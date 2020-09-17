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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Руководитель киностудии RedMark Алия Аубакирова: «Если тебе кажется, что ты идеален, значит, ты остановился»
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Алия Аубакирова

45 лет, город — Нур-Султан, руководитель киностудии RedMark, Facebook

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Сегодня в 14:50

Руководитель киностудии RedMark Алия Аубакирова: «Если тебе кажется, что ты идеален, значит, ты остановился»

О себе

Я стараюсь совмещать семью и творчество, работу. У меня есть супруг и две дочери: старшая — студентка третьего курса, обучается в Праге, младшей 13 лет, она еще школьница.

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Экспериментатор, люблю создавать новое. Все проекты, которыми я занимаюсь — это то, что я придумываю сама.

По гороскопу я козерог, и моя проблема в том, что я не умею отдыхать.

Люблю проходить тренинги, слушать Вадима Зеланда, Ошо. У них я черпаю вдохновение. Первый тренинг, который я прошла, был в 2009 году, проводил Дэнис Беккер. Это обучение сильно изменило меня, я поняла, что нет никаких границ, и смогла легко переехать в Астану.

Человек должен жить в позитиве и заражать им


Меня делают счастливее мелочи: солнце по утрам, цветок в горшке на подоконнике и красивое блюдце, из которого пьешь кофе. Или когда бежишь по набережной и видишь красивые здания, пролетающую чайку, милую девочку с куклой в руках.

Человек должен жить в позитиве и заражать им. Стараюсь ограничивать себя от негативной информации и получать позитив. В жизни не всегда так получается, тем более в нашей сфере деятельности, мы должны быть информированы, идти в ногу со временем. Поэтому важно фильтровать поступающую информацию.

О жизненных принципах

Мой девиз по жизни: «Сказал — сделал». Если начинаешь, доделывай до конца.

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В своих рубайатах Омар Хайам говорил: «Ты — господин несказанного слова, а сказанного слова — ты слуга». Поэтому каждое слово стараюсь говорить взвешенно.

Каждый человек сам строит свою судьбу и жизнь. Даже если мы читаем гороскопы, интересуемся астрологией, решение, как поступать, что говорить и в целом как жить, всегда за нами.

О людях в жизни

Мама с папой — это те люди, на которых хочется ориентироваться в профессионализме и в семье. Родители научили отзывчивости, честности, уважению к старшим. Они воспитали нас в духе классических казахских ценностей.

Еще один важный человек, который оказал на меня влияние — бабушка. Она до 14 лет рассказывала мне перед сном сказки. Позже я читала их сама, и это настолько впиталось в меня, что я до сих пор верю, что в жизни действительно случаются чудеса.

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Мне повезло, на моем пути встречались хорошие учителя и наставники, которые помогали двигаться вперед. У меня были замечательные педагоги в обычной и музыкальной школе, в университете. В 2005 году в Алматы я познакомилась с Адильжаном Смаиловым, и он стал моим духовным наставником.

В жизни человека должны быть духовные, профессиональные наставники. Потому что родители видят в нас только хорошее, а профессионалы говорят, над чем нужно поработать. И это подстегивает двигаться дальше. Если тебе кажется, что ты идеален, значит, ты остановился.

Родители воспитали нас в духе классических казахских ценностей


Для меня окружение имеет большое значение. Не зря говорят: «Вы — это среднее арифметическое тех пяти людей, с которыми проводите большую часть времени». Я поняла, что каждый день мне встречаются интересные, добрые и отзывчивые люди.

О деятельности

Основная деятельность нашей киностудии — создание документальных фильмов, мы готовим программы для телеканалов, занимаемся рекламными роликами.

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В январе этого года мы проводили фестиваль короткометражных фильмов «Отау 2020». Первый фестиваль состоялся в 2018 году, его проводила искусствовед Айгуль Ибраевой совместно с университетом «Шабыт». Когда мы начали организовывать этот фестиваль, было много вопросов: зачем нам это нужно, зачем вкладываться деньгами и временем, что это нам даст.

Моя миссия не только в том, чтобы профессионально делать свою работу, но и помогать молодым ребятам, нашему растущему поколению


Мы провели большую работу, в том числе не спали ночами, отсматривали и адаптировали все фильмы участников под формат DCP, в котором показывается голливудское кино. Фестиваль длился пять дней, были гости из Узбекистана и Кыргызстана. Я видела огонек в глазах молодых режиссеров, их работы в первый раз были показаны на большом экране, они получили внимание и обратную связь. И я поняла, насколько ценны такие проекты. Почувствовала, что моя миссия не только в том, чтобы профессионально делать свою работу, но и помогать молодым ребятам, нашему растущему поколению.

В более глобальном смысле мое дело жизни — делать то, что будет менять жизнь людей в лучшую сторону.

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#казахстан #кино #фестиваль #нурсултан #киностудия
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