Креативный Бишкек: 7 мест для работы, знакомств и нетворкинга

Креативное сообщество и хаб ololo. Не только предоставляют места для коворкинга, но и организуют встречи для знакомств и обмена опытом. Например, запустили акселерационный лагерь, креативную бизнес-лабораторию для женщин, организовали ярмарку вакансий, стримы с интересными людьми, концерты и нетворкинг-встречи.





Адрес: улица Боконбаева, 101

Уютная кофейня, где в течение дня подают завтраки. Здесь организуют TED Talks — встречи с предпринимателями и бизнесменами. За небольшую сумму можно послушать спикеров, которые делятся опытом, а также — перекусить. На первых двух встречах выступали основатель стартапа FitJab Никита Рыжих и бизнесмен, блогер Чынгыз Алканов.









Адрес: 4 микрорайон, 6/1

В арт-баре проводят разные творческие мероприятия: музыкальные вечера джаза, блюза, техно, хаус и других, stand-up вечера с открытым микрофоном и художественные выставки. Также в баре проходят встречи с творческими людьми. Одну из таких организовала БиШСИ — Бишкекская школа современного искусства.





8 кофеен

Филиалы кофеен удобны для работы и учебы с чашкой итальянского кофе в руках. В заведении организуются тематические бизнес-завтраки для предпринимателей. 29 января спикером выступит основатель MEATPOINT и Center bar — Тимур Ахметов. Встречу проведет ресторатор и бизнесмен Айбек Джангазиев, который основал сеть Bellagio.





3 филиала

Винное место, где устраиваются творческие мероприятия с дегустацией вина. В заведениях организуют музыкальные вечера, винопробы, базары, театральные выступления, художественные выставки и киновечера, где можно встретить талантливых людей.





Адрес: проспект Манаса, 41/1

Кафе находится около Compass College. Одна из основательниц заведения — блогер Эльдана Форайс. В кафе организуются мероприятия: бранчи, винтажные базары и маркеты. Также в кофейне подают завтраки весь день, а инстаграмное оформление позволяет проводить там фотосессии.





Творческая мастерская СИ и Синергия, @lab_ci

Адрес: улица Минина, 47

Художественный коллектив мастерской занимается организацией художественных и исследовательских выставок, арт-терапий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок и вечеринок. Одна из их последних выставок называлась «Воздух, которым мы дышим», где выставлялись работы кыргызстанских художниц, среди которых были ученицы мастерской и БиШСИ.



