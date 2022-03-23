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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Современные рабочие пространства в Бишкеке — 5 городских коворкингов
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Сегодня в 11:54

Современные рабочие пространства в Бишкеке — 5 городских коворкингов

5 мест в Бишкеке, где вы можете комфортно поработать и завести интересные знакомства.


WORK POINT, @workpoint.kg

workpoint.kg

Здесь фрилансеры, начинающие бизнесмены, программисты могут найти все необходимое для комфортной работы. Коворкинг оснащен современным оборудованием для проведения презентаций и деловых встреч. Есть опция бесплатного пробного дня. Также можно воспользоваться кухней, принтером и сканером, поработать в переговорной. Интерьер выполнен в индустриальном стиле.


ololo creative hubs, @ololocity

ololocity

ololo — сеть креативных хабов, которая пользуется популярностью в Кыргызстане. Компания запустила несколько проектов для фрилансеров и в будущем планирует создать город для цифровых кочевников.

Тут можно поработать в open space, но также есть отдельные рабочие места, конференц-залы, переговорные комнаты. Коворкинг работает не только в Бишкеке, но и в Оше и, на берегу озера Иссык-Куль. Бронировать подходящую локацию можно онлайн. В этом году компания запустит самый большой креативный хаб в Кыргызстане — ololo Planet.


Инновационный центр, @innovationcenter.kg

innovationcenter.kg

В октябре 2021 года в Бишкеке открылся Инновационный центр. Бумажный фонд Государственной патентно-технической библиотеки был оцифрован, а освободившееся пространство было переоборудовано. Теперь здесь есть лаборатория для изготовления прототипов проектов, коворкинг-зона, конференц-зал, комнаты для встреч.

В коворкинге два этажа. На первом можно поработать в open space. Есть отдельные офисные помещения. Также умные доски, принтер, компьютер. Второй этаж полностью оборудован под open space пространство.


Collab, @collabkg

collabkg

Коворкинг расположен недалеко Ботанического Сада и парка Асанбай. Collab находится на 12 этаже, откуда открывается красивый вид из панорамных окон. Есть пространство для проведения ивентов, кухня, зеленый островок, переговорные комнаты и другое. Интерьер выполнен в современном стиле. Гостям доступны различные виды абонементов для посещения.


COWORKING SPACE SABI, @coworking_space_sabi

coworking_space_sabi

Стильное пространство на улице Радищева. Рабочие места оснащены современными компьютерами и офисной техникой. Есть уютный обустроенный двор, где можно выпить кофе, организована стильная кухня с обеденной зоной, холодильником, микроволновкой. Во время обеда можно поиграть в PlayStation. В коворкинге есть даже душевая кабина. Дизайн выполнен в светлых тонах с яркими акцентами.

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