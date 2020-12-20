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Как создавалась самая большая сеть фитнес-клубов в Казахстане
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Сегодня в 18:45

Как создавалась самая большая сеть фитнес-клубов в Казахстане

Данияр Молдахмет, 40 лет, родной город — Алматы, основатель Основатель и Директор сети фитнес-клубов FitnessBlitz


Как все началось

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В феврале 2009 года я прочел один из номеров журнала Forbes, в котором была статья об американской сети фитнес-клубов, владеющей 400 залами. А я как раз искал экологичный вид бизнеса, не связанный с выпивкой и другими вещами, негативно влияющими на человека. Также у меня было небольшое представление о том, как работают фитнес-клубы и что из себя представляют. Весной я начал узнавать, сколько стоит оборудование для зала, потом удачно продал свою недостроенную квартиру в столице, и у меня появились деньги. Тогда мы с другом поехали в Китай и познакомились с нашим первым производителем тренажеров. 11 ноября 2009 года я открыл первый клуб FitnessBlitz в Алматы площадью 288 квадратных метров, второй наш клуб был уже 530 квадратных метров. В то время казалось, что они огромные, но сейчас у нас есть 2 клуба в Астане площадью по 1000 квадратов, и открывается третий — 1300 квадратных метров.

11 ноября 2009 года я открыл первый клуб FitnessBlitz в Алматы


Первое время было сложно. Родные не понимали, зачем я ушел с руководящей должности, еще и клиентов в конце года было мало, так как о нас еще никто не знал. Из сотрудников были только я и мой друг, сами всем занимались и работали с 7 утра до 12 ночи. А после шли расклеивать по району листовки, потому что на рекламу денег не было. С января 2010 года дела пошли в гору, у нас появились клиенты. Абонемент в наш зал можно было купить от 5000 до 8000 тенге.


О FitnessBlitz


Нам повезло зайти на растущий и свободный рынок. В 2009 году в Алматы было всего 50 тренажерных залов, а сейчас 350. Я видел, что есть большая разница между клубами премиум и эконом-класса, поэтому хотел это изменить. Тогда задачей FitnessBlitz стало по цене эконом-класса предоставлять максимально качественные услуги и сервис для клиентов. Мы первые на рынке ввели электронную систему по учету клиентов специально для фитнес-клубов, которую купили в России за 2000 долларов. Она сильно облегчила работу. Из новшеств, которых раньше не было ни у одного фитнеса эконом-класса, мы также внедрили SMS-оповещения, сухие салфетки в зале и услуги прачечной.

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У человека есть три силы: сила тела, духа и интеллекта. Только при условии, что все эти три силы гармонично развиваются, человек счастлив, успешен и повышается его качество жизни. Но все начинается с тела, поэтому наша цель — приобщить как можно больше людей заниматься физическими нагрузками без фанатизма, два-три раза в неделю. Я понимал, что это нужно развивать по франшизе. Оказалось, что создание франшизы — очень сложный и долгий процесс, у нас ушло на это больше трех лет. Зато на сегодняшний день мы смогли упаковать, обкатать и опробовать все шаги и процессы, которые необходимы для ведения клуба в течение первого года работы. Так наши залы работают в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Таразе, Караганде, Костанае, а в Актау идут ремонтные работы. Благодаря франчайзи у нас самая большая сеть фитнес-клубов в Казахстане.

Миссия FitnessBlitz — через фитнес, физические нагрузки обеспечить интеллектуальное развитие людей и повысить осознанность казахстанцев


Миссия FitnessBlitz — через фитнес, физические нагрузки обеспечить интеллектуальное развитие людей и повысить осознанность казахстанцев. Поэтому помимо обычных тренировок и занятий в зале я придумал и запустил десятинедельную авторскую программу FitWakeUp не только для трансформации тела, но и для выработки привычек успеха. Я хочу помочь людям разобраться в себе и своей жизни через знания: как правильно питаться, и что такое инсулин, зачем соблюдать режим дня, какие книги и фильмы выбрать для развития своей личности и так далее. Для этого я привлек первоклассных специалистов и сам тренировал ребят. Хочу продолжить развивать это направление.


О планах


В ближайшее время открываем еще четыре клуба по франшизе. Дальше хотим развиваться географически, стратегическая цель — открыть 1000 залов в 20 странах на трех континентах.

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