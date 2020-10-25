Принципы жизни современного казахстанского предпринимателя

«Единство: мир один для всех нас, но все мы все разные. В этой разнице большая сила.

Уважение ко всем и всему. В каждом человеке стараюсь увидеть собственного гения, его сильные стороны. В этом основной секрет моей коммуникабельности»

Лейла Кайназарова, основатель сообщества VQ Business Club, facebook

