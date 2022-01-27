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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Креативный Бишкек: 7 мест для работы, знакомств и нетворкинга
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Сегодня в 11:45

Креативный Бишкек: 7 мест для работы, знакомств и нетворкинга

ololo, @ololocity


ololo.jpg

7 локаций

Креативное сообщество и хаб ololo. Не только предоставляют места для коворкинга, но и организуют встречи для знакомств и обмена опытом. Например, запустили акселерационный лагерь, креативную бизнес-лабораторию для женщин, организовали ярмарку вакансий, стримы с интересными людьми, концерты и нетворкинг-встречи.


Кофейня Avenue, @avenue.coffeeshop


Кофейня Avenue.jpg

Адрес: улица Боконбаева, 101

Уютная кофейня, где в течение дня подают завтраки. Здесь организуют TED Talks — встречи с предпринимателями и бизнесменами. За небольшую сумму можно послушать спикеров, которые делятся опытом, а также — перекусить. На первых двух встречах выступали основатель стартапа FitJab Никита Рыжих и бизнесмен, блогер Чынгыз Алканов.


Арт-бар «Чемодан Зусмановича», @chemodanzus


Чемодан Зусмановича.jpg

Адрес: 4 микрорайон, 6/1

В арт-баре проводят разные творческие мероприятия: музыкальные вечера джаза, блюза, техно, хаус и других, stand-up вечера с открытым микрофоном и художественные выставки. Также в баре проходят встречи с творческими людьми. Одну из таких организовала БиШСИ — Бишкекская школа современного искусства.


Bellagio Coffee, @bellagio_coffee


Bellagio Coffee.jpg

8 кофеен

Филиалы кофеен удобны для работы и учебы с чашкой итальянского кофе в руках. В заведении организуются тематические бизнес-завтраки для предпринимателей. 29 января спикером выступит основатель MEATPOINT и Center bar — Тимур Ахметов. Встречу проведет ресторатор и бизнесмен Айбек Джангазиев, который основал сеть Bellagio.


Винтаж, @vintage.bishkek


Винтаж.jpg

3 филиала

Винное место, где устраиваются творческие мероприятия с дегустацией вина. В заведениях организуют музыкальные вечера, винопробы, базары, театральные выступления, художественные выставки и киновечера, где можно встретить талантливых людей.


Кафе Community, @community.bishkek


Кафе Community.jpg

Адрес: проспект Манаса, 41/1

Кафе находится около Compass College. Одна из основательниц заведения — блогер Эльдана Форайс. В кафе организуются мероприятия: бранчи, винтажные базары и маркеты. Также в кофейне подают завтраки весь день, а инстаграмное оформление позволяет проводить там фотосессии.


Творческая мастерская СИ и Синергия, @lab_ci

Адрес: улица Минина, 47

Художественный коллектив мастерской занимается организацией художественных и исследовательских выставок, арт-терапий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок и вечеринок. Одна из их последних выставок называлась «Воздух, которым мы дышим», где выставлялись работы кыргызстанских художниц, среди которых были ученицы мастерской и БиШСИ.


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