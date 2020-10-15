Мадина Бектурганова о том, зачем казахстанцам быть многозадачными и что сделает наше общество лучше

О себе





Стараюсь гармонично исполнять несколько социальных ролей. Прежде всего, я человек, женщина, супруга, мать, менеджер и общественный деятель.

Люблю саму жизнь, все, что меня окружает и происходит вокруг.

Для меня ценно и важно то, что нельзя купить за деньги. Главная ценность — семья, близкие, друзья.

Мы все рождаемся с одной целью — быть счастливыми



От природы мне дано чувство небезразличия, энтузиазма и отсутствие зависти к другим. Мне нравится, когда вокруг меня находятся люди, которые в чем-то лучше, «люди-достигаторы». И мне не все равно, что сейчас происходит со мной, с людьми, с обществом, в котором я живу.

Мы все рождаемся с одной целью — быть счастливыми. Но счастье нужно создавать своими руками и умом. Построение счастья всегда зависит от самого человека.

О жизненных принципах

Главное в жизни и работе — это любовь к людям. Любовь во всех ее проявлениях делает нашу жизнь лучше, дает нам крылья, ощущение силы.

Также важные в жизни принципы — это верность и доброта.





В профессиональной деятельности для меня главное — честность, ответственность, умение довести начатое дело до конца.

Я обожаю трудности. Только трудности дают нам возможность расти, чего-то достигать и веру в себя. Трудные моменты заставляют сделать сверку своей убежденности, проверить, действительно ли ты сейчас делаешь то, что тебе нужно.

Я обожаю трудности



Как только возникает трудность, я понимаю — это трамплин, то, с чего мы сделаем прыжок. Нужно не бояться трудностей, а, наоборот, настораживаться, когда все идет гладко и хорошо. Если тебе все достается слишком просто, подумай, может быть, ты что-то делаешь не так.

О людях в жизни

Мои родители рано покинули этот мир, я была еще в подростковом возрасте. Но несмотря на это, они успели заложить в меня определенные постулаты, привили мне любовь к людям и обучению.

«Человек — это среднее арифметическое тех пяти людей, с которыми он проводит большую часть времени». Мне всегда невероятно везло с людьми. Мои друзья, близкие, коллеги — это интересные и энергичные люди с большими целями. У них разные профессии, интересы, но все они личности, у которых можно учиться чему-то.





Самый близкий человек — супруг. Мы вместе уже 23 года. Это человек высочайшего интеллекта и пример невероятной целеустремленности и силы воли. Он самый волевой человек, которого я когда-либо видела. Любовь — главная составляющая нашего союза. Также близкие люди — мои дети. Нам с супругом интересно наблюдать за тем, как они развиваются, растут над собой, достигают своих целей и справляются с ошибками. Наша семья построена на принципах демократии и доверия.

О деятельности

В жизни любого человека наступает момент, когда приходит осознание своей роли в обществе. Еще будучи в университете, я четко поняла, что наши предки оставили нам невероятно благодатную, ресурсную и многонациональную страну. У нас такие огромные земли, но при этом такое небольшое население. Поэтому, чтобы страна процветала, каждый человек должен не только заниматься своей профессиональной деятельностью, но и приносить общественную пользу, быть многофункциональным. Нас не 250 миллионов, где для каждого дела и задачи найдется человек, а всего 18. При этом дел столько же, сколько в любой другой стране.

У меня есть мечта — строительство отдельных центров для художественной, эстетической групповой и спортивной гимнастики в столице и в областных центрах



Меня радует, что появляется много общественных организаций, благотворительных фондов. Люди кроме своей профессиональной деятельности занимаются еще чем-то, и это делает общество лучше, совершеннее.

Моя общественная деятельность началась в 2012 году, когда я возглавила Федерацию художественной гимнастики города Нур-Султан. Через год меня назначили вице-президентом Казахстанской федерации гимнастики. А спустя четыре года мы познакомились с новым видом спорта, который в мире существует уже больше 50 лет — эстетическая групповая гимнастика. Мы внедрили этот вид спорта в Казахстане, и сейчас он развивается гигантскими шагами.





У меня также есть профессиональная деятельность — я возглавляю компанию, которая занимается инвестициями в сфере недвижимости, информационных технологий и акций. Являюсь Членом совета директоров Международного университета информационных технологий МУИТ. Причем я сейчас уже не знаю, чем занимаюсь больше — профессиональной деятельностью или общественной. Это вся моя жизнь, она соткана из разных частей, и мне это нравится.

На каждом этапе жизни человек ставит перед собой разные цели, задачи. Сейчас у меня есть мечта — строительство отдельных центров для художественной, эстетической групповой и спортивной гимнастики в столице и в областных центрах. В детстве мы все посещали различные кружки, причем бесплатно. Я хочу, чтобы наши дети имели такую же возможность и занимались в красивых, светлых, комфортных залах, чтобы они чувствовали гордость за свою страну. Чтобы ни у них, ни у профессионалов не было желания уезжать отсюда. А как мать и как женщина, я хочу жить в безопасном обществе, где главными ценностями являются семья и дети.