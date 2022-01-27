Креативный Бишкек: 7 мест для работы, знакомств и нетворкинга

ololo, @ololocity
7 локаций
Креативное сообщество и хаб ololo. Не только предоставляют места для коворкинга, но и организуют встречи для знакомств и обмена опытом. Например, запустили акселерационный лагерь, креативную бизнес-лабораторию для женщин, организовали ярмарку вакансий, стримы с интересными людьми, концерты и нетворкинг-встречи.
Кофейня Avenue, @avenue.coffeeshop
Адрес: улица Боконбаева, 101
Уютная кофейня, где в течение дня подают завтраки. Здесь организуют TED Talks — встречи с предпринимателями и бизнесменами. За небольшую сумму можно послушать спикеров, которые делятся опытом, а также — перекусить. На первых двух встречах выступали основатель стартапа FitJab Никита Рыжих и бизнесмен, блогер Чынгыз Алканов.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», @chemodanzus
Адрес: 4 микрорайон, 6/1
В арт-баре проводят разные творческие мероприятия: музыкальные вечера джаза, блюза, техно, хаус и других, stand-up вечера с открытым микрофоном и художественные выставки. Также в баре проходят встречи с творческими людьми. Одну из таких организовала БиШСИ — Бишкекская школа современного искусства.
Bellagio Coffee, @bellagio_coffee
8 кофеен
Филиалы кофеен удобны для работы и учебы с чашкой итальянского кофе в руках. В заведении организуются тематические бизнес-завтраки для предпринимателей. 29 января спикером выступит основатель MEATPOINT и Center bar — Тимур Ахметов. Встречу проведет ресторатор и бизнесмен Айбек Джангазиев, который основал сеть Bellagio.
Винтаж, @vintage.bishkek
3 филиала
Винное место, где устраиваются творческие мероприятия с дегустацией вина. В заведениях организуют музыкальные вечера, винопробы, базары, театральные выступления, художественные выставки и киновечера, где можно встретить талантливых людей.
Кафе Community, @community.bishkek
Адрес: проспект Манаса, 41/1
Кафе находится около Compass College. Одна из основательниц заведения — блогер Эльдана Форайс. В кафе организуются мероприятия: бранчи, винтажные базары и маркеты. Также в кофейне подают завтраки весь день, а инстаграмное оформление позволяет проводить там фотосессии.
Творческая мастерская СИ и Синергия, @lab_ci
Адрес: улица Минина, 47
Художественный коллектив мастерской занимается организацией художественных и исследовательских выставок, арт-терапий, мастер-классов, открытых лекций, ярмарок и вечеринок. Одна из их последних выставок называлась «Воздух, которым мы дышим», где выставлялись работы кыргызстанских художниц, среди которых были ученицы мастерской и БиШСИ.