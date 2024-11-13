5 сервисов заказа такси в Алматы: популярные приложения и электротакси

В Алматы работает несколько популярных сервисов заказа такси: от международных компаний до электротакси. Рассмотрим пять приложений, которые предлагают удобные условия для пассажиров и разнообразные опции.









Яндекс Go — сервис для удобного заказа такси с разнообразием тарифов на выбор: эконом, комфорт, комфорт+, бизнес, премиум, ультима, минивэн. Также доступны услуги доставки, курьера и грузового такси. Оплату можно произвести как наличными, так и безналичным способом. Заказ осуществляется через мобильное приложение, где отображаются данные водителя и автомобиля для вашего удобства.





Blue Sky Taxi, b lueskyenergy.kz





Blue Sky Taxi — первое электротакси в Алматы и Казахстане, предлагающее экологичные поездки на электромобилях, включая Volkswagen ID4 и BYD QIN. Автопарк работает круглосуточно, включая встречи в аэропорту и городские поездки, а также курьерские услуги для бизнеса. Также удобное бронирование через мобильное приложение.









inDrive — приложение с множеством услуг. Здесь можно заказать поездку по городу, предложив свою цену и договорившись напрямую с водителем. Для поездок между городами доступен удобный сервис, где вы выбираете расписание и подходящую стоимость. Также приложение предлагает быструю курьерскую доставку для бизнеса и частных лиц. Заказать такси можно через мобильное приложение inDrive.









Sooncar — казахстанский сервис, по функциям он сопоставим с аналогичными приложениями, позволяя заказать такси онлайн, отслеживать водителя на карте в режиме реального времени и оплачивать поездки как наличными, так и банковской картой. Особенность Sooncar — наличие корпоративного сервиса и специализированных услуг для компаний.





Uber, uber.com





Uber — сервис заказа такси. Оформить поездку можно с помощью мобильного приложения. Оплатить поездку можно как наличными, так и безналичным способом. В приложении также можно увидеть местоположение такси, номер автомобиля и имя водителя для удобства и безопасности