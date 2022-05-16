Как жить в Бишкеке с комфортом: о крупных банках, частных школах и ресторанах с видом

Собрали 8 полезных статей, которые помогут организовать жизнь в Бишкеке.





FINCA, Halyk Bank и еще 4 зарубежных банка, которые работают в Кыргызстане









FINCA Bank





FINCA Bank в Кыргызстане — представительство американского банка FINCA International, который также называют «вакцинацией от бедности». Штаб-квартира компании расположена в Вашингтоне. Бренд известен тем, что разработал новый метод кредитования — «групповое», когда небольшая группа людей выбирает лидера, который будет отвечать перед банком за погашение задолженности.

Kyrgyz-Swiss Bank





«Кыргызско-Швейцарский Банк» — единственный банк в стране со швейцарским капиталом. Раньше носил название «Кыргыздыйканбанк». В 2013 году был проведен ребрендинг благодаря инвестициям швейцарской компании АО «Петрам Финанс».

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Креативный Бишкек: 7 мест для работы, знакомств и нетворкинга









Креативное сообщество и хаб ololo. Не только предоставляют места для коворкинга, но и организуют встречи для знакомств и обмена опытом. Например, запустили акселерационный лагерь, креативную бизнес-лабораторию для женщин, организовали ярмарку вакансий, стримы с интересными людьми, концерты и нетворкинг-встречи.

Уютная кофейня, где в течение дня подают завтраки. Здесь организуют TED Talks — встречи с предпринимателями и бизнесменами. За небольшую сумму можно послушать спикеров, которые делятся опытом, а также — перекусить. На первых двух встречах выступали основатель стартапа FitJab Никита Рыжих и бизнесмен, блогер Чынгыз Алканов.

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Ужин с видом на горы — 12 заведений в Бишкеке с панорамными окнами





Times bar расположен на крыше четырехзвездочного отеля Ambassador. Вкусные блюда, напитки и прекрасный вид на город — настоящий отдых от ежедневной суеты. В летнее время здесь работает терраса, где вас ждет приятная, спокойная обстановка на свежем воздухе.

Облако 53 — самый высокий лаундж-бар в Бишкеке. Сытные завтраки, закуски, салаты, стейки и многое другое вы можете попробовать, сидя на 17 этаже. Отсюда хорошо любоваться рассветами и закатами, а также наблюдать за полетом птиц.

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Какие международные отели работают в столице Кыргызстана









Hyatt Regency Bishkek, @hyattregencybishkek

Первый пятизвездочный отель в Кыргызстане — Hyatt Regency Bishkek, который расположен в центре столицы Кыргызстана. Из окон открывается красивый вид на горный хребет Тянь-Шань и древний торговый путь. Гости могут оценить спортивно-оздоровительный центр, бассейн, ресторан и другие удобства. В ресторанах отеля подают средиземноморские блюда, а также блюда-гриль.

Sheraton Hotel Bishkek, @sheratonbishkek

Sheraton — известный международный бренд отелей, который был создан в 1937 году. Принадлежит американской компании Marriott International.

В Бишкеке тоже находится отель этой мировой сети. В оздоровительном клубе и фитнес-центре для гостей работает сауна, паровая баня, салон релаксации, четыре процедурных кабинета и открытый бассейн. А в ресторане отеля — блюда местной и интернациональной кухни.

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10 крупных строительных компаний в Кыргызстане













IHLAS — группа компаний, которые работают на строительном рынке Кыргызстана, Казахстана и России. Основная деятельность — проектирование, строительство и реализация жилой и коммерческой недвижимости.

За 18 лет работы в Кыргызстане компания построила 16 многоэтажных домов.

Компания Elite House была основана в 2013 году и быстро стала одним из лидеров строительной отрасли страны.

Бренд создает объекты жилой и коммерческой недвижимости, которые отличаются стильной архитектурой и применением инновационных подходов в процессе строительства.

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Современные рабочие пространства в Бишкеке — 5 городских коворкингов













Здесь фрилансеры, начинающие бизнесмены, программисты могут найти все необходимое для комфортной работы. Коворкинг оснащен современным оборудованием для проведения презентаций и деловых встреч. Есть опция бесплатного пробного дня. Также можно воспользоваться кухней, принтером и сканером, поработать в переговорной. Интерьер выполнен в индустриальном стиле.

ololo creative hubs, @ololocity

ololo — сеть креативных хабов, которая пользуется популярностью в Кыргызстане. Компания запустила несколько проектов для фрилансеров и в будущем планирует создать город для цифровых кочевников.

Тут можно поработать в open space, но также есть отдельные рабочие места, конференц-залы, переговорные комнаты. Коворкинг работает не только в Бишкеке, но и в Оше и, на берегу озера Иссык-Куль. Бронировать подходящую локацию можно онлайн. В этом году компания запустит самый большой креативный хаб в Кыргызстане — ololo Planet.

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Mad Devs, Growave, TimelySoft — 10 крупных IT-компании Кыргызстана













Mad Devs — международная компания, которая занимается разработкой программ и администрированием крупных IT-продуктов.

Известная в Кыргызстане IT-компания начала деятельность как платформа онлайн-телевидения. С 2012 года запустила сервис совместного использования автомобилей на основе приложения и добавила доставку еды в 2013 году. У компании много клиентов из таких стран, как США, Австралия, Вьетнам, Сингапур, стран Европы и СНГ.

Компания разработала больше 50 проектов. Наиболее масштабные: Consensys, Triggermesh, Edumall, Topica, GoDee и Clutch.

Сотрудники могут работать удаленно, придерживаясь гибкого графика.

Growave — маркетинговая платформа для онлайн-магазинов, которая помогает продавцам повышать лояльность то клиентов. Сайт предоставляет целый набор инструментов, который автоматизирует и облегчает жизнь предпринимателю.

Компания Growave разработала приложение для клиентов платформы Shopify. Это платформа, которая создает онлайн-магазины за пару минут. На данный момент на Shopify запустились 1 200 000 магазинов.

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Где учиться в Бишкеке — 8 инновационных школ в столице Кыргызстана













Частная школа с инновационным методом обучения. Заведение обучает детей с первого по одиннадцатый классы. Основной язык образовательной программы — кыргызский, но помимо него также преподают турецкий, английский и китайский языки.

Школа предоставляет ученикам трехразовое питание, развозку и большое количество внеклассных занятий.

Частная школа «Акылтай», @akyltai.schoo l





Это частная школа для учеников с первого по шестой классы.

В основе концепции обучения лежат две базовые системы: STEAM и 4С.

Методики STEAM направлены на изучение естественных наук, технологий, инженерии, творчества и математики.

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