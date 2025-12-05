Где париться в Бишкеке: 11 лучших бань для отдыха и расслабления

Рассказываем о банях в Бишкеке, где можно собраться с компанией, отдохнуть и наполниться энергией на новую неделю.





Баня, где традиции кочевого быта соединены с современным оздоровлением. Главное в комплексе — парилка по-черному с сухим паром до 140°С и бассейн с горной родниковой водой. На открытом воздухе расположены фиточаны с отварами из облепихи, мяты и душицы. Гости могут выбрать этнодомик с очагом для компаний, VIP-зал, воспользоваться комнатой пилинга и lounge-зоной в теплый сезон.





Уютный банный комплекс премиум-класса, где есть все для отличного отдыха — кедровые парные комнаты, купель, хаммам и зоны релакса. Работают круглосуточно.





Премиальный комплекс с финской и русской банями, авторскими программами парения и бассейном с подогревом — идеально для расслабления и отдыха.





Сеть банных комплексов, где есть как общие залы, так и закрытые семейные пространства с отдельными парными и зонами релакса. Здесь также работают соляные комнаты, сауны и бассейны.





Уютные семейные бани с отменным паром, SPA-процедурами и приятной расслабляющей атмосферой. Работают круглосуточно.





Комплекс премиум-класса с кедровой русской и финской банями, турецким хаммамом, бассейнами с подогревом и отличным сервисом.





Большой банно-оздоровительный комплекс с полным набором услуг: парные, сауна, SPA и кафе.





Семейная баня на дровах с парными из сруба. Здесь также можно отдохнуть в стильном коттедже с зонами отдыха и барбекю.





Современный банный комплекс с парными из сруба из экологичных материалов, бассейнами и приятной тишиной. Отличный выбор для настоящего релакса.





В комплексе есть русские и финские парные, турецкие хаммамы, японские и тибетские бани. Также вы сможете отдохнуть и восстановить силы в солевой комнате, бассейнах, гидромассажных джакузи и массажных кабинетах. Комплекс предлагает широкий спектр SPA-процедур.





Стильный банный комплекс для мужчин с парными и хаммамом, комфортной зоной отдыха, бильярдом и бассейном.