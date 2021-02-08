JAI HO. Первая вегетарианская кухня быстрого приготовления в Алматы

Кшитиж Гупте, 46 лет, основатель вегетарианской кухни быстрого приготовления JAI HO

Мухит Тусупбеков, 39 лет, помощник руководителя ИП JAI HO





Как все началось





Мухит. Идея начать готовить вегетарианские блюда появилась спонтанно, когда мы с Кшитижом ехали из Астаны в Караганду. Мне показалось, что это крутая и революционная идея для мясной страны.

Кшитиж. Мы не делали никаких калькуляций и расчетов. Просто пришла идея, которая нас вдохновила. Мы слушали внутренний голос.

Мухит. Тем более у нас уже был опыт работы в общепите: я владел своей шашлычной, а Кшитиж рестораном в Караганде. Тогда мы решили, что нужно ехать в Алматы и пробовать свои силы в этом городе.

JAI HO с хинди переводится как «почтение»







Мы начали экспериментировать, и первое, чем стали кормить алматинцев, были самосы и качори. Интересно, что уже тогда у нас был свой клиент — студенты из Индии, которые приезжали на учебу в Алматы. Для них блюда из меню JAI HO были родными и любимыми с детства. А для местных это было экзотикой, чем-то необычным, что многие никогда не пробовали.

JAI HO с хинди переводится как «почтение».

Кшитиж. Одна из миссий JAI HO — донести до людей, что нужно питаться растительной пищей, разгружать организм. Конечно, мы не предлагаем всем казахстанцам отказаться от мяса, но хотя бы один раз в неделю делать разгрузочный день, питаться вегетарианской пищей, необходимо для здоровья. Я советую всем просто попробовать и уверен, что каждый испытает легкость и будет чувствовать себя намного бодрее и лучше.









Еще одна цель — показать на своем примере, что Землю нужно беречь, не только потреблять, но и отдавать. Поэтому в первый же день работы мы решили, что не будем использовать пластиковую посуду и пакеты. У нас только бумажная и биоразлагаемая посуда. Сортируем мусор и часто поддерживаем инициативы алматинцев по уборке мусора в горах.

Мухит. На сегодняшний день у нас две точки в Алматы.





О сложностях





Мухит. В самом начале было сложно перебороть мысли о том, что люди нас не поймут, так как испокон веков в нашей стране едят мясо. А потом это начало вдохновлять.









Кшитиж. Думали, что будет сложно найти поваров, которые мало потребляют мясо, или тех, у кого в семье есть веганы или вегетарианцы. Потому что для нас важно, чтобы сотрудники понимали и чувствовали ответственность за то, что и как они готовят. К счастью, сейчас у нас есть такие люди в команде. Они вкладывают в JAI HO свою душу, и благодаря этому на нашей кухне классный микроклимат. Это, в свою очередь, положительно отражается на нашей продукции.

На первых этапах элементарно было сложно физически, так как тогда еще не было помощников. Приходилось работать до часу ночи, просыпаться в 5 утра и снова идти на работу. Но вера в дело и сила духа были всегда. Поэтому мы не сдавались.

До пандемии мы использовали импортные специи. Но потом их стало сложно найти, и мы стали готовить их самостоятельно. Теперь мы не зависим от импорта.





О гостях





Кшитиж. Наши основные клиенты — это молодежь. Кроме них к нам также приходят люди, связанные с искусством: актеры, знаменитые певцы, которые осознанно отказались от мяса, и те, кто занимается йогой и другими видами спорта.

Когда мы видим таких гостей у нас, в очередной раз убеждаемся, что мы на правильном пути.

Мухит. Первое время мы поражались, что в Казахстане есть люди, которые уже 15-20 лет не употребляют мясо.

Гости приходят к нам за яркими положительными эмоциями







Нас радует, что молодежь стала прогрессивной и много читает. Они понимают, что вегетарианская еда легче и быстро усваивается.

В JAI HO людям нравится доброжелательная атмосфера, и то, что у нас вкусно и полезно. Гости приходят к нам за яркими положительными эмоциями.





О меню





Кшитиж. При запуске мы очень быстро составили меню, на это ушло всего два дня.

А когда в прошлом году объявили локдаун, у нас появилось время, мы добавили новые позиции в меню, расширили его.









Мы разработали специальный фалафель — бобовый, в состав которого входят нут, маш, чечевица и зелень. В планах научиться готовить лаваш без глютена, и тогда эта позиция превратится в совершенство. Также мы гордимся нашей подачей фалафеля.









Мухит. Если вы никогда не пробовали вегетарианские блюда, начните со шпинатного качори. Потом возьмите фалафель и самосы. Еще мы готовим френки — на выбор либо чизфренки, либо с нутом.





О планах





Мухит. Планируем открыть в Казахстане минимум 50 точек JAI HO.