Ирина Ким о том, как создала одну из лучших танцевальных академий в столице

Ирина Ким, 34 года, город — Нур-Султан, основатель Istina Dance Academy





О себе

У меня с детства были развиты организаторские способности и была любовь к танцам.

Времена были тяжелые, а все кружки платные. Поэтому я ходила из кабинета в кабинет, пока преподаватели не начинали требовать оплату. Так я изучала и народные, и бальные танцы.

Ближе к окончанию школы я попала в сообщество людей, которые развивали street-культуру в Караганде. С тех пор я тоже загорелось хип-хопом, начала заниматься верхним брейком. А затем, одна из первых, начала преподавать.

Как все началось

В 2005 году нас пригласили на работу в Астану. Я передала своих учеников в Караганде другому преподавателю, переехала и на некоторое время ушла в другое направление деятельности — работала в клубе.





В то время в Астане почти не было частных танцевальных студий. Иногда танцевальные ансамбли арендовали помещение и тренировались там сами. Но для людей, которые хотели бы заниматься танцами для себя, залов не было. Поэтому у меня появилась идея организовать пространство, где мы бы могли обучать танцам взрослых и подростков.

В 2009 году я окончила университет и работала управляющей ночного клуба. По-прежнему держала в голове идею создать студию и развивать танцевальную культуру в городе. Поэтому, когда познакомилась в Артемом Костюченковым, который хотел продвигать диджеинг и организовывать массовые мероприятия, оставила свою работу и объединилась с ним. Артем вложился финансово, я приложила все свои знания и упорство, и мы открыли школу танца и диджеинга «Koйот Production». Проработали вместе два года.

Когда я вышла замуж, супруг и мама поддержали меня и предложили открыть студию самостоятельно. Мы нашли помещение площадью 90 квадратных метров по рекомендации моей коллеги Ольги. Я взяла потребительский кредит в Kaspi и сделала там ремонт. В этом маленьком пространстве я создала зал, кабинет, раздевалку и холл с ресепшеном. Собрать команду мне помогли знакомые и особенно Катя Сиволапова. Так появился первый филиал академии Istina, где мы до сих пор работаем.





Я создавала все интуитивно, получала все знания на практике. Считаю, что, если ты на своем месте, все будет складываться само по себе.

Например, когда к нам пришла преподавать Инна Рахимжанова, за ней в академию пришло много ее учеников — детей. Поэтому мы начали изучать педагогику и особенности работы с детьми. Теперь мы одни из немногих, кто работает с малышами.

Мы одни из первых начали выступать на крупных площадках, в торговых центрах, проводить свои концерты. Благодаря этому быстро стали популярными. Самая эффективная реклама — это живая реклама. Люди видели нас и хотели присоединиться.

Моя задача была в том, чтобы развивать танцевальную культуру







С самого начала моя задача была не в том, чтобы продвигать академию, а в том, чтобы развивать танцевальную культуру. Я сразу сформировала принцип, что в нашей академии будут преподаваться те направления, в которых я разбираюсь и которые мне интересны, даже если их никто не понимает. Поэтому мы вводили такие направления, как Go Go, High Heels, уличные танцы, фламенко, трайбл, восточные танцы, фитнес-dance, капоэйра. Первое время это вызывало резонанс, но постепенно мировоззрение людей менялось.

Про академию

Сегодня изменилось все: подход родителей к образованию детей, сами ученики и работа танцевальных студий. Люди стали продвинутыми и информированными. Поэтому нужно соответствовать, грамотно доносить информацию, уметь заинтересовать клиента.

Мы работаем с детьми от трех лет. Для этого у нас есть обученные педагоги и определенная методика работы с малышами. Наша особенность в том, что мы закладываем у детей до 11 лет крепкий фундамент. А дальше они могут либо продолжать развиваться с нами, либо пробовать себя где-то еще. Например, один из наших преподавателей Айжан когда-то сама пришла к нам заниматься в восемь лет, а сейчас сама работает с детьми.





Еще одно наше отличие — мы воспитываем профессиональных танцоров. Академия — это место, где люди осваивают профессию, изучают ее от «А» до «Я» по строгой системе. У детей есть возможность пошагово развиваться, изучать свое направление, посещать семинары и мастер-классы, участвовать в чемпионатах. И академия становится для них проводником.

У нас пять PRO-команд по одной в каждом направлении: современная хореография, уличные танцы, актерская мастерская, пилон, фитнес. Там занимаются дети и подростки, которые хотят, чтобы танцы и спорт стали частью их жизни в будущем. Ученики этих PRO-групп становятся будущими тренерами.

Но можно пойти и другим путем. Многие приходят к нам, чтобы заниматься танцами в качестве хобби.

Академия — это место, где люди осваивают профессию, изучают ее от «А» до «Я»







Сейчас у нас учится 600 учеников. Если учитывать вместимость двух филиалов, мы можем работать с 1500 студентами. Но из-за карантина этих цифр достичь еще не получилось.

Я хочу, чтобы танцы были доступны всем людям вне зависимости от социального статуса. Поэтому много лет я работала в минус. Когда мы открылись, абонемент стоил 6000 тенге, а сейчас он стоит 15 000 тенге.

Я выстроила систему так, чтобы ученикам не хотелось уходить на летние каникулы. Мы работаем в полную силу и летом, и зимой и проводим два отчетных концерта в год. Летом организуем дополнительные активности: акции, концерты, флешмобы. У нас есть свои конкурсы, например, «Хорео», который уже вышел на международный уровень.









Также мы активно сотрудничаем с танцевальными федерациями. Благодаря нашей работе Казахстан стал первой страной в мире, которая официально зарегистрировала Pole sport как вид спорта.

О команде

В коллективе работает 21 педагог и 5 человек в административном блоке. У нас жесткая внутренняя структура: четкость, контроль, ответственность, постоянное развитие. Я всегда держу сотрудников в тонусе, но полностью доверяю им во всем, что касается творчества. Также я наблюдаю за педагогами, и, если они хотят развиваться и зарабатывать больше, могут заниматься дополнительной работой: сайтом, Instagram, организацией мероприятий.

Во время карантина мы мобилизовались и быстро выстроили новую систему работы. Хотя из 100 % учеников в онлайн вышло всего 15 %.

Мне помогает то, что я умею принимать правильные решения во время кризиса. А благодаря поддержке семьи и коллектива можно справиться со всем.





О планах

В планах к сентябрю открыть третий филиал на левом берегу.

В этом году хотим провести большой летний отчетный концерт. Также будем организовывать мероприятия на городских площадках.

Я хочу быть тем, кто объединяет крутых людей и создает интересные коллаборации. Поэтому сейчас я работаю в качестве Вице-президента по связям с общественностью в Федерации танцевального спорта РК, за семь месяцев сформировала уже восемь региональных комитетов. А в апреле мы проведем первую Олимпиаду, где соберется большое количество танцоров со всей страны.