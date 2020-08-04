Совладелица и генеральный директор Actual Optic о пути в бизнесе и деле жизни

О себе
Я мама. Бизнес сильно наполняет мою жизнь, но для любой женщины главная роль — это роль мамы. У меня двое дочерей, три родные сестры и замечательные родители. Достижения целей и успехи близких людей делают меня счастливее. Я переживаю и всегда внимательна к сестрам и детям.
Я требовательный и самокритичный человек к себе, близким и иногда больше, чем нужно. Я педант, и мой принцип — если начинаешь что-то, нужно сделать на «пять с плюсом».
Человек должен быть многогранным, без перевеса в какую-либо сторону.
Я предприниматель. Мне всегда хотелось иметь свою компанию. Для меня было важно достичь многого, чтобы быть магнитом для улучшения благосостояния семьи.
Люблю путешествия. Предприниматель по своей натуре всегда находится в поиске, а путешествие — это новые грани, расширение границ.
Одна из моих ценностей — не останавливаться на достигнутом и всегда смотреть через призму того, что ты оставляешь после себя. К примеру, можно было ограничиться семейным бизнесом и не выходить за рамки Алматы. С коммерческой точки зрения, если бизнес растет, то и расходов больше, поэтому для собственников доход не сильно меняется. Но здесь включаются другие рычаги — что ты оставляешь обществу, что даешь стране, поколению.
О жизненных принципах
Основной принцип — относиться к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Это простая, давняя, но работающая позиция. Бываю жесткой в определенных правилах, но при этом стараюсь не задеть людей, их достоинство, не обидеть и всегда выражаюсь в деликатной форме. Для меня важно не ранить человека, не разбить то, что потом будет сложно склеить.
Если мы проводим переговоры, ведем контракт, стараюсь, чтобы условия были приемлемы для обеих сторон.
О людях в жизни
Главный человек в моей жизни — супруг. Он мой самый близкий друг. Мы познакомились в сложное для меня время. Он талантливый предприниматель, сильный стратег и при этом добрый, душевный, щедрый. Многие вещи я все еще перенимаю от него, многим уже наполнена.
Главный человек в моей жизни — супруг
Большое влияние на меня оказали родители. То, что заложено в ребенка до пяти лет — фундамент, основа того, каким он будет на протяжении всей жизни. Я благодарна родителям. Они многое вложили в нас с сестрами, научили быть честными, открытыми, самостоятельными, научили командной работе.
Благодарна людям рядом со мной, я подчерпнула от каждого из них много хороших принципов, черт характера. Я в близких отношениях с несколькими друзьями из детства и есть бизнес-окружение, люди, которые достигли успеха своим трудом.
О деятельности
Я занимаюсь предпринимательской деятельностью больше 20 лет. Рано окончила школу, начала учиться в вузе и параллельно подрабатывать. Моя первая работа после завершения учебы — это мой первый и единственный бизнес. Поэтому он и есть дело моей жизни.
Есть ощущение, что 20 лет пронеслись быстро, но, когда смотришь на созданное, понимаешь, что время прошло не зря и есть результаты. У нас 25 салонов в 10 городах Казахстана. Мы лидеры рынка и за 20 лет не изменили своей философии и миссии: работать только с лучшими мировыми производителями, качественной продукцией, не уходить в масс-маркет и оставаться на уровне экспертной оптики. Мы обеспечиваем людей 100% зрением, используя инновации в области оптики с лучшими мировыми производителями.
Мы лидеры рынка и за 20 лет не изменили своей философии и миссии
История нашей компании красивая и трогательная. Мой супруг — уроженец Турции, но корнями из Туркестана, род кожа. Дедушка на предсмертном одре дал ему наставление: «Если у тебя будет возможность сделать что-то для земли, откуда мы родом, сделай это». Будучи студентом, он подрабатывал на заводе, который производил оптические комплектующие. Соприкоснувшись с этой сферой, он понял, что это благородный бизнес, связанный с медициной и технологиями. Это откликнулось в нем, и он открыл компанию в Турции. Однажды он получил моделей больше того количества, которое заказывал и за которое заплатил.
Он написал производителю, что хочет отправить часть товара обратно. Тот человек провел аудит своей компании и нашел много махинаций, которые спасли ему миллионы. В благодарность производитель дал рекомендации, и практически все заводы предложили мужу хорошие условия. Бизнес начал быстро расти. В 1997 году супруг приехал в Алматы, и мы зарегистрировали компанию, сначала продавали оптом, потом открыли розничную сеть.
Мы строим экосистему в бизнесе хорошего зрения:
— открыли школу для восстановления зрения у подростков
— занимаемся аппаратным лечением, профилактикой, восстановлением
— создали площадку для взрослых iFitness, когда через определенные упражнения и работы на аппаратах снижается напряжение зрения.
Я стремлюсь к тому, чтобы уровень предоставления медицинских офтальмологических услуг и продукции в Казахстане вырос, чтобы мы вышли на мировой уровень. Для нас важно обратить внимание населения на собственное зрение, чтобы люди не забывали о нем до того момента, пока не начнут видеть хуже. С этой целью мы проводим бесплатные скрининг-диагностики на всех общественных площадках. С точки зрения бизнеса нам важно растить весь оптический рынок, а не свою долю.
В ближайшее время будем иметь больше партнеров, надеемся, другие оптики тоже будут создавать свои экосистемы и приобщаться к нашей.