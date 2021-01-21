Jasyl jurek. Кто в Алматы занимается переработкой пластиковых пакетов и одежды

Саида Ыбышева, 29 лет, родной город — Алматы, основатель Jasyl Jurek

Дина Ыбышева, 22 года, родной город — Алматы, креативный директор Jasyl Jurek

Диляра Дубербаева, 23 года, родной город — Алматы, Jasyl Jurek





О проекте Jasyl jurek





Саида. С лета 2018 года мы занимаемся переработкой пластиковых пакетов и с недавних пор переработкой одежды. Jasyl jurek переводится как «зеленое сердце», и основной слоган компании: «Озеленяй сердца».

Однажды на Facebook я увидела видео про кита, который выбросился на берег, так как у него в желудке было около 300 пакетов. Морякам пришлось его убить. Меня шокировало это видео, и после разговора с сестренкой мы стали искать, какие есть способы переработки пластика. Мы наткнулись на компанию под названием Precious Plastic, чей основатель Дэйв Хаккенс рассказывал, что пластик можно перерабатывать и без специального оборудования. Тогда зародилась идея плавить пластиковые пакеты, так как на тот момент это было самое доступное для нас сырье.









Диляра. С девочками мы знакомы давно, но в проект я влилась недавно. Это случилось после одного мероприятия, где Дина презентовала проект Jasyl jurek. Там показали фильм «Цена моды», который заставил задуматься о потреблении. Производство одежды — вторая в мире индустрия по уровню загрязнения окружающей среды. Мы покупаем вещи, носим их какое-то время, а затем просто выбрасываем и снова идем в магазин. К сожалению, вещи, которые мы выкидываем, находясь на свалке, не разлагаются. Поэтому мы хотим, чтобы люди понимали, что вещам можно дать новую жизнь и носить их дольше, слегка изменив их. Мы создали проект Jasyl Wear, чтобы не выбрасывать, а перерабатывать вещи.









Дина. Я думаю, что многим из казахстанцев близко понятие «разумное потребление». Нас воспитывали так, что нельзя было просто взять вещь и выкинуть. Одежду донашивали младшие, или делали из нее тряпки для уборки. Мои родители росли в многодетной семье, и это не могло не повлиять на меня.

Когда Jasyl jurek только зарождался, я как раз занималась дипломным проектом об экополитике Японии. Я исследовала эту тему, мне было интересно. Тогда Саида подкинула идею про переработку, мы загорелись и решили начать.









Саида. На начальном этапе у нас не было средств, чтобы вложить их в проект, были только пластиковые пакеты, утюг и пергаментная бумага. Мы делали наши изделия из подручных средств.

Сейчас у нас есть свой маленький офис, где мы сами перерабатываем пластик и это же пространство используем для пошива одежды. Мы вложились в закуп швейных машин и аренду помещения.





Об изделиях









Саида. Из пластика мы делаем экосумки, сережки и брелоки. Художница из Алматы Ханифа Магжан заказывала у нас рамки для своих картин, которые она выставляла на Almaty Pop Up Store. Также мы работали с «Леруа Мерлен» и изготавливали рамку для их экозоны.

Для переработки одежды мы закупаем ее в секонд-хендах либо нам ее приносят. В секонд-хендах мы стараемся покупать вещи с дефектом, которые, скорее всего, никто не купит. Мы шьем одежду в модном сейчас стиле patchwork. Например, есть платье, которое мы собрали из пяти шифоновых юбок. Из старых джинсов мы делаем джинсовые куртки, окрашиваем их в стиле картин Джексона Поллока, и получаются прикольные вещи. Также люди приходят к нам со своими любимыми вещами и просят их изменить. Поэтому мы создаем вещи не только по своему дизайну, но и можем сделать так, как придумал клиент.





















Об аудитории

Дина. Наши клиенты — это осознанные люди, в основном женщины от 16 лет и старше. Мы также проводим мастер-классы, где обучаем технологии по переработке пластика, куда часто приходят те, кто задумывается об экологии, школьники и студенты.

Наши клиенты — это осознанные люди





Люди, которые нас поддерживают, понимают, что, покупая нашу продукцию, они платят не только за продукт, но и за искусство, потому что мы стараемся подать продукт так, чтобы это было оригинально, интересно и не стыдно носить. Мы создаем одежду и аксессуары, которые помогают человеку выделиться.





О деньгах





Диляра. Наша цель — не обогатиться, а внести вклад в развитие страны, общества и оставить свой след в истории. Jasyl jurek — это проект социального предпринимательства, то есть мы понимаем, что не сделаем состояние на этом проекте. У нас уже есть свой офис, и мы этому рады, также благодарны событиям и людям, которые помогли нам.







О планах

Саида. В этом году мы планируем большие коллабораций с активистами из Алматы и Казахстана. А в следующем году надеемся, что выйдем на совершенно другой уровень, расширимся, увеличим команду, наймем швей.

У нас есть идеи по пошиву одежды, и сейчас мы находимся в поиске материалов. Для коллекции нужно много одинаковых тканей, а в секонд-хендах найти такое нелегко.

Мы приложим все силы, чтобы проект Jasyl jurek стал узнаваемым и уважаемым, чтобы люди гордились качеством продукции и тем, что это наше, казахстанское







Дина. За следующие десять лет мы хотим превратиться в большую компанию. В планах обеспечивать малонаселенные районы мебелью для школ, больниц и других учреждений. Также хотим закупить технику, которая будет помогать перерабатывать ТБО в ткань, а из ткани шить школьную форму.

Мы приложим все силы, чтобы проект Jasyl jurek стал узнаваемым и уважаемым, чтобы люди гордились качеством продукции и тем, что это наше, казахстанское.