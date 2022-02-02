Ужин с видом на горы — 12 заведений в Бишкеке с панорамными окнами

Times bar, @times.bar
Times bar расположен на крыше четырехзвездочного отеля Ambassador. Вкусные блюда, напитки и прекрасный вид на город — настоящий отдых от ежедневной суеты. В летнее время здесь работает терраса, где вас ждет приятная, спокойная обстановка на свежем воздухе.
«Облако 53», @oblako53_bishkek
Облако 53 — самый высокий лаундж-бар в Бишкеке. Сытные завтраки, закуски, салаты, стейки и многое другое вы можете попробовать, сидя на 17 этаже. Отсюда хорошо любоваться рассветами и закатами, а также наблюдать за полетом птиц.
Etiler, @etiler.kg
В ресторане Etiler Steak House вы можете попробовать не только мясо, но и блюда кухонь разных стран мира. А панорамный вид с восьмого этажа и живая музыка не оставит никого равнодушным.
«Мята», @myata_bishkek
Лаундж-бар «Мята» открывает потрясающий вид с 10 этажа на центр города. Комфорт, уют, вкусная кухня, чайная коллекция, безупречный сервис для комфортного отдыха и наслаждения моментом.
«Чердак», @cherdak_kg
Атмосфера в баре «Чердак» необыкновенная. Это место, где вы можете провести замечательный вечер с друзьями или устроить романтический вечер второй половинке. Танцуйте, пойте, отдыхайте и наслаждайтесь красивым видом на Бишкек.
Terrace, @jannat.resort
Ресторан Terrace расположен в отеле Jannat Resort. Главная особенность — великолепный вид на горы. В летнее время есть возможность насладиться авторской кухней шеф-повара на свежем горном воздухе, на открытой террасе ресторана. Элегантный интерьер, лучшие блюда, а также обслуживание на высшем уровне.
IWA, @iwa_bishkek
Уникальный интерьер IWA приятно поразит вас, а панорамные окна откроют лучший вид на город. Для гостей — живая музыка, уютная атмосфера и отменные блюда.
Breeze, @breeze_bishkek
Breeze — лучшее место, где можно провести вечер в дружной компании и окунуться в великолепную атмосферу на 10 этаже. Изысканные европейские блюда от шеф-повара, дружелюбный персонал и атмосферная музыка.
Bar12, @bar12_bishkek
В Bar12 весь город как на ладони. Завораживающий вид с 12 этажа удивляет. Здесь в любое время суток можно заказать блюда международной кухни и легкие закуски. Это современное, стильное место для шумного отдыха в кругу друзей.
Sky Baku, @sky.baku.restobar.kg
Здесь вы можете попробовать вкуснейшие блюда азербайджанской и грузинской кухонь. Уютный интерьер и вид из окон добавят атмосферу вашему отдыху.
Torro Grill&Bar, @torrogrillbar
Torro Grill&Bar — это лучшее место для встреч, свиданий и того, чтобы побаловать себя вкусной едой и прекрасной атмосферой. Живая музыка в баре украсит ваш вечер любимыми хитами.
Bruno Bishkek, @bruno.bishkek
Тут всегда рады гостям, которые ценят вкус роскоши и качественный сервис. В меню широкий ассортимент блюд и кондитерских изделий. В Bruno Bishkek царит прекрасная атмосфера, идеально подходящая для встреч с друзьями и семьей.