Совладелица и генеральный директор Actual Optic о пути в бизнесе и деле жизни

О себе

О жизненных принципах

О людях в жизни

Главный человек в моей жизни — супруг

О деятельности

Мы лидеры рынка и за 20 лет не изменили своей философии и миссии

Бизнес сильно наполняет мою жизнь, но для любой женщины главная роль — это роль мамы. У меня двое дочерей, три родные сестры и замечательные родители. Достижения целей и успехи близких людей делают меня счастливее. Я переживаю и всегда внимательна к сестрам и детям.Я педант, и мой принцип — если начинаешь что-то, нужно сделать на «пять с плюсом».Мне всегда хотелось иметь свою компанию. Для меня было важно достичь многого, чтобы быть магнитом для улучшения благосостояния семьи.Предприниматель по своей натуре всегда находится в поиске, а путешествие — это новые грани, расширение границ.К примеру, можно было ограничиться семейным бизнесом и не выходить за рамки Алматы. С коммерческой точки зрения, если бизнес растет, то и расходов больше, поэтому для собственников доход не сильно меняется. Но здесь включаются другие рычаги — что ты оставляешь обществу, что даешь стране, поколению.Это простая, давняя, но работающая позиция. Бываю жесткой в определенных правилах, но при этом стараюсь не задеть людей, их достоинство, не обидеть и всегда выражаюсь в деликатной форме. Для меня важно не ранить человека, не разбить то, что потом будет сложно склеить.Он мой самый близкий друг. Мы познакомились в сложное для меня время. Он талантливый предприниматель, сильный стратег и при этом добрый, душевный, щедрый. Многие вещи я все еще перенимаю от него, многим уже наполнена.То, что заложено в ребенка до пяти лет — фундамент, основа того, каким он будет на протяжении всей жизни. Я благодарна родителям. Они многое вложили в нас с сестрами, научили быть честными, открытыми, самостоятельными, научили командной работе.Я в близких отношениях с несколькими друзьями из детства и есть бизнес-окружение, люди, которые достигли успеха своим трудом.Рано окончила школу, начала учиться в вузе и параллельно подрабатывать. Моя первая работа после завершения учебы — это мой первый и единственный бизнес. Поэтому он и есть дело моей жизни.У нас 25 салонов в 10 городах Казахстана. Мы лидеры рынка и за 20 лет не изменили своей философии и миссии: работать только с лучшими мировыми производителями, качественной продукцией, не уходить в масс-маркет и оставаться на уровне экспертной оптики. Мы обеспечиваем людей 100% зрением, используя инновации в области оптики с лучшими мировыми производителями.Мой супруг — уроженец Турции, но корнями из Туркестана, род кожа. Дедушка на предсмертном одре дал ему наставление: «Если у тебя будет возможность сделать что-то для земли, откуда мы родом, сделай это». Будучи студентом, он подрабатывал на заводе, который производил оптические комплектующие. Соприкоснувшись с этой сферой, он понял, что это благородный бизнес, связанный с медициной и технологиями. Это откликнулось в нем, и он открыл компанию в Турции. Однажды он получил моделей больше того количества, которое заказывал и за которое заплатил.Тот человек провел аудит своей компании и нашел много махинаций, которые спасли ему миллионы. В благодарность производитель дал рекомендации, и практически все заводы предложили мужу хорошие условия. Бизнес начал быстро расти. В 1997 году супруг приехал в Алматы, и мы зарегистрировали компанию, сначала продавали оптом, потом открыли розничную сеть.Для нас важно обратить внимание населения на собственное зрение, чтобы люди не забывали о нем до того момента, пока не начнут видеть хуже. С этой целью мы проводим бесплатные скрининг-диагностики на всех общественных площадках. С точки зрения бизнеса нам важно растить весь оптический рынок, а не свою долю.