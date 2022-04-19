Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-uchit-sya-v-bishkeke-8-innovacionnyh-shkol-v-stolice-kyrgyzstana
Где учиться в Бишкеке — 8 инновационных школ в столице Кыргызстана
196
Главная
/
Город 24
/
Город Бишкек

Сегодня в 15:45

Где учиться в Бишкеке — 8 инновационных школ в столице Кыргызстана

Школьное образование — фундамент знаний человека. Поэтому нужно выбирать школу для своего ребенка с умом. В обзоре список инновационных учебных заведений с уклоном в IT и иностранные языки в Бишкеке.



Школа «Билим Бишкек», @bilimbishkek.kg


школа.jpg

Частная школа с инновационным методом обучения. Заведение обучает детей с первого по одиннадцатый классы. Основной язык образовательной программы — кыргызский, но помимо него также преподают турецкий, английский и китайский языки.

Школа предоставляет ученикам трехразовое питание, развозку и большое количество внеклассных занятий.

Частная школа «Акылтай», @akyltai.school


frsknfq.jpg

Это частная школа для учеников с первого по шестой классы.

В основе концепции обучения лежат две базовые системы: STEAM и 4С.

Методики STEAM направлены на изучение естественных наук, технологий, инженерии, творчества и математики.

4С — это система, помогающая ученикам освоить ключевые навыки, которые не проходят в классической школе:

—1С — критическое мышление, умение определить и решить проблему, анализ информации, ее понимание и интерпретация, оценка, принятие решений

— 2С — коммуникация и умение донести свою мысль до окружающих, поделиться идеей, решением, услышать и договориться

— 3C — командное взаимодействие и умение работать по достижению общей̆ цели, гибкость, ответственность, синергия и партнерство

— 4C — креативность и творческий̆ подход в решении задач, выход за рамки и инновации в нахождении интересных идей.

Также школа развивает физические и социальные навыки ученика.

Школа «Илим Кадам», @ilim_kadam_school


Частная школа для начальных классов с углубленным изучением английского языка. «Илим Кадам» предоставляет трехразовое питание и трансфер для развозки детей.

Помимо этого, ученики школы часто ездят на экскурсии и участвуют в праздничных мероприятиях. Небольшое количество учеников позволяет преподавателям уделять время каждому ребенку.

American European School, @aes.kg


школа 3.jpg

American European School — это образовательный центр, предоставляющий детям от 6 до 18 лет возможность получить международное образование в Бишкеке.

Особенности школы — это программа по обмену для учеников 12 класса, индивидуальная учебная программа с психологом, большое количество секций и полный учебный день. В секции школы входят: программирование, арт, шахматы, talking club и даже художественная обработка дерева.

Kyrgyz-Japanese school, @tensai_school


школа 5.jpg

В японско-кыргызской школе образовательная программа с дополнительными методиками развития:

— соробан и японские счеты

— раннее освоение компьютерной грамотности, программирование и робототехника

— углубленное изучение японского и английского языков с носителями

— классы до 18 человек

— учителя высшей категории с авторскими разработками в области современной педагогики.

Ученики с нулевого по одиннадцатый классы учатся по режиму полного дня, ходят на развивающие занятия и прогулки, посещают тематические экскурсии. В учебном заведении есть собственная оранжерея, используемая как эко зона для отдыха и для изучения естественных наук.

Oxford International School, @oxford.kg


orcajhl.jpg

Главное преимущество обучения в этой школе — возможность получить одновременно Кембриджский международный сертификат и Кыргызский государственный диплом. Также ученики получают полноценное образование с трехлетнего возраста.

У обучающихся большой выбор школьных программ обучения: кембриджская, российская и программа международного бакалавриата. Особенность международного бакалавриата — обучение на одном из трех языков: английском, испанском или французском. Данная программа обеспечивает подготовку выпускников к поступлению в лучшие вузы мира.

Частная школа Smart School, @smart_school_bishkek


Учебно-воспитательный комплекс обучает детей с первого по 11 класс. В высококвалифицированный состав преподавателей входят зарубежные учителя английского языка.

Школа использует эффективные технологии обучения. Также есть языковые и математические классы. Smart School предоставляет детям такие внеклассные секции, как хореография, шахматы и другие.

Инновационный колледж АУЦА, @tsi.auca.kg


клледж.jpg

Инновационный колледж АУЦА — учебная организация, которая предлагает образование, эквивалентное университетскому для выпускников 9 класса. Учебные планы колледжа составлены по американским стандартам обучения, учитывают происходящие в мире технологические изменения. Они нацелены на подготовку специалиста по специальностям:

— стартап-финансы и высокие технологии

— инновационное банковское дело

— новое предпринимательство и человеческий интеллект

— дизайн-менеджмент и дизайн-мышление

— программная инженерия и социальные трансформации

— экология и энергетическая эффективность.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #кыргызстан #бишкек #школа #гдеучиться
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Mad Devs, Growave, TimelySoft — 10 крупных IT-компании Кыргызстана
712
Как одеваться без вреда для экологии: 7 аутлетов, секонд-хендов в Бишкеке
3157
6 примеров успешного семейного бизнеса в Бишкеке
11152
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.