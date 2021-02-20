Kazakhstan Waste Recycling. Куда в Алматы отнести макулатуру и получить за это деньги

Виктория Горобцова, город — Алматы, сооснователь и идейный вдохновитель

Дана Солтанова, город — Алматы, генеральный директор

Как все началось

Виктория. Мы с Даной давно знакомы и дружим, вместе работали на организацию, которая занималась переработкой вторичного сырья. Прониклись этой идеей и спустили ее с большого производства к физическим лицам, в свои собственные дома, к своим детям, семьям, родственникам, друзьям и знакомым. В этом бизнесе мы уже девять лет.





Дана. Kazakhstan Waste Recycling появилась в 2014 году как компания единомышленников. Наш основной профиль — сбор и сортировка вторичного сырья.

Раньше мы присутствовали во многих городах Казахстана, но из-за пандемии пришлось закрыться, и с сентября 2020 года мы находимся только в Алматы. Также, если раньше мы уделяли внимание корпоративному бизнесу, то сейчас стали больше обслуживать обычных людей, потому что понимаем, насколько это важно — популяризовать культуру отдельного сбора мусора в каждом доме, а не только в крупных компаниях.

О KWR

Виктория. Глобальная цель KWR — приносить пользу окружающей среде и помочь людям Казахстана осознать, что даже такие вещи, как раздельный сбор мусора, влияют на спасение планеты. А если сузиться на уровень Алматы, то цель KWR — это приучить жителей города раздельному сбору мусора и доказать, что домашний мусор — это вторичное сырье, которое может получить вторую жизнь.

Мы несем ответственность за то, что мы производим и оставляем после себя.

Поэтому мы занимаемся тем, что забираем сырье на своем транспорте, везем его на нашу промышленную сортировочную базу, где и происходит сортировка. Дальше мусор прессуется в огромные брикеты, вес которых начинается от 300 килограмм, и ждет своего часа, когда мы отправим его на переработку.

Виктория. У нас огромное количество номенклатур. Та же бумага проходит несколько этапов сортировки. Белая бумага, календарики, тетрадки уходят на фабрику «Карина». Яичные лотки отправляем в Шымкент, где из них опять делают яичные лотки. Гофрокартон отправляется на предприятие в Алматинской области.

Глобальная цель KWR — приносить пользу окружающей среде







Мы стараемся поддерживать именно казахстанского переработчика. Если к нам обращаются предприниматели из других стран, то мы отдаем предпочтение местным компаниям.

Дана. Каждому, кто приносит сырье, мы платим. Мы понимаем, что эта система будет работать у нас только тогда, когда мы будем поощрять людей сдавать вторичное сырье. К нам часто обращаются работники магазинов, которые расположены рядом с нашими пунктами приема. Для них это хороший источник дохода. Потому что все, что они раньше выкидывали на мусорку, теперь можно сдать и заработать на этом деньги.

О трудностях

Дана. Основная трудность заключается в том, что люди не готовы менять свой быт, свою рутину. Поменять мышление — вот основная задача и вызов команды KWR. И мы постепенно движемся к тому, что количество наших единомышленников увеличивается.





Еще один камень преткновения — слабое развитие инфраструктуры в городе. Поэтому мы продаем контейнеры для сортировки мусора. Любой КСК или коммерческая организация могут приобрести у нас боксы, а мы, в свою очередь, обучим и покажем, как и что разделять.

Дана. Пандемия серьезно подорвала наших клиентов. Когда были закрыты все торговые центры, магазины и базары, соответственно, и макулатура не вывозилась. Мы, как потребители этого вторичного сырья, испытывали гигантский дефицит и до сих пор его испытываем.

Виктория. Объемы макулатуры, соответственно, и объемы продаж упали вдвое. Поэтому мы искали все возможные способы, чтобы не упасть в объемах. Мы начали отправлять водителей на мусорки, потому что заметили, что обеспеченные люди стали потреблять в два раза больше − покупать телевизоры, коляски, игрушки детям, пазлы. Из-за этого начало образовываться огромное количество гофрокартона. Мы приложили все усилия, чтобы это ценное сырье не попало на полигон.

О команде

Дана. До пандемии у нас работало больше 150 человек, а сейчас нас около 50. Несмотря на то, что работать с мусором на ежедневной основе — это огромный труд и не самое приятное зрелище, у нас низкая текучка кадров.





При приеме на работу мы отдаем предпочтение людям, которые не могут найти хорошую высокооплачиваемую работу: пенсионеры и инвалиды. Мы берем этих людей, потому что понимаем, что им сложно найти работу.

Советы для казахстанцев

Дана. Для тех, кто хочет стать eco-friendly, самое главное — начать двигаться, шаг за шагом. Начните с того, что не приносит большого дискомфорта вашей обычной рутине. Организуйте дома небольшое пространство в виде пакета, собирайте отдельно бумажные отходы, просмотрите, куда их можно сдать и что можно из этого получить. Как только эта привычка укоренится, вы сможете перейти дальше на пластик. Важно, чтобы это происходило в вашей жизни постепенно.

Для тех, кто хочет стать eco - friendly , самое главное — начать двигаться, шаг за шагом





Важно помнить, что мы — не капля в море. У многих складывается ложное ощущение, что это бессмысленно, потому что большинство людей не сортирует мусор, но это не так. Надо подходить к этому вопросу осознанно и понимать, что каждый из нас несет за это ответственность.





О планах

Виктория. В последнее время мы сделали сильный фокус на образовательную часть и чувствуем бешеную отдачу. К нам за помощью стали обращаться крупные компании, которые уже сейчас начинают понимать, как приятно в своем отчете иметь графу Corporate Social Responsibility. Несмотря на то, что мы выступаем как образовательный партнер, ничего не зарабатываем и делимся знаниями бесплатно, мы хотим знать, что приложили руку к тому, что такие компании перешли на зеленую сторону. Хотим, чтобы 1000 компаний в Алматы и по всему Казахстану перешли к осознанному отношению к мусору. Думаю, в ближайшее десятилетие мы запустим собственное производство с казахстанским содержанием: школу и зеленый консалтинг.

А еще мы с Даной хотим, чтобы KWR трансформировалась и начал находить партнеров в разных направлениях — в производстве экотоваров и запуске образовательных школ. Один из проектов, который мы уже реализовали с партнерами — магазин товаров без упаковки hello eco.

Одним словом, будем помогать предпринимателям и всем осознанным людям становиться ближе к спасению планеты.