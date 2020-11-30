Как сеть супермаркетов «Астана Мир Вкуса» и «Вкус Март» работает в столице почти 30 лет

Сеть наших супермаркетов работает уже 29 лет

У нас семейный бизнес, мой отец — учредитель компании, тетя — директор производства, брат — заместитель директора производства и еще один брат — директор пекарни. Другие родственники так же находятся на разных позициях в нашей организации. Но у нас не назначают человека на управляющую позицию просто потому, что он свой. Для этого нужно не бояться работы и главное — делать ее лучше всех. Нас с братьями приучали к труду с раннего возраста, мы подрабатывали на производстве с 12 лет. Нам нравилось работать в цеху и зарабатывать собственные деньги, и этот опыт дал нам понимание о производственных процессах и привил чувство ответственности.Через семь лет у нас уже было пять таких магазинов.

5 минут после открытия супермаркета



— проверить вход, чтобы на центральных стеллажах был свежий товар и эстетичная выкладка



— посмотреть, насколько в отделе кулинарии заполнена витрина, узнать, какие блюда

опаздывают на витрину, и убедиться что их приготовление в приоритете

— осмотреть зал на предмет чистоты и проверить наполняемость полок.





Для нас важно получать обратную связь от покупателей, даже если она негативная, так мы становимся лучше

Вся еда, которая там продавалась, готовилась на территории магазина и подавалась прямиком с печи на витрину. Эти наработки мы интегрировали во все наши магазины, чтобы товар всегда был свежим, и вкусным.Для этого мы много времени тратим на выбор поставщиков — товара, который попадает на наши полки, чтобы удовлетворить покупательские потребности при посещении наших магазинов.Мы предоставляем человеку то, что хочется купить для себя или разделить на празднике со своими родными.В этих магазинах одинаковый ассортимент чая, химии и бакалеи. Мы живем в чайной стране, поэтому какой бы формат магазина ни был, мы знаем, что нашему клиенту нужно предоставить весь ассортимент чая, который есть. Химия и бакалея — тоже обширный ассортимент, потому что для нас важно удобство хозяек, чтобы они могли найти в наших супермаркетах все для встречи гостей и сохранения домашнего уюта.А во многих других есть зона кафе, где можно посидеть и поесть. Мы хотели, чтобы для астанчан поход в магазин из скучного и обыденного события превратился в новый опыт. И мы - первый супермаркет в столице, кто начал оказывать такие услуги клиентам. Чаще всего заказывают выпечку, которой мы гордимся, и ее очень любят покупатели. Мы печем выпечку в течение дня: каждые полчаса звучит звоночек, который оповещает о том, что из печи достают очередное горячее.Наши клиенты уверены, что мы не обманываем их, и не пытаемся продать то, что им не понравится.Это разные сферы, в каждой из которых много тонкостей. И если мы в команде признаем кого-то специалистом в той или иной области, мы прислушиваемся к его мнению в решении поставленных задач.Мы одна большая семья, и это именно то, что дает нам возможность развиваться и расти вместе.Для нас важно получать обратную связь от покупателей, даже если она негативная, так мы становимся лучше. Когда клиенты перестают делиться отзывами о нашей сети, мы боимся, что потеряли их доверие к нашему бренду. Поэтому, все предложения и отзывы рассматриваются на прямую учредителем и стоят у него на особом контроле.Мы создали его с атмосферой соседского магазина, в котором покупатели смогут найти интересный ассортимент товара, в отличии от аналогичных мини-маркетов. Где на полках можно найти хорошее оливковое масло, киноа, спирулину, а также множество импортных товаров. При открытии, наши соседи не ожидали найти такой ассортимент товара, просто спустившись на первый этаж своего дома.Еще некоторое время мы будем дорабатывать этот формат и запустим франшизу.