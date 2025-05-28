10 мест для идеального летнего пикника в Бишкеке

В Бишкеке и его окрестностях есть множество мест, где можно провести день на свежем воздухе с семьей или друзьями. Мы собрали 10 наиболее популярных локаций для пикника — от городских парков до живописных природных зон за чертой города.

Природный парк «Ала-Арча», @alaarchapark

Природный парк «Ала-Арча» — популярное место для пикника и активного отдыха всего в 40 километрах от Бишкека. Здесь есть оборудованные поляны со скамейками и столиками для удобства посетителей. Костры разводить нельзя, поэтому лучше брать с собой готовую еду или использовать газовые плитки. В парке проложены разнообразные треккинговые маршруты, включая путь к водопаду Ак-Сай, а также есть условия для альпинизма. Чистый горный воздух и живописные виды делают Ала-Арчу отличным выбором для семейных прогулок и выездов на природу круглый год.





Гольф-клуб «Кленовый лист», @golf_club_klenovyilist.kg

Гольф-клуб «Кленовый лист» — это живописное место для отдыха, расположенное всего в 20 минутах езды от Бишкека. Помимо гольфа, «Кленовый лист» известен уютной атмосферой и прекрасными видами на горы. На территории клуба есть ресторан и бар, где можно насладиться блюдами местной кухни и прохладительными напитками. Просторная терраса и зеленые лужайки делают это место идеальным для организации пикников и камерных мероприятий.





Парк «Победы»

Парк Победы имени Даира Асанова, известный также как «Южные ворота», расположен в южной части Бишкека. Он занимает более 35 гектаров, засаженных ясенями, тополями, елями и соснами. Также рядом течет река Ала-Арча. Место хорошо подходит для пикника — достаточно тени, свободного пространства и спокойной атмосферы для отдыха с друзьями или семьей.





Ущелье Аламедин

Ущелье Аламедин — одно из самых доступных и популярных направлений для отдыха на природе недалеко от Бишкека. Здесь свежий горный воздух, река, много зелени и открытые поляны, идеально подходящие для пикника. Можно развести костер, устроить посиделки с видом на склоны и просто отключиться от городского шума.





Карагачевая роща





Карагачевая роща — зеленый оазис в городе, идеально подходящий для пикников. Здесь более 50 видов деревьев: карагачи, дубы, клены, тополя и другие. Просторные тенистые участки позволяют комфортно расположиться на пледе и отдохнуть на свежем воздухе.

На территории рощи находятся Комсомольское и Пионерское озера. В 2024 году Комсомольское озеро было очищено и наполнено водой, вновь став популярным местом для отдыхающих.

Для активного досуга в роще работает веревочный парк «Аркан Токой», предлагающий маршруты для детей и взрослых. Также имеются прогулочные дорожки, скамейки и зоны для отдыха.





Парк имени Кемаля Ататюрка

Парк расположен на юго-западе города и предлагает тихие поляны, удаленные от основных аллей, что делает его подходящим для пикников. Близость магазинов и кафе обеспечивает дополнительный комфорт для отдыхающих.





Ак-Таш

Локация находится всего в 30 километрах от Бишкека на высоте 2100 метров над уровнем моря. Вечером здесь можно устроить пикник с посиделками у костра. Организуются вечерние туры с пикниками и ночными развлечениями, например, просмотр кино под открытым небом. Красивейший закат, панорамный вид на город и уютная атмосфера у костра создают незабываемую атмосферу.





Кыргызско-Турецкий университет «Манас»

Территория кампуса университета «Манас» большая, с двумя родниками чистой воды, обилием зелени, деревьев и тенистых мест. Университет активно занимается озеленением и благоустройством территории.





Парк имени Чынгыза Айтматова

Парк имени Чынгыза Айтматова, ранее Дубовый парк — одно из старейших и любимых мест отдыха в Бишкеке. Расположен в центре города, с тенистыми дубами и широкими аллеями, подходит для пикников и семейных прогулок. На территории есть музей скульптур под открытым небом с около 90 произведениями искусства, а также памятники и мемориалы. Парк сочетает природу, культуру и историю, создавая особую атмосферу для отдыха и вдохновения.





«Рыбное место»

«Рыбное место» — рыболовный комплекс в селе Озерное недалеко от Бишкека. Здесь можно порыбачить, устроить пикник в тени деревьев у прохладных прудов и просто отдохнуть на природе с семьей или друзьями. Уютная атмосфера и близость к городу делают это место удобным для спокойного выезда на свежий воздух.