Лейла Кайназарова о том, что такое VQ и почему люди конкурируют в количестве жизненной энергии

О себе

Я эксперт в создании сообществ. Создатель креативных пространств, проектов, связанных с развитием людей и программами предпринимательской поддержки.

Предприниматель. У меня всегда были свои проекты, даже когда я работала в найме.

У меня есть муж и трое детей. Семья — наиболее важная часть моей жизни, можно сказать, самый большой проект.





Для меня важно состояние гармонии, баланса. Я всегда занимаюсь тем, что действительно люблю. Поэтому разные направления моей жизни могут прекрасно сосуществовать вместе, у меня никогда нет внутренних противоречий.

Одна из моих главных ценностей — исследование мира и своих возможностей. Для меня счастье каждый день просыпать и понимать, что вокруг столько всего интересного, столько областей, тем, где ты можешь углубиться, попробовать себя, понять свои скрытые ресурсы.

Одна из моих главных ценностей — исследование мира и своих возможностей



Многие задаются вопросом, для чего рождается человек. Я вижу смысл в том, чтобы сделать свою жизнь и жизнь тех людей, с которыми ты разделяешь ценности, счастливой.

О жизненных принципах

Единство: мир один для всех нас, но все мы все разные. В этой разнице большая сила. Даже в одной семье, которая состоит из пяти человек: я, муж и трое детей, все мы разные. Но благодаря тому, что у каждого есть свои преимущества, команда — это огромная сила.

Уважение ко всем и всему. В каждом человеке стараюсь увидеть собственного гения, его сильные стороны. В этом основной секрет моей коммуникабельности.





Я за позитивный обмен. Мой принцип — не жалеть ресурсов и не быть жадным в отдаче своей энергии.

В названии нашего бизнес-клуба использована аббревиатура VQ. VQ — это коэффициент жизненной энергии. Раньше люди конкурировали по уровню IQ, потом появился термин EQ, эмоциональный интеллект. Сейчас наступило время VQ, когда люди конкурируют в количестве жизненной энергии. Лидеры нового времени — это люди, у которых хватает энергии хорошо справляться с собственной жизнью, и они еще могут вести за собой, уровнем своей энергии поднимать людей и команды.

В каждом человеке стараюсь увидеть собственного гения, его сильные стороны



Мой VQ — в поддержании физического здоровья и медитациях. Я постоянно обучаюсь разным телесным, духовным и энергетическим практикам. Умею владеть собой в различных ситуациях.

Также VQ для меня — мое окружение. Правильное, мотивирующее окружение имеет огромный положительный эффект для любого человека. Когда мы находимся в дисбалансе, страхе, депрессии, вытащить нас из этого состояния поможет социум, друзья и единомышленники.



О людях в жизни

Основная часть моего окружения — это люди дела, которые имеют большие мечты и цели. Они целеустремленные, развивающиеся и находятся в постоянном поиске различных путей исследования этого мира.

При этом для меня важно, чтобы в моем окружении были люди, не просто создающие бизнес ради денег. А чтобы это были бизнесмены с человеческим лицом и открытым сердцем. Именно так мы описали себя и своих единомышленников в правилах нашего клуба.





Если говорить о самых близких людях, мой муж — трудолюбивый человек, истинный патриот своей профессии. Он спортивный функционер и постоянно развивается в своей отрасли. Мы многому друг у друга учимся. Мои дети — это люди, которые сейчас тоже понимают, что такое иметь любимое дело, и стремятся развиваться в нем. Поэтому наша семья гармоничная во всех отношениях.

О деятельности

Я начинала свой путь с координатора программ МВА и дошла до директора инновационных программ по маркетингу. Но меня всегда тянуло к предпринимательству, и мы создали проект в beauty-индустрии. У нас были салоны красоты, обучающая академия, проводили международные чемпионаты и занимались дистрибьюторством. Параллельно я вела проекты по обучению предпринимателей — была президентом сообщества «Бизнес-молодость» в Казахстане. За несколько лет мы довели количество приверженцев этого проекта с 16 человек до 12 000.





Мне всегда были интересны инновационные проекты, связанные с развитием людей. Поэтому я создала первые коворкинги в Казахстане, общественные пространства для предпринимателей. В нашу «Бизнес-фабрику» приезжал министр инновационного развития, чтобы посмотреть, что это такое. Со временем я поняла, что суть моей деятельности — создание коллабораций, сотрудничества между людьми. Так появилась идея бизнес-сообщества VQ Business Club, площадки развития и поддержки.

У нас есть два направления: взрослый бизнес-клуб и младший. Взрослый бизнес-клуб — это предприниматели, ТОП-управленцы, профессионалы — более 100 человек. В клубном графике есть форматы больших мероприятий и встреч в малых группах. Создали направление VQ Investment — это клуб бизнес-ангелов. Уже сейчас внутри клуба есть много партнерств. В будущем клуб бизнес-ангелов будет рассматривать и проекты от участников клуба, и внешние предложения, а также привлекать сторонние инвестиции.





VQ teens — это бизнес-клуб для тинейджеров, ребят от 15 до 22 лет. Они находятся под наставничеством старшего клуба, бизнесмены передают им свои знания, навыки, опыт, дают возможности для стажировок. У ребят много энтузиазма и идей, которые иногда лучше, чем у членов старшего клуба, поэтому мы будем уделять младшему клубу пристальное внимание.

Сейчас VQ Business Club — это образовательно-предпринимательская площадка, в которую можно прийти 15-летним тинейджером и находиться всю жизнь, пока не станешь предпринимателем, инвестором и бизнес-ангелом.