появляются новые стартапы, банки выпускают обновленные приложения, привлекаются иностранные инвесторы, активно идет цифровизация всех секторов экономики. Все это привело к тому, что зарплаты в Ташкенте значительно выше, чем в соседних странах.

В моей сфере в Ташкенте можно зарабатывать на уровне Москвы или Алматы, что было невозможно еще три года назад.

О адаптации и сложностях





У меня было отличное предложение по работе от местной компании, но всего за две недели до переезда в компании сменился акционер, и оффер был отменен. Это была первая и самая серьезная сложность, с которой я столкнулся в Узбекистане. Я долго сомневался, стоит ли ехать, учитывая обстоятельства, но в итоге решил, что мне это нужно.

Я купил билет на 1 января и прилетел в Ташкент без работы и ясного представления о том, что буду делать дальше.

Остановился у подруги и параллельно искал работу. В Ташкенте вакансий оказалось много. Уже через несколько дней у меня были ежедневные собеседования, и я быстро получил предложения от разных компаний, выбрав наиболее интересное.

Следующей сложностью стала подготовка документов. Гражданам Таджикистана для работы в Узбекистане необходима рабочая виза. Хотя оформлением визы занималась принимающая компания, мне все равно пришлось долго ждать, пока все документы будут готовы — нужно было оформить лицензию на трудовую деятельность, пройти регистрацию, получить ПИНФЛ. А визу вообще можно было забрать только в другой стране, так что мне несколько раз пришлось летать в Душанбе, в посольство Узбекистана.

Третьей сложностью стала высокая стоимость жилья в Ташкенте. В начале мы с другом снимали квартиру за 600$ в месяц — это значительно дороже, чем в Душанбе. Без риелтора квартиру не снять, а это еще 50% комиссии, залог владельцу и оплата на несколько месяцев вперед. Чтобы начать жить в Ташкенте, нужно иметь 1500-2000$.

О жизни в Узбекистане





Коллеги хорошо меня приняли. Мне не пришлось завоевывать авторитет или идти по головам — здесь это не принято. Народ в Узбекистане доброжелательный.

Я веду активную жизнь. Помимо работы, посещаю мероприятия, обожаю ночную жизнь. За все время у меня не было ни проблем, ни конфликтных ситуаций.

Мне было легче, чем другим, потому что за первые полгода все мои близкие друзья тоже переехали в Ташкент. Примерно каждые два месяца кто-то из знакомых переезжает сюда, чтобы воплотить свои цели и мечты. Недавно даже открылись заведения, где продают таджикскую еду, такую как курутоб, что тоже стало приятным сюрпризом.

Ташкент быстро стал для меня новым домом. Я скучаю по родному городу, по близким и друзьям, которые остались там. Но я понимаю, что не мог бы получить тех возможностей, которые открылись мне в Ташкенте. Мы работаем над новым мобильным банкингом и стремимся сделать лучшее банковское приложение на рынке. Здесь каждая вторая компания амбициозна. Множество моих бывших коллег также переехали в Ташкент и работают в нашем банке.

О карьере





До переезда в Ташкент я около шести лет проработал в Alif в Таджикистане, где отвечал за развитие мобильного кошелька Alif Mobi и маркетплейса Alif Shop. За это время мы совершили настоящий прорыв в банковской индустрии. Однако, учитывая, что страна еще не достигла стадии активной цифровизации, я не увидел возможности для дальнейшего профессионального роста в Таджикистане и переехал в Ташкент. Здесь конкуренция настолько высока, что ты не можешь себе позволить расслабиться.

Я работаю руководителем департамента цифрового банкинга в OTP Group. Разрабатываю банковские и финтех-продукты, а также веду Telegram-канал «Любопытный скептик», где делюсь мыслями о новых продуктах и событиях в этой сфере.

Рекомендации





Не бойтесь знакомиться с новыми людьми. Узбекистанцы открытые и дружелюбные. У нас много общего — культура, кухня, жизненные проблемы. Разница лишь в языке.

Ищите сообщества по интересам. В Ташкенте постоянно проходят интересные мероприятия, и здесь каждый может найти сообщество по вкусу.

Учите узбекский язык и используйте его в общении — местные это ценят. Ответив на вопрос: «Как дела?», — фразой: «Яхши акя», — вы обязательно получите улыбку в ответ.

Серьезно относитесь к вопросам регистрации по месту жительства. В Таджикистане мы привыкли, что можно жить в другом городе без регистрации. Но в Узбекистане с этим строго. Если опоздаете с регистрацией хотя бы на день — вам придется заплатить большой штраф.

И бонусный лайфхак для тех, кто ищет работу, находясь в Таджикистане: используйте режим инкогнито на hh.uz. Этот сайт показывает вакансии по местоположению, и если вы не в Узбекистане, то не увидите многие актуальные предложения.

Узбекистан — прекрасная страна, всегда радушно встречает гостей. Если вы хороший человек, соблюдаете законы и с уважением относитесь к местной культуре, вас здесь обязательно примут.