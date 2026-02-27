Где провести ифтар в Бишкеке: 16 кафе и ресторанов со специальными сетами

Собрали кафе, рестораны и чайханы со специальными рамадан‑сетами и уютными залами, где можно встретиться с близкими, насладиться вкусным ифтаром и почувствовать праздничное настроение Рамадана.





Адрес: ул. Токомбаева, 25

Заведение отличается уютным интерьером, вкусной турецкой кухней и широким ассортиментом блюд. Во время Рамадана здесь предлагают специальное фиксированное меню для ифтара: начало традиционное — финики, суп и легкие закуски. Особое впечатление создают шоу-подачи — некоторые блюда подают с огнем, дымом и элементами гастрономического перформанса. Готовят их турецкие повара, привносящие аутентичные рецепты, технику и настоящий вкус Турции.





Адрес: Киевская, 206

Mubarak позиционируется как сертифицированное халяль‑заведение, что особенно важно во время Рамадана. В нескольких филиалах кухня работает почти круглосуточно или до поздней ночи, что удобно для тех, кто после работы или занятий хочет прийти на ифтар или остаться до позднего разговения. Гости отмечают, что комбо‑блюда на ифтар особенно выгодные и сытные.

Адрес: ул. Разакова, 19

Maarek находится на 17 этаже с панорамным видом на ночной Бишкек. В заведении предусмотрены отдельные кабинки и зоны для спокойного ужина, что удобно для семейного ифтара или встреч с близкими. Меню включает европейские блюда и кыргызские позиции — от стейков до традиционных супов.

Адрес: ул. Киевская, 148, ул. Турусбекова, 100, ул. Тоголок Молдо, 114/1 и другие

Большая сеть с множеством локаций по всему Бишкеку: от центральных точек до филиалов в торговых центрах. Также здесь есть отдельная служба кейтеринга, которая готова организовать вечер в неформальном формате — например, ифтар‑сет прямо в офисе, дома или в парке с сервировкой и обслуживанием. Такой формат редко встречается у чайхан — это делает Navat выгодным для больших семей или компаний. Ресторан предлагает не только классические блюда восточной кухни — плов, лагман, шашлык, манты — но и европейские позиции, салаты, горячие блюда и десерты.

Адрес: ​ул. Менделеева, 124А

Меню ориентировано на восточную классику, включая 10 видов лагмана и шесть видов самсы — то есть выбор здесь не скучный, а насыщенный. В меню есть специальный раздел «Ифтар меню». Заведение работает до 02:00 — можно приходить даже поздно вечером без спешки.





Адрес: пр. Победы, 16

Здесь специализируются на шашлыках, люля‑кебабах, сочных ребрышках и овощах на углях. Во время Рамадана Shashlychnik предлагает гостям идеальные условия для ифтара. Весь месяц действует 5% скидка на все меню, а также бесплатно подаются вода, финики и свежие баурсаки. Есть возможность доставки, но если гости хотят провести ифтар в самом ресторане, необходимо бронировать стол заранее.





Адрес: пр. Жибек-Жолу, 555, ул. Медерова, 157

Во время Рамадана Faiza Cafe предлагает гостям идеальные условия для разговения после дня поста. Меню включает традиционные центрально азиатские блюда. Зал работает с 18:30 до 21:30 для тех, кто хочет прийти на ифтар в ресторане. Вынос и доставка с 15:00 до 21:30 — удобно, если хотите насладиться ужином дома или в отеле.





Адрес: ул. Фрунзе, 368

Интерьер сочетает современный стиль и национальные мотивы, создавая уютную атмосферу. На ифтар подают четыре Рамадан‑сета на выбор — от 1500 до 1750 сомов на человека, каждый включает первое, второе и салат. В меню есть как классические блюда чайханы, так и авторские позиции, которых нет в других заведениях.





Адрес: ул. Токтогула, 75/1, ул. Тыналиева, 3/14, ул. Уметалиева, 74 и другие

В этом сезоне три сета на выбор: куриный, мясной и рыбный. В каждом сете есть все, чтобы вечер прошел спокойно и вкусно: горячее, салат, хлеб, компот и финики. Заведение удобно для семейного ифтара и встреч с друзьями, а уютная атмосфера и продуманная подача делают ужин комфортным и праздничным.





Hyatt Regency Bishkek, @hyattregencybishkek

Адрес: ул. Абдрахманова, 191

В течение всего месяца Рамадан в Hyatt Regency Bishkek каждый пятничный и субботний вечер проходит особый буфет с атмосферой гостеприимства, традиций и изысканных восточных вкусов. На протяжении всего месяца действует специальное меню для разговения, которое обновляется каждую неделю. Команда отеля готовит вкусные и сбалансированные блюда, чтобы сделать ужин по-настоящему насыщенным и приятным.





Адрес: ул. Турусбекова, 31, Ленинский район.

В честь священного месяца в ресторане подготовили специальное меню для ифтара. Сет «Рамадан» рассчитан на компанию и теплый семейный ужин: ароматная курица из печи в кунжуте с двумя соусами, рассыпчатый пилав и свежая хазарская лепешка создают уютную и комфортную атмосферу вечера.





Адрес: пр. Чуй, 120

Современный интерьер в спокойном стиле создает атмосферу для расслабления. Здесь подают качественные блюда национальной и восточной кухонь. В меню доступны четыре вида специальных сетов стоимостью от 800 до 900 сомов.





​Адрес: ул. Байтик баатыра, 66

Для тех, кто планирует провести ифтар здесь, в заведении подготовили разнообразные комбо-ужины: от легких сетов с чечевичным супом до больших наборов на компанию из четырех человек. В течение месяца Рамадан для гостей действуют специальные условия: скидка 15% на все меню, кроме комбо, десерт «Павлова» каждому в подарок и один литр морса на компанию. Также каждый день с 18:00 до 20:00 действует скидка 30% на всю витрину.





Sheraton Hotel Bishkek, @sheratonbishkek

Адрес: ул. Киевская, 148

Высококлассная кухня, сервис на высшем уровне и выступление этно-фольклорного ансамбля создадут особенное настроение каждого вечера. Пространство, впечатляющее своим масштабом и атмосферой, идеально подходящее для семейного или корпоративного ифтара. Специальное меню ифтар — это сет или «шведский стол» с разнообразными блюдами, приготовленными специально для вечернего разговения после поста.





Адрес: ул. Элебесова, 59

Уютное халяль‑заведение с современным интерьером в спокойном стиле. Меню включает европейские, китайские, японские и восточные блюда. Для удобства предусмотрена намазкана, что делает кафе удобным для проведения ифтара. Для больших компаний или семейных встреч до 14 человек доступны комфортабельные VIP‑кабинки, а приятным бонусом станет бесплатное оформление стола.





Адрес: ул. Цветочная, 1

Здесь подготовили три специальных сета на выбор: из птицы, мяса или рыбы, которые подаются с гарнирами и салатами. Каждому гостю традиционно предлагают финики и воду бесплатно. Также в кофейне действуют выгодные предложения: при заказе двух пицц вы получаете литр фирменного лимонада в подарок, а к любому кофе полагается синнабон в подарок. Отличное место, чтобы провести вечер в уютной и дружеской обстановке.