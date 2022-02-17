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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

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FINCA, Halyk Bank и еще 4 зарубежных банка, которые работают в Кыргызстане
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Сегодня в 11:55

FINCA, Halyk Bank и еще 4 зарубежных банка, которые работают в Кыргызстане

FINCA Bank


FINCA Bank.jpg

FINCA Bank в Кыргызстане — представительство американского банка FINCA International, который также называют «вакцинацией от бедности». Штаб-квартира компании расположена в Вашингтоне. Бренд известен тем, что разработал новый метод кредитования — «групповое», когда небольшая группа людей выбирает лидера, который будет отвечать перед банком за погашение задолженности.

На территории Кыргызстана банк начал работу в 1995 году. Сегодня в стране работает более 90 филиалов. Помимо депозитов, открытия и ведения счетов клиентов, банк предоставляет индивидуальные и групповые кредиты на развитие бизнеса.


Kyrgyz-Swiss Bank


Kyrgyz-Swiss Bank.jpg

«Кыргызско-Швейцарский Банк» — единственный банк в стране со швейцарским капиталом. Раньше носил название «Кыргыздыйканбанк». В 2013 году был проведен ребрендинг благодаря инвестициям швейцарской компании АО «Петрам Финанс».

Переняв опыт швейцарских банков в гарантиях качества и надежности, KSB выдает кредиты корпоративным и частным лицам, предоставляет услуги финансирования и консультации.


Бай-Тушум Банк


Бай-Тушум Банк.jpg

В 2000 году американская неправительственная организация ACDI/VOCA и швейцарская организация Caritos основали финансовый фонд «Бай Тушум». Его задачей было содействие экономическому и социальному развитию Кыргызстана. За 22 года фонд перерос в банк, и сегодня это один из крупнейших банков страны.

«Бай-Тушум» занимается кредитованием, продвигает современные технологии в отрасли, влияя на банковскую систему страны в целом.


Halyk Bank Kyrgyzstan


Halyk Bank Kyrgyzstan.jpg

В 2004 году «Народный Банк Казахстана» приобрел активы «Кайрат Банка». С этого момента в Кыргызстане начал работу «Халык Банк Кыргызстан».

Сегодня головной офис банка расположен в Бишкеке, но также действуют филиалы в областных центрах страны.


«Банк Компаньон»


Банк Компаньон.jpg

Среди акционеров банка: Mercy Corps — Корпус Милосердия — международная неправительственная организация, которая специализируется на финансовых услугах, — Нидерландский банк развития и компания TriodosInvestment Management.

«Банк Компаньон» предоставляет широкий спектр услуг: обслуживание карт и счетов, кредитование, денежные переводы. Также работает над внедрением цифровых услуг.


«Оптима Банк»


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Основным акционером компании «Оптима Банк» в Кыргызстане стал казахстанский Jýsan Bank. Изначально материнской компанией бренда был АТФ Банк.

Сегодня это крупный технологичный банк в Кыргызстане, который отслеживает и внедряет нововведения отрасли, работает над улучшением качества сервиса.

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