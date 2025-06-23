20 микроблогеров из Кыргызстана, за которыми интересно следить в Instagram

Рассказываем о блогерах из Бишкека, на которых вам может быть интересно подписаться. От lifestyle-контента, путешествий и эко-активизма до бизнеса — эти люди говорят на самые актуальные темы, создавая интересный и полезный контент.

Исмаил Карыпов, @ismailkarypov

Эко-активист, рассказывающий об экологии в Кыргызстане и мире. Через легкий и креативный контент популяризирует идеи устойчивого образа жизни и делится простыми способами заботы об окружающей среде.

Азим Токтогулов, @azimto

Путешественник, который делится в блоге яркими моментами из поездок по Кыргызстану и миру. Азим показывает природную красоту родной страны и вдохновляет подписчиков исследовать новые места и влюбляться в путешествия.

Рамис Жолдошев, @zholdoshev.ramis

AI-предприниматель и блогер, который объясняет, как технологии искусственного интеллекта применяются в бизнесе. Делится кейсами своей команды и рассказывает, как AI-агенты помогают автоматизировать отделы продаж.

Мээрим Осмон, @meerimosmonova

Lifestyle-блогер делится повседневной жизнью молодой мамы, личными размышлениями и записями подкаста Qyzdar, в котором вместе с героинями обсуждает важные темы для женщин.

Зухра Табалдиева, @tabaldieva_zukhra

Стилист с большим опытом в модной индустрии. В своем блоге делится советами по стилю, помогает разбираться в гардеробе, а также публикует видео о трендах.

Асель Мукашева, @hani_saru

Lifestyle-блогер создает контент о стиле, красоте, путешествиях и семейной жизни. На ее странице вы найдете ролики путешествий по миру, обзоры на beauty-товары и бутики Бишкека.

Бектур Мусаев, @ms._.beka

Бектур — один из немногих food-блогеров в Бишкеке. В своем блоге он делится обзорами на интересные заведения, гастрономические события и атмосферные места не только в городе, но и за его пределами.

Азиз Атавалиев, @atavaliev

Азиз — основатель образовательных проектов, активно занимается саморазвитием, вдохновляет подписчиков и рассказывает о своих целях — создании собственного университета.

Чолпон Уламбекова, @ulambekova

Чолпон ведет искренний блог о жизни, вдохновляя девушек на саморазвитие и образование своим примером и жизненными историями.

Ырыс Кутбердиев, @kutberdievv

Предприниматель, основатель бренда TEADAY. Со своими подписчиками делится контентом о рабочих буднях, рассказывает о создании и ведении бизнеса.

Нурсейит Анаркулов, @nurseiit_anarkulov

Ведущий и автор подкаста «Накта», YouTube-продюсер других популярных подкастов и социальных проектов. Нурсейит делится размышлениями на разные темы — от истории до финансов.

Темирлан Оморов, @_omorov

Контент-маркетолог, ведет креативный блог с развлекательными роликами и контентом из путешествий.

Азиз Искаков, @bescuitt_

Модель и актер в своем блоге делится эстетичным контентом, стильными съемками и рабочими проектами.

Асема Абдылдаева, @asemmkka

Lifestyle-блогер снимает креативный контент об учебе, дружбе и саморазвитии.

Эрлан Камчыбек уулу, @erlangerr_

Эрлан рассказывает все о кино — интересные факты, обзоры на лучшие фильмы, премьеры и развитие киноиндустрии в Кыргызстане. Ведет блог на кыргызском языке, чем способствует его сохранению и продвижению среди молодежи.

Дильноза Айдарбекова, @dilnoza_aidarbekova

Вокалистка и музыкант. В своем блоге делится моментами из жизни, показывает свой творческий путь и снимает трендовые ролики.

Бексултан Усеналиев, @usenaliev88

Спортивный журналист, который в своем блоге публикует новости из мира спорта и lifestyle-контент. Сам активно занимается спортом, чем вдохновляет своих подписчиков.

Роза Рысбек, @rozarysbek

В социальных сетях публикует эстетичный контент, сопровождая его выразительной озвучкой строк кыргызской поэзии. Ее видео находят отклик у широкой аудитории и способствуют популяризации кыргызской литературы.

Данияр Асаналиев, @daniyar.2o

Данияр создает креативный контент совместно с другими блогерами и делится кадрами из повседневной жизни и путешествий.

Адилет Исмаилов, @ian_mugalim

Ведет блог об изучении и преподавании корейского языка, делится полезными советами и языковыми оборотами для тех, кто изучает язык.