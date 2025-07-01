Летний отдых на Иссык-Куле: как добраться до озера из Бишкека и Оша

Озеро Иссык-Куль — это одно из самых популярных направлений для летнего отдыха в Кыргызстане и Центральной Азии. Живописное озеро с кристально-чистой водой ежегодно привлекает тысячи туристов.





Из Бишкека можно добраться до Иссык-Куля несколькими способами:

— на автомобиле путь до Чолпон-Аты — одного из самых популярных курортных городов на побережье займет четыре часа

— на автобусе с западного автовокзала до Балыкчи: рейсы отправляются ежедневно с 08:50 до 19:00

— на маршрутном такси с западного автовокзала до Чолпон-Аты за 300 сомов —3,5$ или 1800 тенге

— на такси до Чолпон-Аты за 3000-5000 сомов — 34$-57$ или 17 900-29 800 тенге

— на самолете до Тамчы, время в пути составит 40 минут

— на поезде с вокзала «Бишкек-2» до Балыкчи.

В период с 6 июня по 6 июля поезда из Бишкека в Балыкчи будут отправляются три раза в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье в 07:45.

С 7 июля по 31 августа данный поезд будет курсировать ежедневно. Время в пути составляет около пяти часов. Стоимость проезда:

— взрослые старше 10 лет в стандартном вагоне — 150 сомов — 1,7$ или 900 тенге

— дети от 5 до 10 лет в стандартном вагоне — 73 сома — 0,8$ или 430 тенге

— взрослые старше 10 лет в люкс вагоне — 500 сомов — 6$ или 3000 тенге

— дети от 5 до 10 лет в люкс вагоне— 250 сомов — 3$ или 1500 тенге

— взрослые старше 10 лет в VIP вагоне — 800 сомов — 9$ или 4800 тенге

— дети от 5 до 10 лет в VIP вагоне — 400 сомов — 4,5$ или 2400 тенге

— VIP-купе на 6 пассажиров — 6000 сомов — 69$ или 35 700 тенге.

Дети по пяти лет едут бесплатно, без предоставления отдельного места.

Из Оша добраться до Чолпон-Аты можно добраться на автомобиле за 14 часов, до Балыкчи — за 13 часов. Также возможно добраться из Оша до Бишкека, а после воспользоваться одним из описанных выше способов. Из Оша до Бишкека можно добраться несколькими способами:

— самолетом, время в пути составит 40 минут

— на автобусе с пересадкой в Джалал-Абаде.

Автобусы из Оша в Джалал-Абад отправляются ежедневно с 08:20 до 18:00 с интервалом в 30 минут, время в пути составит полтора часа. Из Джалал-Абада автобусы в Бишкек отходят ежедневно.

Стоимость в долларах и тенге указана по курсу на 26.06.2025.