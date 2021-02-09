Pianoff. Как в столице появилась единственная фортепианная школа в Казахстане

Темирлан Бейсенбай, 25 лет, родной город — Шымкент, пианист, музыкант





Как все началось





Когда мне было пять лет, родители купили старенькое пианино, и я, будучи ребенком, стал проявлять интерес к инструменту. Тогда меня отдали на занятия по фортепиано к женщине, которая жила у нас в селе, играла на виолончели и имела навыки игры на фортепиано. Она обучила меня азам и рекомендовала поступить в Астану. У папы как раз получилось перевестись в столицу, и мы переехали всей семьей. Я поступил на грант, и так начался мой путь пианиста.









А летом 2017 года появилась идея открыть фортепианную школу. Я поделился своими планами с другом, он меня поддержал, и мы в партнерстве открыли школу Pianoff — единственную фортепианную школу в Казахстане. Каждый из нас вложил по 1000 долларов.

Наша цель — сломать стереотипы о детских музыкальных школах, потому что обычно дети не хотят там заниматься, чувствуют дискомфорт, я сам через это прошел и знаю, как это работает. Поэтому мы хотели создать частную музыкальную школу, которая будет специализироваться на фортепиано и знакомить с музыкой иначе. У нас в школе мы не ругаем детей, не говорим им, что они чего-то не могут или плохо что-то делают. Наш слоган: «Учим любить музыку», поэтому стараемся постоянно мотивировать учеников.









Первое время мы работали в квартире, которую арендовали специально под студию. Один инструмент мы купили, а второй я принес из дома. Так, у нас функционировало всего два кабинета и занималось 35 учеников. Через несколько месяцев арендодатель нас выселила, потому что занятия стали мешать соседям, и пришлось оттуда съехать. В тот же день мы нашли двухэтажное офисное помещение за ту же арендную плату. Мы взяли кредит и заняли деньги у родителей, чтобы сделать там ремонт. 20 апреля 2018 года мы открылись и работаем в этом помещении по сей день.





Об учениках





У нас обучается около 100 учеников в возрасте от пяти лет. Набор идет постоянно.

К нам можно прийти на пробный урок, где вас научат играть одно произведение двумя руками, расскажут, где какая нота расположена, что такое диез, бемоль, мажор, минор, как устроен инструмент и откуда выходит звук, когда вы нажимаете на клавишу. Такую базовую информацию мы даем на пробном уроке и познакомили с фортепиано уже 1000 человек.









Занятия музыкой полезны для общего развития и положительно влияют на психику. А фортепиано развивает оба полушария, моторику, координацию и реакцию. Часто родители приводят к нам детей с различными заболеваниями, некоторые из них на первых занятиях не реагируют на то, что говорит преподаватель, но после трех-четырех месяцев они выходят на сцену и выступают на отчетном концерте.

Взрослые приходят в нашу школу, чтобы получить удовольствие и отвлечься.

В Pianoff учится много студентов Назарбаев Университета, потому что мы недалеко от него находимся. Мы любим этих студентов, потому что у них горят глаза, они смышленые, быстро запоминают и с ними приятно работать.





О преподавателях и обучении





У нас работают одни из самых компетентных преподавателей, которые получили специализированное образование по классу фортепиано.

Все преподаватели — это мои хорошие знакомые и друзья, которые постоянно обучаются и улучшают свои навыки. Мы в свое время вместе ездили на конкурсы, на стажировку в Италию. Вот и сейчас один из преподавателей, который работает с нами с самого начала, уехала в Техас дальше обучаться на музыканта. Надеюсь, она вернется и продолжит работу.









В Pianoff мы обучаем по советско-современной методике. Это значит, что мы работаем по советским книжкам: «Школа игры на фортепиано» Николаева, «Первая встреча с музыкой» Артоболевской, и я пишу аранжировки к современным песням. Поэтому у учеников есть выбор — играть классику или современные песни, или комбинировать их между собой.

У нас есть важный принцип — мы обучаем именно по нотам, потому что, если научишься играть по нотам, то, позанимавшись год или два, сможешь играть самостоятельно, без преподавателя. Читать ноты — очень важный навык.





О планах





Мы вводим внутреннюю валюту нашей школы, хотим поделить детей на группы, и чтобы за свои достижения они получали монетки. За эту валюту дети смогут купить билет в театр «Астана Опера», кинотеатр или купить шоколадку у нас в школе. Мы хотим научить детей зарабатывать своим трудом и своим же трудом оплачивать свои хотелки.

Когда я окончу обучение и вернусь в Казахстан, тогда мы и откроем филиал в Алматы. Но мы не гонимся за большим количеством филиалов, мы гонимся за качеством.