Tezbesh. Где в столице попробовать порционный бешбармак и настоящий сур ет

Тенгиз Качахидзе, 42 года, родной город — Тбилиси, директор









Как все началось



Идея открыть такое заведение появилась давно. Еще в нашем ресторане «Кафе Целинников» нас часто просили приготовить бешбармак, но тогда у нас не было опыта в приготовлении этого блюда. Второй фактор, который повлиял на наше решение открыть подобное место — мой партнер, гурман, ценитель сур ет. Мы не смогли найти в городе заведения с хорошим вкусным мясом, поэтому решили делать его сами.

К сожалению, наше открытие попало под предпандемийный период, потом случился карантин, и мы долгое время не могли работать, а после работали с ограничениями. Tezbesh на Республике в полную силу не проработал и шести месяцев. Сейчас все налаживается, надеемся, что будем набирать обороты.

Об уникальности Tezbesh

Бешбармак — это праздничное блюдо, которое готовят на большое количество людей и когда есть повод. Но мы решили сделать его порционным и каждодневным, также самостоятельно заготавливать мясо для бешбармака, делать cур ет. Сур ет — это сырое мясо, обработанное таким способом, что его уже не нужно готовить. То есть можно употреблять в сыром виде.





Мы создаем сырье и из него готовим блюдо. В этом уникальность нашего проекта.



Наша цель — популяризовать не бешбармак, потому что это и так распиаренное блюдо, а сур ет, чтобы он был доступным и им можно было наслаждаться каждый день.

Мы выпускаем мясо под отдельным брендом QYZYL SAIA. Бренд получил название QYZYL SAIA, потому что именно в деревне Кызыл Cая мы нашли рецептуру, которую искали. Мы превратили эту рецептуру в современную технологию приготовления мяса. Стараемся покупать мясо у местных поставщиков из Северного Казахстана. О вкусах не спорят, но, на наш взгляд, оно больше подходит. Мясо, которое мы принимаем на производство, халал и проходит тщательный отбор.





О сложностях

Это не первый наш проект, поэтому серьезных проблем не было. Самым важным было понять технологию, по которой будем готовить мясо. Мы пытались учесть все пожелания гостей, много дегустировали, оценивали и меняли. Несмотря на то, что мы уже успешно работаем, это не мешает нам продолжать эксперименты. Например, сейчас у нас в линейке 11 продуктов, но раз в квартал мы выпускаем новый и недавно начали делать сушеную говядину.

Также одна из трудностей — это приготовление сорпы и теста порционно. Но наша команда с этим справилась, и я нашел специальное оборудование.





О клиентах

Мне нравится, что к нам ходят все, начиная со стилистов салона красоты по соседству, заканчивая апашками, которых привозят внуки.

Часто поступают отзывы о том, что у нас большие порции, хотя стоимость всего 1700 тенге



У нас обедает и ужинает много взрослых женщин, а для нас это показатель того, что взрослое поколение оценило наш продукт. Еще наши гости — это молодые пары, которые приходят в Tezbesh поужинать.

От девушек часто поступают отзывы о том, что у нас большие порции, хотя стоимость всего 1700 тенге. Тогда как в других местах, где подается порционный бешбармак, он стоит 4000-5000 тенге.

О меню

Из своего опыта в ресторанной сфере мы с партнером поняли, что в любой стране лучше всего продается национальная кухня. В Казахстане среднеазиатская кухня всегда в приоритете. Мы отталкивались от этого и добавили в меню самые популярные позиции. Наше меню не обширное, потому что мы хотели сконцентрироваться на монопродукте.





У нас есть три разновидности бешбармака:

— самый простой, где только шужук

— Фирменный беш с тремя видами мяса: шужук, казы, жая

— Беш Mix, куда мы добавляем не только сур ет, но и свежее ферментированное мясо.

Мы добавили еще три горячих блюда: куырдак, кеспе и лагман. Лапшу для лагмана и кеспе также делаем сами, для нас это важно. А куырдак подаем еще и с рисом.





Еще в меню есть Сур ет нан — сэндвич с кониной и Сур ет баурсак — необычный баурсак с добавлением мяса. И три простых салата, которые хорошо гармонируют с мясом.



Нарезку и цельнокусковое мясо тоже продаем. И готовим на доставку праздничный бешбармак, рассчитанный на 6-12 человек.

О планах

Наша задача — максимально популяризовать продукт, который мы делаем, и донести его до народа.

Вторая цель — расширить производство. Сейчас мы на этапе выбора места и оборудования.

А в ближайшем будущем планируем открыть еще одно заведение на левом берегу столицы.