Кто строит дома в Астане: сотрудники компании Sat-NS о своей работе, ценностях и миссии

Прораб, инженер и специалист Sat-NS рассказали о своем профессиональном пути, ответственности в строительстве и том, как их работа влияет на качество городской среды, жителей столицы и будущее Астаны.





Турар Абилгазинов, начальник участка









О карьере в Sat-NS





Я начал карьеру в Sat-NS с должности прораба в 2021 году. Сегодня занимаю позицию начальника участка, реализую свой третий объект. А в двух объектах, которые мы реализовали, уже живут люди!

Работа в Sat-NS интересная. У нас большой коллектив, все друг друга уважают. Команда дружная, и мы часто встречаемся на мероприятиях.

Мне нравится, что у нас есть карьерный рост. Если человек хорошо показывает себя в работе, то компания не оставляет это без внимания и дает возможности для роста. После 11 месяцев кропотливой работы прорабом мне доверили новый объект, который строился под моим руководством.

Для меня Sat-NS — это стабильность, уверенность и надежность.

Об особенностях работы в сфере строительства





Работа в строительстве ответственная. Важно качественно строить проекты и сдавать их в срок, так как дом ждут люди. И для любого человека приобретение своего жилья — большой важный шаг.

Один из принципов Sat-NS — надежность, поэтому мы тщательно подходим к реализации каждого проекта.

У нас много постоянных клиентов, которые нам доверяют, возвращаются и рекомендуют другим. Они даже узнают нас в лицо, подходят, благодарят за качественную работу и красивые дома. Желают здоровья и долгой жизни. Это не может не вдохновлять и не вызывать чувство гордости.

Как Sat - NS влияет на развитие Астаны





Я живу в Астане с 2012 года. За столько лет столица действительно выросла, и в этом безусловно есть наш вклад. Мы работаем, чтобы наша столица развивалась и процветала. Поэтому в будущем Астана будет еще больше, еще лучше, еще красивее.

Меня вдохновляет, что наш труд становится вкладом в историю города и людей, которые тут живут. В будущем мы сможем с гордостью говорить, как повлияли на развитие и рост нашей столицы. Даже сегодня я уже рассказываю своим детям, что построил очередной жилой дом в Астане. Я горжусь этим.

Анаргуль Баешова, начальник службы безопасности и охраны труда









О карьере в Sat-NS





В компании я работаю с 2019 года. Моя основная задача — обеспечить безопасные условия труда для всех сотрудников и организаций, которые с нами сотрудничают. Я забочусь о том, чтоб предотвратить производственные риски, разработать и внедрить правила и нормы на каждом этапе строительства. Благодаря этому люди возвращаются домой здоровыми, а объекты строятся в соответствии с требованиями безопасности.

В Sat-NS я особенно ценю ответственное отношение к людям и качеству работы. Мне нравится атмосфера в команде: руководство всегда открыто к диалогу, коллеги поддерживают друг друга, а решения принимаются с учетом мнения специалистов. Рабочая культура строится на профессионализме, уважении и стремлении к развитию, и это делает нашу работу по-настоящему ценной.





Об особенностях работы в сфере строительства





У нас сильная сплоченная команда. На строительных объектах Sat-NS работают настоящие профессионалы: это инженерно-технический персонал, начальники участка, прорабы, мастера. И хотя я не участвую в процессе строительства напрямую, но чувствую свой вклад в будущее людей, которые будут жить в этих домах и радоваться. Когда проезжаешь мимо и видишь результат общего труда, чувствуешь большую гордость.

Моя работа — это моя миссия. Мне нравится наблюдать, как сотрудники сами напоминают друг другу о безопасности. Когда люди начинают осознанно беречь себя и коллег, понимаешь, что наша работа — это не только отчеты и инструкции, а прямое влияние на человеческую жизнь. Такие моменты мотивируют и придают смысл каждому рабочему дню.

Как Sat - NS влияет на развитие Астаны





Я живу в Астане уже более 25 лет. Вижу, как столица растет, с каждым годом становится все красивее. Астана остается современным, комфортным и безопасным городом с качественной инфраструктурой и продуманной застройкой. И наша компания Sat-NS занимает важное место в развитии города как надежный застройщик, который создает безопасную и удобную среду для жизни людей, соблюдая высокие стандарты.

Руслан Коныров, инженер-энергетик





О карьере в Sat-NS





Я инженер-энергетик. Моя основная роль в команде — вносить вклад в реализацию проектов компании и делать это на высоком уровне. Поэтому я всегда ставлю во главу угла развитие и качество.

В компании Sat-NS мне нравится корпоративная культура, открытая коммуникация и командный дух. Здесь важно мнение каждого сотрудника, коллеги поддерживают друг друга. Всех нас объединяет общая цель — строительство качественного и надежного жилья.

Для меня Sat-NS — это компания, ориентированная на качество и надежное будущее.

Об особенностях работы в сфере строительства

Для меня строительство домов — это не просто работа, а большая ответственность и миссия. Ведь каждый построенный дом — это начало нового этапа в жизни людей, а для города — фундамент будущего.

После завершения одного из проектов мне было особенно приятно услышать слова благодарности от новых жильцов. Когда люди говорят: «Вы подарили нам не просто жилье, а комфортную жизнь», — это запоминается больше всего. Думаю, эти слова точно отражают смысл нашей работы.

Видеть, как семьи переезжают в новые дома и радуются этому — наглядное доказательство того, что наша работа имеет реальный результат и действительно улучшает жизнь людей. Я испытываю большую гордость, ведь каждый наш объект сдается в срок, благодаря профессионализму команды.

Как Sat - NS влияет на развитие Астаны





Астана для меня стала не просто городом, а символом больших возможностей и развития.

В будущем я вижу Астану как современный мегаполис с развитой инфраструктурой и всеми условиями для комфортной жизни. И меня радует, что уже сейчас Sat-NS является одной из ведущих строительных компаний, формирующих архитектурный облик города.