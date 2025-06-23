20 микроблогеров из Кыргызстана, за которыми интересно следить в Instagram

Рассказываем о блогерах из Бишкека, на которых вам может быть интересно подписаться. От lifestyle-контента, путешествий и эко-активизма до бизнеса — эти люди говорят на самые актуальные темы, создавая интересный и полезный контент.
Исмаил Карыпов, @ismailkarypov
Эко-активист, рассказывающий об экологии в Кыргызстане и мире. Через легкий и креативный контент популяризирует идеи устойчивого образа жизни и делится простыми способами заботы об окружающей среде.
Азим Токтогулов, @azimto
Путешественник, который делится в блоге яркими моментами из поездок по Кыргызстану и миру. Азим показывает природную красоту родной страны и вдохновляет подписчиков исследовать новые места и влюбляться в путешествия.
Рамис Жолдошев, @zholdoshev.ramis
AI-предприниматель и блогер, который объясняет, как технологии искусственного интеллекта применяются в бизнесе. Делится кейсами своей команды и рассказывает, как AI-агенты помогают автоматизировать отделы продаж.
Мээрим Осмон, @meerimosmonova
Lifestyle-блогер делится повседневной жизнью молодой мамы, личными размышлениями и записями подкаста Qyzdar, в котором вместе с героинями обсуждает важные темы для женщин.
Зухра Табалдиева, @tabaldieva_zukhra
Стилист с большим опытом в модной индустрии. В своем блоге делится советами по стилю, помогает разбираться в гардеробе, а также публикует видео о трендах.
Асель Мукашева, @hani_saru
Lifestyle-блогер создает контент о стиле, красоте, путешествиях и семейной жизни. На ее странице вы найдете ролики путешествий по миру, обзоры на beauty-товары и бутики Бишкека.
Бектур Мусаев, @ms._.beka
Бектур — один из немногих food-блогеров в Бишкеке. В своем блоге он делится обзорами на интересные заведения, гастрономические события и атмосферные места не только в городе, но и за его пределами.
Азиз Атавалиев, @atavaliev
Азиз — основатель образовательных проектов, активно занимается саморазвитием, вдохновляет подписчиков и рассказывает о своих целях — создании собственного университета.
Чолпон Уламбекова, @ulambekova
Чолпон ведет искренний блог о жизни, вдохновляя девушек на саморазвитие и образование своим примером и жизненными историями.
Ырыс Кутбердиев, @kutberdievv
Предприниматель, основатель бренда TEADAY. Со своими подписчиками делится контентом о рабочих буднях, рассказывает о создании и ведении бизнеса.
Нурсейит Анаркулов, @nurseiit_anarkulov
Ведущий и автор подкаста «Накта», YouTube-продюсер других популярных подкастов и социальных проектов. Нурсейит делится размышлениями на разные темы — от истории до финансов.
Темирлан Оморов, @_omorov
Контент-маркетолог, ведет креативный блог с развлекательными роликами и контентом из путешествий.
Азиз Искаков, @bescuitt_
Модель и актер в своем блоге делится эстетичным контентом, стильными съемками и рабочими проектами.
Асема Абдылдаева, @asemmkka
Lifestyle-блогер снимает креативный контент об учебе, дружбе и саморазвитии.
Эрлан Камчыбек уулу, @erlangerr_
Эрлан рассказывает все о кино — интересные факты, обзоры на лучшие фильмы, премьеры и развитие киноиндустрии в Кыргызстане. Ведет блог на кыргызском языке, чем способствует его сохранению и продвижению среди молодежи.
Дильноза Айдарбекова, @dilnoza_aidarbekova
Вокалистка и музыкант. В своем блоге делится моментами из жизни, показывает свой творческий путь и снимает трендовые ролики.
Бексултан Усеналиев, @usenaliev88
Спортивный журналист, который в своем блоге публикует новости из мира спорта и lifestyle-контент. Сам активно занимается спортом, чем вдохновляет своих подписчиков.
Роза Рысбек, @rozarysbek
В социальных сетях публикует эстетичный контент, сопровождая его выразительной озвучкой строк кыргызской поэзии. Ее видео находят отклик у широкой аудитории и способствуют популяризации кыргызской литературы.
Данияр Асаналиев, @daniyar.2o
Данияр создает креативный контент совместно с другими блогерами и делится кадрами из повседневной жизни и путешествий.
Адилет Исмаилов, @ian_mugalim
Ведет блог об изучении и преподавании корейского языка, делится полезными советами и языковыми оборотами для тех, кто изучает язык.