Где учиться в Бишкеке — 8 инновационных школ в столице Кыргызстана

Школьное образование — фундамент знаний человека. Поэтому нужно выбирать школу для своего ребенка с умом. В обзоре список инновационных учебных заведений с уклоном в IT и иностранные языки в Бишкеке.









Частная школа с инновационным методом обучения. Заведение обучает детей с первого по одиннадцатый классы. Основной язык образовательной программы — кыргызский, но помимо него также преподают турецкий, английский и китайский языки.

Школа предоставляет ученикам трехразовое питание, развозку и большое количество внеклассных занятий.

Частная школа «Акылтай», @akyltai.schoo l

Это частная школа для учеников с первого по шестой классы.

В основе концепции обучения лежат две базовые системы: STEAM и 4С.

Методики STEAM направлены на изучение естественных наук, технологий, инженерии, творчества и математики.

4С — это система, помогающая ученикам освоить ключевые навыки, которые не проходят в классической школе:

—1С — критическое мышление, умение определить и решить проблему, анализ информации, ее понимание и интерпретация, оценка, принятие решений

— 2С — коммуникация и умение донести свою мысль до окружающих, поделиться идеей, решением, услышать и договориться

— 3C — командное взаимодействие и умение работать по достижению общей̆ цели, гибкость, ответственность, синергия и партнерство

— 4C — креативность и творческий̆ подход в решении задач, выход за рамки и инновации в нахождении интересных идей.

Также школа развивает физические и социальные навыки ученика.

Частная школа для начальных классов с углубленным изучением английского языка. «Илим Кадам» предоставляет трехразовое питание и трансфер для развозки детей.

Помимо этого, ученики школы часто ездят на экскурсии и участвуют в праздничных мероприятиях. Небольшое количество учеников позволяет преподавателям уделять время каждому ребенку.

American European School, @aes.kg

American European School — это образовательный центр, предоставляющий детям от 6 до 18 лет возможность получить международное образование в Бишкеке.

Особенности школы — это программа по обмену для учеников 12 класса, индивидуальная учебная программа с психологом, большое количество секций и полный учебный день. В секции школы входят: программирование, арт, шахматы, talking club и даже художественная обработка дерева.









В японско-кыргызской школе образовательная программа с дополнительными методиками развития:

— соробан и японские счеты

— раннее освоение компьютерной грамотности, программирование и робототехника

— углубленное изучение японского и английского языков с носителями

— классы до 18 человек

— учителя высшей категории с авторскими разработками в области современной педагогики.

Ученики с нулевого по одиннадцатый классы учатся по режиму полного дня, ходят на развивающие занятия и прогулки, посещают тематические экскурсии. В учебном заведении есть собственная оранжерея, используемая как эко зона для отдыха и для изучения естественных наук.

Oxford International School, @oxford.kg









Главное преимущество обучения в этой школе — возможность получить одновременно Кембриджский международный сертификат и Кыргызский государственный диплом. Также ученики получают полноценное образование с трехлетнего возраста.

У обучающихся большой выбор школьных программ обучения: кембриджская, российская и программа международного бакалавриата. Особенность международного бакалавриата — обучение на одном из трех языков: английском, испанском или французском. Данная программа обеспечивает подготовку выпускников к поступлению в лучшие вузы мира.

Частная школа Smart School, @smart_school_bishkek

Учебно-воспитательный комплекс обучает детей с первого по 11 класс. В высококвалифицированный состав преподавателей входят зарубежные учителя английского языка.



Школа использует эффективные технологии обучения. Также есть языковые и математические классы. Smart School предоставляет детям такие внеклассные секции, как хореография, шахматы и другие.

Инновационный колледж АУЦА, @ tsi.auca.kg





Инновационный колледж АУЦА — учебная организация, которая предлагает образование, эквивалентное университетскому для выпускников 9 класса. Учебные планы колледжа составлены по американским стандартам обучения, учитывают происходящие в мире технологические изменения. Они нацелены на подготовку специалиста по специальностям:

— стартап-финансы и высокие технологии

— инновационное банковское дело

— новое предпринимательство и человеческий интеллект

— дизайн-менеджмент и дизайн-мышление

— программная инженерия и социальные трансформации

— экология и энергетическая эффективность.