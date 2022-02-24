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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Какие международные отели работают в столице Кыргызстана
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22.02.2022

Какие международные отели работают в столице Кыргызстана

Если не знаете, где остановиться в Бишкеке — в подборке знакомые вам бренды международных отелей.

Hyatt Regency Bishkek, @hyattregencybishkek


Hayatt

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, которая управляет отелями высшего класса по миру. Была основана еще в 1957 году.

Первый пятизвездочный отель в Кыргызстане — Hyatt Regency Bishkek, который расположен в центре столицы Кыргызстана. Из окон открывается красивый вид на горный хребет Тянь-Шань и древний торговый путь. Гости могут оценить спортивно-оздоровительный центр, бассейн, ресторан и другие удобства. В ресторанах отеля подают средиземноморские блюда, а также блюда-гриль.

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Sheraton Hotel Bishkek, @sheratonbishkek


Sheraton

Sheraton — известный международный бренд отелей, который был создан в 1937 году. Принадлежит американской компании Marriott International.

В Бишкеке тоже находится отель этой мировой сети. В оздоровительном клубе и фитнес-центре для гостей работает сауна, паровая баня, салон релаксации, четыре процедурных кабинета и открытый бассейн. А в ресторане отеля — блюда местной и интернациональной кухни.

Рядом с отелем расположены достопримечательности столицы. Для ознакомления близлежащего района гости могут арендовать велосипеды.

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Novotel Bishkek City, @novotelbishkek


Novotel

Novotel — известный бренд отелей, который принадлежит французской сети. Входит в состав компании Accor, которая была основана 1967 году.

Отель предлагает гостям Бишкека уютные современные номера, ресторан с евразийской кухней, фитнес-центр, сауну и крытый бассейн. Из панорамных окон открывается красивый вид на город и горы. Рядом с гостиницей есть магазины и достопримечательности.

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Ramada by Wyndham Bishkek Centre


Ramada

Ramada by Wyndham Bishkek Centre — это международный отель, часть американской сети. Гостиничная корпорация Wyndham Worldwide радует гостей с 1954 года.

Отель, который представлен во многих городах мира, включает в себя все услуги, которые позволят вам с комфортом отдохнуть и в Бишкеке. Здесь есть фитнес-центр для физической активности, большие номера со всеми необходимыми принадлежностями. В ресторане вы сможете отведать блюда французской, итальянской и ливанской кухонь. Недалеко от отеля находятся площадь Ала-Тоо, Ошский базар, торговый центр «Бишкек парк» и музеи.

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