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10 женских студий фитнеса и спорта в Бишкеке: стретчинг, пилатес, йога и танцы
Город Бишкек

07.11.2024

10 женских студий фитнеса и спорта в Бишкеке: стретчинг, пилатес, йога и танцы

Женские фитнес-студии в Бишкеке предлагают широкий выбор направлений: от традиционного фитнеса и пилатеса до танцевальных программ, стретчинга и даже тренировок для беременных. Рассмотрим 10 студий женского фитнеса в Бишкеке и их программы.


Miss Fitness, @missfitness.bishkek


Женский фитнес-центр Miss Fitness предлагает просторный современный женский зал, оснащенный большим количеством тренажеров для различных видов тренировок. Здесь работают только опытные тренеры. Также в зале доступны спортивные продукты.


«Черри», @cherrylady.kg


Фитнес-студия «Черри» в Бишкеке предлагает различные направления для женщин. Здесь можно заняться хот-стретчингом, а также обычным стретчингом. В студии также проходят занятия по Lady Dance, Zumba и Twerk+Fitness — динамичные танцевальные тренировки, которые помогут развить координацию, укрепить мышцы и просто получить удовольствие от движения.


LadyFit, @ladyfit_kg


Женский фитнес-центр LadyFit предлагает тренажерный зал с опытными тренерами, которые помогут составить персональную программу для достижения результатов. В дополнение к тренировкам, LadyFit предлагает разнообразные направления: стретчинг, зумба, аэробика и восточные танцы.


TopFit, @topfit.kg


Фитнес-студия TopFit предлагает тренировки по направлениям Stretching и Full Body для растяжки и укрепления, функционал 3D для улучшения силы и координации, а также Pilates для гибкости. Также доступны персональные занятия.


Lovely Мама, @lovelymama_kg


Фитнес-студия Lovely Мама предлагает разнообразные занятия для женщин, включая йогу, пилатес и стретчинг в отдельном женском зале. Также доступны фитнес для беременных, пилатес на реформере и Fly Yoga, которые помогают укрепить тело и развить гибкость. Для индивидуального подхода можно записаться на занятия с персональным тренером.


Beauty Dance Studio, @beautydancekg


Beauty Dance Studio предлагает занятия Pole Dance, боди пауэр, боди фит, стретчинг, здоровый фитнес, зумбу, а также флирт-данс для раскрытия женственности. Для юных посетителей предусмотрены детские группы.


Umay, @umay.dancefit


Фитнес-студия Umay предлагает широкий выбор программ для женщин, включая Fly Mix, стретчинг, фитнес и танцы. Здесь можно заниматься аэробикой, йогой, пилатесом, а также выбрать танцевальные направления: танец живота, трайбл, хип-хоп и даже подготовку к свадебному танцу. В студии также доступны фитнес для беременных, персональные тренировки и занятия в отдельном женском зале.


«Айым Фитнес», @ayim_fitnesss


«Айым Фитнес» предлагает персональные тренировки, групповые занятия, сайкл, а также услуги массажа для восстановления и расслабления после нагрузки.


Fly Fitness, @fly_fitness_kg


Fly Fitness — студия фитнеса и растяжки в Бишкеке. Здесь проходят занятия по Fly и хатха-йоге, функциональному фитнесу, зумбе, а также детская гимнастика. Для тех, кто предпочитает индивидуальный подход, доступны персональные тренировки с тренером.


ProfiStretch, @profistretch


Profistretch — студия, где предлагаются занятия Barre, Stretching, программы для улучшения осанки и здоровья спины, а также ЛФК и Pilates. Студия включает отдельный женский зал и широкий спектр занятий: аэробика, бодифлекс, йога, фитбол, фитнес для беременных, и TRX. Также доступны массаж и услуги персонального тренера для проработки индивидуальных целей.

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#студия #бишкек #фитнес #стретчинг #женскийзал
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