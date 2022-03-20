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10 крупных строительных компаний в Кыргызстане
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Город Бишкек

18.03.2022

10 крупных строительных компаний в Кыргызстане

Столица Кыргызстана растет и развивается. Поэтому на строительном рынке страны работает много интересных компаний. Рассказываем о некоторых из них.


IHLAS


IHLAS — группа компаний, которые работают на строительном рынке Кыргызстана, Казахстана и России. Основная деятельность — проектирование, строительство и реализация жилой и коммерческой недвижимости.

За 18 лет работы в Кыргызстане компания построила 16 многоэтажных домов.


Бишкек


Elite House


Компания Elite House была основана в 2013 году и быстро стала одним из лидеров строительной отрасли страны.

Бренд создает объекты жилой и коммерческой недвижимости, которые отличаются стильной архитектурой и применением инновационных подходов в процессе строительства.


«Авангард Стиль»

«Авангард Стиль» — один из лидеров, среди строительных компаний Кыргызстана. Строят не только жилые комплексы, но и объекты культурного и социального назначения, мосты. Также компания занимается реконструкцией зданий и сооружений.

Бренд сотрудничает с зарубежными компаниями, например, Samsung, Kone и другими.


«Альфа-строй»

Работают на рынке с 2014 года. Основное направление — строительство и реализация жилой недвижимости.

Строительная компания работает над тем, чтобы улучшать инфраструктуру города, не изменяя традициям страны.


строительные компании


«Визион Групп»

Активно развивающаяся компания, которая работает на рынке недвижимости в таких городах, как Ош и Джалал-Абад. Предлагает жителям жилую и коммерческую недвижимость в привлекательных районах и на выгодных условиях. Один из лидеров по количеству объектов на юге страны.


«Памир Строй»

Строительная компания «Памир Строй» — это дочерняя организация известного турецкого холдинга АТА GROUP, который занимался строительством торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр» в Нур-Султане.

На данный момент строительная компания реализует такие проекты, как жилой дом в микрорайоне Улан, ЖК «Семейный» и Pamir Residence.


Royal Construction


Компания создает объекты жилой и коммерческой недвижимости. Бренд активно развивается на рынке Кыргызстана. Согласно описанию на сайте, зарекомендовал себя как надежный застройщик, который реализует проекты в четко обозначенные сроки.


кыргызстан


«Мунара Строй»

Строительная компания создает объекты жилой и коммерческой недвижимости. Применяет в работе современные решения, новые производственные технологии.

Основные приоритеты бренда — привлечение высококлассных специалистов и поддержание низкого уровня затрат.


«КУТ»

Создает многоквартирные дома на разный бюджет: комфорт, премиум и бизнес-класса. Часто можно найти скидки и акции. Клиенты могут составить собственный график оплаты. Можно даже приобрести объекты без первоначального взноса.


CapstroyKG


За девять лет работы застройщик построил восемь объектов недвижимости, сдал в эксплуатацию четыре жилых комплекса в Бишкеке и строит еще пять объектов в столице.

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