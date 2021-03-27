Городской бизнес. Кто формирует образ жизни современных горожан в Алматы и Нур-Султане

Нур-Султан





Сеть супермаркетов «Астана Мир Вкуса» и «Вкус Март»





Алаудин Хамхоев, город — Нур-Султан, директор по развитию





Сеть наших супермаркетов работает уже 29 лет. Первый магазин, который мы открыли, назывался «Спутник» и находился в начале проспекта Кенесары.





Мы локальный бренд, и люди знают, что, если их что-то не устроит, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы исправить ситуацию. Наши клиенты уверены, что мы не обманываем их и не пытаемся продать то, что им не понравится.

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Istina Dance Academy





Ирина Ким, 34 года, город — Нур-Султан, основатель





В Астане почти не было частных танцевальных студий. С самого начала моя задача была не в том, чтобы продвигать академию, а в том, чтобы развивать танцевальную культуру.





Мы одни из первых начали выступать на крупных площадках, в торговых центрах, проводить свои концерты. Благодаря этому быстро стали популярными. Самая эффективная реклама — это живая реклама. Люди видели нас и хотели присоединиться.

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Центр гинекологии и превентивной медицины Darmed





Айгуль Ешматова, врач, директор





Наш Центр гинекологии и превентивной медицины — один из немногих узкоспециализированных в столице. Лучше быть гуру в одной сфере, чем везде понемногу. Поэтому у нас стоят лучшие аппараты со всего мира, которых чаще всего нет в широкопрофильных клиниках.

В мае этого года мы открываем клинику в Алматы. Параллельно расширяемся и в городе Нур-Султан — в два раза увеличиваем один из филиалов и делаем там ремонт.

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Ресторан TezBesh





Тенгиз Качахидзе, 42 года, родной город — Тбилиси, директор





Мне нравится, что к нам ходят все, начиная со стилистов салона красоты по соседству, заканчивая апашками, которых привозят внуки.

У нас обедает и ужинает много взрослых женщин, а для нас это показатель того, что взрослое поколение оценило наш продукт. Еще наши гости — это молодые пары, которые приходят в TezBesh поужинать.





Наша задача — максимально популяризовать продукт, который мы делаем, и донести его до народа. В ближайшем будущем планируем открыть еще одно заведение на левом берегу столицы.

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Школа Pianoff





Темирлан Бейсенбай, 25 лет, родной город — Шымкент, пианист, музыкант





Летом 2017 года появилась идея открыть фортепианную школу. Я поделился своими планами с другом, он меня поддержал, и мы в партнерстве открыли школу Pianoff — единственную фортепианную школу в Казахстане.





Наша цель — сломать стереотипы о детских музыкальных школах. Мы хотели создать частную школу, которая будет специализироваться на фортепиано и знакомить с музыкой иначе.

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Алматы

Концепт-стор LULU





Асель Машанова, основатель





LULU начинался банально — с моего желания вылечить акне. Поэтому, когда мы начинали, на нашей странице в Instagram были посты только о том, как работает и какие проблемы лечит крем-сыворотка. Также мы первыми завезли в Казахстан продукцию Dr. Jart+.

Сегодня нам уже три года, и мы превратились в lifestyle-гид, нарастили экспертность и расширили линейку брендов, которую представляем.

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Вегетарианская кухня быстрого приготовления JAI HO





Кшитиж Гупте, 46 лет, основатель

Мухит Тусупбеков, 39 лет, помощник руководителя ИП JAI HO





Мухит. Идея начать готовить вегетарианские блюда появилась спонтанно, когда мы с Кшитижом ехали из Астаны в Караганду. Мне показалось, что это крутая и революционная идея для мясной страны.





Кшитиж. Одна из миссий JAI HO — донести до людей, что нужно питаться растительной пищей, разгружать организм. Конечно, мы не предлагаем всем казахстанцам отказаться от мяса, но хотя бы один раз в неделю делать разгрузочный день, питаться вегетарианской пищей, необходимо для здоровья.

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Kazakhstan Waste Recycling





Виктория Горобцова, город — Алматы, сооснователь и идейный вдохновитель

Дана Солтанова, город — Алматы, генеральный директор





Виктория. Мы с Даной давно знакомы и дружим, вместе работали на организацию, которая занималась переработкой вторичного сырья. Прониклись этой идеей и спустили ее с большого производства к физическим лицам, в свои собственные дома, к своим детям, семьям, родственникам, друзьям и знакомым. В этом бизнесе мы уже девять лет.





Глобальная цель KWR — приносить пользу окружающей среде и помочь людям Казахстана осознать, что даже такие вещи, как раздельный сбор мусора, влияют на спасение планеты.

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Сеть фитнес-клубов FitnessBlitz





Данияр Молдахмет, 40 лет, родной город — Алматы, основатель и директор





11 ноября 2009 года я открыл первый клуб FitnessBlitz в Алматы площадью 288 квадратных метров, второй наш клуб был уже 530 квадратных метров. В то время казалось, что они огромные, но сейчас у нас есть 2 клуба в Астане площадью по 1000 квадратов, и открывается третий — 1300 квадратных метров.

Нам повезло зайти на растущий и свободный рынок. В 2009 году в Алматы было всего 50 тренажерных залов, а сейчас 350.

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Jasyl jurek





Саида Ыбышева, 29 лет, родной город — Алматы, основатель Jasyl Jurek

Дина Ыбышева, 22 года, родной город — Алматы, креативный директор Jasyl Jurek





Саида. С лета 2018 года мы занимаемся переработкой пластиковых пакетов и с недавних пор переработкой одежды. Jasyl jurek переводится как «зеленое сердце», и основной слоган компании: «Озеленяй сердца».





Дина. Наши клиенты — это осознанные люди, в основном женщины от 16 лет и старше. Мы также проводим мастер-классы, где обучаем технологии по переработке пластика, куда часто приходят те, кто задумывается об экологии, школьники и студенты.

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