facebook
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/569/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/3a7w3xy4yij0jdrfj1shz0i40wx7867j.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ideal-noe-rabochee-mesto-sozdaem-produktivnuyu-atmosferu-doma-s-ozon
logo
Идеальное рабочее место: создаем продуктивную атмосферу дома с Ozon
Стиль жизни

Вчера в 09:55

Идеальное рабочее место: создаем продуктивную атмосферу дома с Ozon

Сегодня все больше людей работают и учатся из дома. Продуктивность и результаты часто сильно зависят от удобства рабочего пространства. Как обустроить комфортное место для работы дома? Делимся идеями и решениями, найденными на маркетплейсе Ozon.

Грамотный выбор места для размещения рабочей зоны — важная составляющая успеха. Оно должно быть тихим и хорошо освещенным. Идеально, если это будет отдельная комната, но даже уголок в гостиной или спальне может подойти, если вы используете его только для работы. Когда локация выбрана, можно приступать к организации пространства.

Основные элементы рабочей зоны

Рабочий стол должен быть просторным, чтобы разместить компьютер, документы и другие необходимые предметы. Оптимальная высота — 70-75 сантиметров, чтобы руки находились на уровне локтей. На Ozon есть абсолютные разные варианты, например, столы в стиле Loft, для тех, кто любит минимализм и хочет создать современный интерьер или удобные трансформеры, способные заменить собой до семи предметов мебели — от мольберта до парты.

Стол

Второй важнейший элемент удобного рабочего места — эргономичное компьютерное кресло. В нем предстоит проводить много времени, поэтому важно выбрать максимально комфортный вариант. Идеально чтобы вы могли отрегулировать под себя каждую его часть: не только высоту, но и положение подголовника, подлокотников и каждой части спинки. Хорошо если также будет предусмотрена подставка для ног. Такое кресло — важная инвестиция в ваше здоровье, ведь в нем вы будете проводить очень много времени.

кресло

Кроме того, важно продумать освещение и расположение монитора. Настольный кронштейн позволит легко регулировать высоту, угол наклона и поворот монитора, а неоновый светильник поможет не только регулировать яркость освещения в зависимости от времени суток, но и создавать нужную атмосферу с помощью различных цветов.

кронштейн

Организация пространства и милые детали

После установки основных элементов можно приступать к следующему этапу. Теперь важно расположить всю нужную технику, канцелярию и документы так, чтобы в процессе работы ими было удобно пользоваться. Кроме того, важно создать правильную атмосферу, в которой процесс будет максимально продуктивным. Здесь важно ориентироваться на собственный ощущения и привычки: кому-то важен минимализм, чтобы ничего не отвлекало от работы или учебы, а кто-то предпочитает окружать себя всевозможными милыми безделушками и фотографиями. Однако есть и общие моменты, которые важны всем. Собрали топ-5 товаров с Ozon, которые помогут организовать удобное рабочее место.

1. Необычная настенная полка-сфера. Этот минималистичный аксессуар поможет организовать хранение канцелярии, книг и других необходимых мелочей. А для тех, кто любит декор — идеальное место для его размещения.

Настенная полка

2. Выдвижной ящик под стол. Дополнительное пространство для хранения различных предметов, которые нужны под рукой никогда не бывает лишним. А такое решение поможет легко его организовать. Для установки этого ящика не понадобится ничего сверлить, а в случае необходимости его всегда можно будет переместить в другое место.

Выдвижной ящик

3. Держатель для наушников на монитор. Отлично впишется даже в самый минималистичный дизайн и поможет организовать хранение наушников.

Держатель для наушников

4. Защитная шторка для камеры. Понравится тем, кто любит приватность или ищет решение для защиты веб-камеры.

Защита камеры

5. Коврик для мыши с интересным принтом. На Ozon есть как простые однотонные варианты, так и коврики с самыми разными принтами, например, в виде восточного ковра, с полезными шпаргалками и подсветкой, или даже в форме кошачьей лапки.

Коврик в виде лапки

Апгрейд рабочей зоны дома — значительный вклад в ваше будущее. Удобное пространство повышает продуктивность, улучшает самочувствие и делает рабочие будни приятнее. Не бойтесь экспериментировать, добавьте собственные штрихи, чтобы ваше рабочее место вдохновляло и вызывало желание работать. А все необходимые товары легко найти на Ozon!


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#офиснаямебель #маркетплейс #дом #партнерскийпост
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 YouTube-каналов, которые помогут отдохнуть и расслабиться
10 YouTube-каналов, которые помогут отдохнуть и расслабиться
Салтанат Казыбаева о том, что такое марафонская дистанция и как к ней подготовиться
Салтанат Казыбаева о том, что такое марафонская дистанция и как к ней подготовиться
10 YouTube-каналов с музыкой для учебы, работы и творчества
10 YouTube-каналов с музыкой для учебы, работы и творчества
Кто отправится на Олимпийские игры в Париж из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Кто отправится на Олимпийские игры в Париж из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Отцы и дети. 8 книг об отношениях с родителями
Отцы и дети. 8 книг об отношениях с родителями