Принципы жизни современного казахстанского предпринимателя

«Любовь к людям. Любовь во всех ее проявлениях делает жизнь лучше, дает крылья, ощущение силы»
Мадина Бектурганова, президент Федерации художественной гимнастики города Нур-Султан, глава Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики, facebook
«Единство: мир один для всех нас, но все мы все разные. В этой разнице большая сила.
Уважение ко всем и всему. В каждом человеке стараюсь увидеть собственного гения, его сильные стороны. В этом основной секрет моей коммуникабельности»
Лейла Кайназарова, основатель сообщества VQ Business Club, facebook
«Сказал — сделал». Если начинаешь, доделывай до конца.
Каждый человек сам строит свою судьбу и жизнь. Даже если мы читаем гороскопы, интересуемся астрологией, решение, как поступать, что говорить и в целом как жить, всегда за нами»
Алия Аубакирова, руководитель киностудии RedMark, facebook
«После меня должно быть лучше, чем до меня. Это может быть связано с работой, отношениями или даже пространством вокруг»
Айнура Умаева, генеральный директор ТОО «Тайный Советник», facebook
«Профессионализм. Каждый должен заниматься своим делом. Внутри компании много разных профессий: маркетолог, бухгалтер, директор по развитию. Есть бизнесмены, которые привыкли сами заниматься многими моментами. Я не приверженец такого подхода, привык работать с профессионалами»
Ардак Абижанов, предприниматель, facebook, @ardak1
«Гибкость. Жизнь без жестких убеждений. Кто-то упирается в принципы — как нужно, как правильно. Но, возможно, ситуация поменялась, карантин, и нужно уходить в онлайн, а не ждать, когда появится возможность работать офлайн. Конечно, в компании нужно находить, вводить, соблюдать принципы, и они не должны противоречить жизненным законам. Но многих владельцев бизнеса губит принципиальность.
Главный принцип в работе и жизни — искать радость внутри, постоянно ее добывать. Если ты что-то делаешь и это приносит тебе радость, в процессе или в результате, то это правильное. Упираться в принципы и грустить, доводить себя до депрессии — не правильно»
Александр Змановский, предприниматель, коуч, @zmanovskyy
«Относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Это простая, давняя, но работающая позиция. Бываю жесткой в определенных правилах, но при этом стараюсь не задеть людей, их достоинство, не обидеть и всегда выражаюсь в деликатной форме. Для меня важно не ранить человека, не разбить то, что потом будет сложно склеить»
Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic, основатель Optical Academy и центра профилактики и восстановления зрения Pro-Vision, @anna_v_yakovleva
«Творить и создавать новое, не делать то, что уже есть на рынке Казахстана. При этом создавать качественный продукт. Хочется показать людям всего мира, что казахстанское может быть красивым, качественным и современным.
Важно не стоять на месте, постоянно развиваться. Если ты не двигаешься вперед, то ты двигаешься назад»
Асель Адил, основатель бренда ADILI, @asseladil, @adili.kz
«Экологичность в отношениях. Всегда стараюсь вникнуть в ситуацию оппонента, поставить себя на место другого.
Больше отдаю. Живу по принципу: «А чем я могу быть полезна?»
Зарина Самигуллина, собственник садового центра-питомника «Лукоморье», советник по развитию бизнеса MegaCenterManagement, @zarinakazretail
«Есть вещи, на которые ты не можешь повлиять — их можно просто принять. В ином случае ты ищешь, где и почему произошла ошибка, и меняешь ситуацию. Самое главное — вовремя идентифицировать проблему и найти верное решение»
Асет Даутбаев, предприниматель