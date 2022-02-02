Ужин с видом на горы — 12 заведений в Бишкеке с панорамными окнами

Times bar расположен на крыше четырехзвездочного отеля Ambassador. Вкусные блюда, напитки и прекрасный вид на город — настоящий отдых от ежедневной суеты. В летнее время здесь работает терраса, где вас ждет приятная, спокойная обстановка на свежем воздухе.





Облако 53 — самый высокий лаундж-бар в Бишкеке. Сытные завтраки, закуски, салаты, стейки и многое другое вы можете попробовать, сидя на 17 этаже. Отсюда хорошо любоваться рассветами и закатами, а также наблюдать за полетом птиц.





В ресторане Etiler Steak House вы можете попробовать не только мясо, но и блюда кухонь разных стран мира. А панорамный вид с восьмого этажа и живая музыка не оставит никого равнодушным.





Лаундж-бар «Мята» открывает потрясающий вид с 10 этажа на центр города. Комфорт, уют, вкусная кухня, чайная коллекция, безупречный сервис для комфортного отдыха и наслаждения моментом.





Атмосфера в баре «Чердак» необыкновенная. Это место, где вы можете провести замечательный вечер с друзьями или устроить романтический вечер второй половинке. Танцуйте, пойте, отдыхайте и наслаждайтесь красивым видом на Бишкек.





Terrace, @jannat.resort

Ресторан Terrace расположен в отеле Jannat Resort. Главная особенность — великолепный вид на горы. В летнее время есть возможность насладиться авторской кухней шеф-повара на свежем горном воздухе, на открытой террасе ресторана. Элегантный интерьер, лучшие блюда, а также обслуживание на высшем уровне.





Уникальный интерьер IWA приятно поразит вас, а панорамные окна откроют лучший вид на город. Для гостей — живая музыка, уютная атмосфера и отменные блюда.





Breeze — лучшее место, где можно провести вечер в дружной компании и окунуться в великолепную атмосферу на 10 этаже. Изысканные европейские блюда от шеф-повара, дружелюбный персонал и атмосферная музыка.





В Bar12 весь город как на ладони. Завораживающий вид с 12 этажа удивляет. Здесь в любое время суток можно заказать блюда международной кухни и легкие закуски. Это современное, стильное место для шумного отдыха в кругу друзей.





Здесь вы можете попробовать вкуснейшие блюда азербайджанской и грузинской кухонь. Уютный интерьер и вид из окон добавят атмосферу вашему отдыху.





Torro Grill&Bar — это лучшее место для встреч, свиданий и того, чтобы побаловать себя вкусной едой и прекрасной атмосферой. Живая музыка в баре украсит ваш вечер любимыми хитами.





Тут всегда рады гостям, которые ценят вкус роскоши и качественный сервис. В меню широкий ассортимент блюд и кондитерских изделий. В Bruno Bishkek царит прекрасная атмосфера, идеально подходящая для встреч с друзьями и семьей.