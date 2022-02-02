Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
uzhin-s-vidom-na-gory-12-zavedeniy-v-bishkeke-s-panoramnymi-oknami
Ужин с видом на горы — 12 заведений в Бишкеке с панорамными окнами
211
Главная
/
Город 24
/
Город Бишкек

Вчера в 16:51

Ужин с видом на горы — 12 заведений в Бишкеке с панорамными окнами

Times bar, @times.bar


times.bar_242180116_591377075228948_3065885049654907975_n.jpg

Times bar расположен на крыше четырехзвездочного отеля Ambassador. Вкусные блюда, напитки и прекрасный вид на город — настоящий отдых от ежедневной суеты. В летнее время здесь работает терраса, где вас ждет приятная, спокойная обстановка на свежем воздухе.


«Облако 53», @oblako53_bishkek


oblako53_bishkek_241237776_1477233732629836_3204425013107040587.jpg

Облако 53 — самый высокий лаундж-бар в Бишкеке. Сытные завтраки, закуски, салаты, стейки и многое другое вы можете попробовать, сидя на 17 этаже. Отсюда хорошо любоваться рассветами и закатами, а также наблюдать за полетом птиц.


Etiler, @etiler.kg


etiler.kg_233706591_579685563023674_6136123985443503762_n.jpg

В ресторане Etiler Steak House вы можете попробовать не только мясо, но и блюда кухонь разных стран мира. А панорамный вид с восьмого этажа и живая музыка не оставит никого равнодушным.


«Мята», @myata_bishkek


myata_bishkek_271357081_457762799375912_1301954633080006496_n.jpg

Лаундж-бар «Мята» открывает потрясающий вид с 10 этажа на центр города. Комфорт, уют, вкусная кухня, чайная коллекция, безупречный сервис для комфортного отдыха и наслаждения моментом.


«Чердак», @cherdak_kg


cherdak_kg_242390606_126700613036338_2607568388877000202_n.jpg

Атмосфера в баре «Чердак» необыкновенная. Это место, где вы можете провести замечательный вечер с друзьями или устроить романтический вечер второй половинке. Танцуйте, пойте, отдыхайте и наслаждайтесь красивым видом на Бишкек.


Terrace, @jannat.resort

Ресторан Terrace расположен в отеле Jannat Resort. Главная особенность — великолепный вид на горы. В летнее время есть возможность насладиться авторской кухней шеф-повара на свежем горном воздухе, на открытой террасе ресторана. Элегантный интерьер, лучшие блюда, а также обслуживание на высшем уровне.


IWA, @iwa_bishkek


iwa_bishkek_264801863_195955876072301_6431767383578627786_n.jpg

Уникальный интерьер IWA приятно поразит вас, а панорамные окна откроют лучший вид на город. Для гостей — живая музыка, уютная атмосфера и отменные блюда.


Breeze, @breeze_bishkek


breeze_bishkek_245825230_592803291838519_9044116553029054441_n.jpg

Breeze — лучшее место, где можно провести вечер в дружной компании и окунуться в великолепную атмосферу на 10 этаже. Изысканные европейские блюда от шеф-повара, дружелюбный персонал и атмосферная музыка.


Bar12, @bar12_bishkek


bar12_bishkek_240491149_161368639461727_7952828000890351153_n.jpg

В Bar12 весь город как на ладони. Завораживающий вид с 12 этажа удивляет. Здесь в любое время суток можно заказать блюда международной кухни и легкие закуски. Это современное, стильное место для шумного отдыха в кругу друзей.


Sky Baku, @sky.baku.restobar.kg


Здесь вы можете попробовать вкуснейшие блюда азербайджанской и грузинской кухонь. Уютный интерьер и вид из окон добавят атмосферу вашему отдыху.


Torro Grill&Bar, @torrogrillbar


torrogrillbar_52347608_150781842595591_5583993817962726377_n.jpg

Torro Grill&Bar — это лучшее место для встреч, свиданий и того, чтобы побаловать себя вкусной едой и прекрасной атмосферой. Живая музыка в баре украсит ваш вечер любимыми хитами.


Bruno Bishkek, @bruno.bishkek


bruno.bishkek_271396376_6959587174081575_50604620263523499_n.jpg

Тут всегда рады гостям, которые ценят вкус роскоши и качественный сервис. В меню широкий ассортимент блюд и кондитерских изделий. В Bruno Bishkek царит прекрасная атмосфера, идеально подходящая для встреч с друзьями и семьей.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #бишкек #кудасходить #гдепоесть #заведения
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Что значит: «Кызга кырк үйдөн колдоо», и зачем кыргызстанки приходят на девичники
2062
Как путешествовать экологично в Кыргызстане: природные места и правила отдыха
2468
Как найти компанию для путешествия — 3 сообщества в Кыргызстане
9898