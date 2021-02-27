Основательница концепт-стора LULU: «Сейчас невозможно быть красивой, не будучи здоровой»

Асель Машанова, основатель проектов LULU, Metabody, Meta Farm, The Room



Как все началось

Долгое время я работала в крупных корпорациях, но у меня всегда было внутреннее недовольство, мне хотелось начать свое дело. Когда это чувство нарастает, появляются внешние проявления того, что ты не на своем месте: герпес, отсутствие энергии и желания идти на работу.

Как раз в этот период я работала в команде Нурлана Смагулова, а в свободное время занималась своим бьюти-бизнесом как хобби. Немного позже Нурлан поставил меня перед выбором и сказал: «Асель, у вас не получится усидеть на двух стульях. Вы и у меня будете лажать, и в своем бизнесе не будете развиваться». Он предложил мне большой бонус, чтобы я закрыла свой проект и осталась в компании. Но тогда я поняла, что дело не в деньгах. Я отказалась и решила начать свой путь. Я до сих пор ему благодарна за то, что он меня подтолкнул к этому шагу.

LULU начинался банально — с моего желания вылечить акне

После этого я с головой ушла в свое дело. Мы с сестрой вдвоем много работали, делали классные продажи, стали зарабатывать хорошие деньги. В какой-то момент я поняла, что в обмен на эти деньги «сливаю» себя. Поэтому снова вспомнила беседу с Нурланом Смагуловым, откатилась назад и наняла людей. Прибыль стала меньше, но я начала строить команду, нашла единомышленников.

О бизнес-проектах

LULU начинался банально — с моего желания вылечить акне. Поэтому, когда мы начинали, на нашей странице в Instagram были посты только о том, как работает и какие проблемы лечит крем-сыворотка. Также мы первыми завезли в Казахстан продукцию Dr. Jart+.

Сейчас невозможно быть красивой, не будучи здоровой

Сегодня нам уже три года, и мы превратились в lifestyle-гид, нарастили экспертность и расширили линейку брендов, которую представляем.

Однажды ко мне пришла клиентка и сказала: «Асель, я купила все ваши сыворотки и кремы. Что дальше?». Тогда я поняла, что продавать этому человеку пятнадцатую сыворотку было бы нечестно. Поэтому мы начали копать глубже и обнаружили, что красота сегодня зиждется не на косметике, а на том, что внутри и снаружи. Мы начали продвигать эту концепцию, а пандемия еще больше связала эти понятия. Сейчас невозможно быть красивой, не будучи здоровой. Так к нам стали притягиваться люди, которые тоже хотят быть здоровыми, потреблять чистое и качественное, задумываются о долголетии.









Это понимание подтолкнуло нас на открытие клиники интегративной медицины Metabody. У нас работают лучшие гастроэнтеролог, эндокринолог, невропатолог — это три сферы, которые влияют на total well-being. Слоган клиники — инвестиции в долголетие. COVID-19 показал, что время реактивной медицины закончилось. Поэтому наша клиника построена по методу превенции — не нужно идти к врачу, когда болит, колет, отваливается или кровит. Задуматься о том, на чем строится ваше здоровье, необходимо каждому здесь и сейчас. А это питание, движение и антистресс.

Еще один наш проект — экоферма Meta Farm. Мы за чистые продукты и концепцию «Знай своего фермера в лицо». Потому что в большинстве случаев, если человек не покупает мясо на ферме, то он приобретает его у перекупщиков и употребляет шлак. Мы пошли другим путем и предложили людям чистое мясо. Наши животные питаются чистыми кормами, пьют чистую воду, им не колют нуклеотиды, гормоны и антибиотики. Также мы стали продавать говяжью печень а-ля фуа-гра и в коллаборации с одной девушкой запустили производство кето-паштета. В этом продукте много витамина А и В12, фолиевой кислоты, магния. Скоро начнем делать колбасу из субпродуктов, коллагеновые бульоны, которые заживляют кишечник.

Это те сферы, которые мне интересны, и через них мы с командой даем людям качественные продукты. Мы с командой создаем проекты в зоне своей экспертности.