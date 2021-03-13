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Основатель и директор Центра гинекологии и превентивной медицины Darmed о своем бизнесе
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Сегодня в 15:07

Основатель и директор Центра гинекологии и превентивной медицины Darmed о своем бизнесе

Айгуль Ешматова, врач, директор Центра гинекологии и превентивной медициныDarmed


Как все началось


По образованию я врач, акушер-гинеколог.

Моя мама — тоже акушер, и она настояла на том, чтобы я стала врачом. А когда я вышла замуж, то попала в семью бизнесменов. В начале профессионального пути у многих врачей, особенно отличников, присутствует юношеский максимализм, и все хотят быть хирургами, проводить сложные операции, но со временем это проходит. Я тоже думала, что буду суперкрутым врачом, в итоге первый год так и было, и я работала круглые сутки. Но взгляды меняются, поэтому, будучи в декрете, я занялась открытием собственной клиники.


О сложностях


Первое время все казалось очень сложным, в памяти отложилась фраза, которую мне сказали: «Чем сложнее открывать бизнес, тем большего успеха он добьется». Может, это неправильная установка, но мы привыкли, что все достигается через труд и сложности.

«Чем сложнее открывать бизнес, тем большего успеха он добьется»

Юридические вопросы, лицензия, оборудование — сложности были буквально со всем, я даже столкнулась с мошенниками. Помню мы наняли санитарку, она пару дней поработала и уволилась, а когда уходила, вынесла все из нашей кладовки, еще и премию получила. Зато с врачами было легко с самого начала, поэтому у меня и получилось создать успешный бизнес, ведь самое главное в клинике — это врачи.


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Сложно сказать, что помогло не сдаться и преодолеть трудности. Но мне точно повезло с мужем, который всегда меня поддерживает и не осуждает за ошибки и промахи.


О клинике Darmed


Наш Центр гинекологии и превентивной медицины — один из немногих узкоспециализированных в столице. Лучше быть гуру в одной сфере, чем везде понемногу. Поэтому у нас стоят лучшие аппараты со всего мира, которых чаще всего нет в широкопрофильных клиниках.

Darmed на 99% сосредоточен вокруг женщин и их здоровья


Наши клиенты — продвинутые, молодые люди, активные пользователи социальных сетей. Darmed на 99% сосредоточен вокруг женщин и их здоровья. Средний возраст наших клиенток — от 18 до 40 лет. Женщины старшего поколения в основном приходят уже с заболеваниями, а для девушек поколения Z нормально прийти на профилактический осмотр к врачу. Также я рада, что у современных женщин появилось понимание, что планировать беременность — это важно.


О специалистах


Сначала мы набрали в Darmed только гинекологов и врачей УЗИ, которые были оперирующими врачами и раньше работали в роддомах. У нас они начали увлекаться амбулаторными приемами, гинекологической эндокринологией и патологией шейки матки. Сейчас у нас работают акушеры-гинекологи, гинекологи-эндокринологи, эндокринологи и УЗИ-специалисты высшей категории.


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Есть два течения в медицине: превентивное и доказательное, между которыми идет постоянная борьба. Но удивительным образом в Darmed есть и доказательные, и превентивные врачи, а это идеальное комбо.

Наши врачи работают только на самых лучших аппаратах. Я считаю, что, если хочешь лучших врачей, нужно давать им лучшие условия и оборудование. У нас был случай, когда к нам пришел доктор только ради одной функции на аппарате, а у нас ее не было, и мы поменяли целый аппарат для того, чтобы этот доктор остался работать в нашей клинике. Горжусь, что у всех наших врачей запись закрыта как минимум на месяц вперед, поэтому просто позвонить и записаться к опытному грамотному врачу не получится, придется подождать.


О планах


В мае этого года мы открываем клинику в Алматы. Параллельно расширяемся и в городе Нур-Султан — в два раза увеличиваем один из филиалов и делаем там ремонт.

Еще планируем провести пробное открытие в одном из небольших городов Казахстана, потому что открываться в столице — это одно, а в небольшом городе — совсем другое. Если все пройдет хорошо, то мы будем думать о сети клиник по всей стране.

Мы также хотим развиваться в информационном пространстве, например, на данный момент запускаем крупный курс по планированию и ведению беременности.

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