Какой SPF-крем выбрать: 7 трендовых вариантов для защиты кожи

С наступлением весны и появлением первых ярких лучей солнца мы собрали для вас лучшие солнцезащитные кремы, которые пользуются популярностью.





Bioderma Photoderm SPF50+ Max Cream

Всеми полюбившийся SPF, который обеспечивает максимальную защиту для сухой и чувствительной кожи. Благодаря пигментированности выравнивает тон, оставляя сияющий финиш. Также увлажняет кожу до восьми часов пребывания под солнцем.





La Roche-Posay Anthelios SPF 50

Крем, рекомендованный многими экспертами. Имеет эксклюзивную формулу, разработанную для кожи, склонной к аллергическим реакциям. Предотвращает появление пигментных пятен, а также защищает кожу от инфракрасного излучения и загрязнений воздуха.





Beauty of Joseon Relief Sun

Средство, содержащее пробиотики и экстракты риса, которые надежно защищают кожу от негативного влияния солнечных лучей. Также питают и увлажняют ее, придавая естественное сияние. Остается актуальной в списке must-have продуктов у косметологов.





Garnier Ambre Solaire SPF 50+

SPF с высокой степенью защиты от UVB-, UVA- и длинных UVA-лучей. Обогащен глицерином, витамином E и гиалуроновой кислотой, увлажняет кожу. Подходит для ежедневного использования в качестве базы под макияж, не закупоривает поры. Отличается инклюзивностью для всех типов кожи.





Avene Mineral Cream SPF 50

Линия продуктов Avene, включая солнцезащитный крем, известна минимальным использованием химических фильтров и отдушек. Подходит как для взрослых, так и для детей. Оставляет выраженный белый оттенок на коже для безопасного и видимого применения.





Uriage Bariesun минеральный крем SPF 50+

Крем защищает кожу за счет богатого состава минеральной воды, которая не впитывается в кожу. Защитный барьер действует как зеркало, отражая солнечные лучи. Идеально подходит для беременных, взрослых и детей, имеющих проблемы с атопическим дерматитом и сверхчувствительной кожей.





Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50

Суперводостойкая формула с легкой текстурой. Крем устойчив в воде до 80 минут. Предотвращает появление пигментных пятен, придает коже здоровый оттенок. Текстура эссенции не оставляет чувства липкости, а делает кожу увлажненной и сияющей.