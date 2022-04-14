Mad Devs, Growave, TimelySoft — 10 крупных IT-компании Кыргызстана

В Кыргызстане сегодня идет активное развитие информационных технологий. Рассказываем о 10 IT-компаниях, о которых стоит знать.









Mad Devs — международная компания, которая занимается разработкой программ и администрированием крупных IT-продуктов.

Известная в Кыргызстане IT-компания начала деятельность как платформа онлайн-телевидения. С 2012 года запустила сервис совместного использования автомобилей на основе приложения и добавила доставку еды в 2013 году. У компании много клиентов из таких стран, как США, Австралия, Вьетнам, Сингапур, стран Европы и СНГ.

Компания разработала больше 50 проектов. Наиболее масштабные: Consensys, Triggermesh, Edumall, Topica, GoDee и Clutch.

Сотрудники могут работать удаленно, придерживаясь гибкого графика.

Growave — маркетинговая платформа для онлайн-магазинов, которая помогает продавцам повышать лояльность то клиентов. Сайт предоставляет целый набор инструментов, который автоматизирует и облегчает жизнь предпринимателю.

Компания Growave разработала приложение для клиентов платформы Shopify. Это платформа, которая создает онлайн-магазины за пару минут. На данный момент на Shopify запустились 1 200 000 магазинов.

Основатель компании поделился с нами историей создания платформы. Подробнее можете прочитать здесь:

Timely Soft





Timely Soft — это компания, которая с 2013 года работает в области консалтинга и информационных технологий.

На сегодняшний день она действующий партнер Microsoft по компетенции Application Development. Сотрудники Timely Soft проходят аттестацию по программам и имеют сертификаты Microsoft.

Компания активно сотрудничает с ведущими вузами Кыргызстана, реализуя совместные программы обучения студентов в сфере IT и обеспечивая базу для стажировки молодых специалистов.

Timely Soft первой вошла в Парк Высоких Технологий Кыргызстана и имеет налоговые льготы по предоставлению IT-услуг.

Kanda CA — ведущая компания по разработке и обеспечению качества товаров, специализирующаяся на инновационных мобильных и SaaS услугах.

Kanda Software успешно реализовала больше двух тысяч решений для сотен клиентов: от крупных корпораций до динамичных стартапов, поставщиков программного обеспечения и SaaS компаний.

Бренд работает с Market Spectrum, самым продаваемым программным продуктом.

Филиал компании работает и в Бишкеке, в Кыргызстане.





В 2021 году международная компания EPAM открыла офис в Кыргызстане. EPAM — ведущий мировой поставщик услуг по проектированию и разработке цифровых платформ.

В EPAM работают больше 13 000 сотрудников, среди которых также жители Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана и Украины.

Pricer Co. была основана в 2009 году в городе Мацуяма, префектура Эхиме, Япония. Через десять лет в столице Кыргызстана было открыто ОсОО Pricer Bishkek.

Pricer Bishkek специализируется на разработке мобильных приложений для iOS и Android. В 2021 году Pricer Bishkek стал официальным партнером бишкекского полумарафона.

Spalmalo была основана в 2013 году, завоевав доверие не только среди IT-рынка Кыргызстана, но и среди клиентов за рубежом.

Spalmalo — одна из ведущих IT-компаний на местном рынке, которая разрабатывает программное обеспечение в соответствии с международными стандартами. Продукты направлены на оптимизацию внутренних и внешних ресурсов для внедрения автоматизации или создания удобных веб-сервисов.

Клиенты компании — это предприниматели из таких стран, как США, Канада, Великобритания, Россия, Казахстан и стран СНГ.

Blast Maker









Компания больше 35 лет работает над оптимизацией буровзрывных работ на основе энергетического подхода. Создала программно-технический комплекс Blast Maker. Предлагаемая система автоматизации, включает в себя также контроллер сбора данных Kobus и некоторые датчики. Это позволяет горнодобывающему предприятию создать уникальный комплекс проектирования и ведения буровзрывных работ.

В Blast Maker работают специалисты в области математического моделирования, геологии, механики горных пород и информационных технологий. Также они сотрудничают с вузами Кыргызстана и России, обеспечивая базу для стажировки молодых специалистов.

Это федеральная IT-компания, специализирующаяся на увеличении продаж. С брендом работают такие бренды, как ВТБ, «Ростелеком», «Авилон», «Тинькофф», SoftLine, BMW, ФСК «Лидер»

Reviro предлагает разработку продукта, услуги цифровой трансформации, IT-услуги для стартапов.





Компания по разработке программного обеспечения в Бишкеке. Была основана в 2012 году. Предоставляет услуги по разработке программного обеспечения для стартапов, малого и среднего бизнеса.

Клиенты организации: Toptal, Jetbrains, Python Software Foundation, Tengry, B12, Backflow Prevention Services, Xis7, Heartbeatai, Techwomen, Usaid, Udemy.