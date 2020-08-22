20 историй фрилансеров об образе жизни и заработке

Маржан Усина, графический дизайнер-фрилансер
Фриланс лично для меня — сплошные плюсы. Саму себя я не уволю. Постоянно встречаюсь с разными людьми, преимущественно руководителями бизнеса. Это другой уровень общения, ведения переговоров. И все, что я делаю в своей работе, я смело включаю в свое портфолио.
Есть правило: отложи чуть-чуть в лучшие времена, чтоб в худшие воспользоваться отложенным. Также я немного инвестор — вложила в бизнес и раз в полгода получаю небольшие дивиденды.
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Элина Грязнова, родной город — Санкт-Петербург, юрист, @li_gryaznova
Среднестатистический фрилансер в каждой сфере разный. Но это человек активный, мобильный и с телефоном в руке. Чтобы стать фрилансером в России, нужно огромное желание. Нельзя бояться трудностей и идти своей дорогой.
Средняя заработная плата у фрилансеров зависит от сферы и труда. Можно получать и 1000, и 200 000 рублей. Иногда я работаю 4 часа, иногда более 40 часов в неделю.
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Роман Месян, родной город ― Тбилиси, 3D-визуализатор
Фрилансер ― человек, которого не связывает страна, регион или время. Ты выполняешь работу из любой точки мира.
При хорошем стечении обстоятельств я получаю 300-400 $ в месяц. Надеюсь, что в будущем смогу увеличить количество заказов и сумма будет больше.
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Николай Ли, родной город — Караганда, предприниматель
Я прожил в Алматы четыре года, два из которых работал на себя, был фрилансером. И здесь, в Астане, я тоже работаю на фрилансе. Я начал заниматься организацией тренингов, привозить спикеров по Digital-маркетингу, личностному росту, привозил тренеров по частным и корпоративным заказам. Помимо этого я параллельно занимался фотографией.
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Динара Жангирбаева, родной город — Усть-Каменогорск, инженер
Последние пять лет я живу в Астане. Работала в иностранной строительной компании, в отделе контроля качества. Свободного времени практически не было, и я окончательно потерялась в бермудском треугольнике под названием «работа-дом-спортзал».
Сейчас мой источник дохода — проведение туров, вебинаров и реклама в Instagram. Я даже не знаю, что будет завтра, но наслаждаюсь сегодняшней жизнью фрилансера. Это жизнь без начальников, контроля и с возможностью планировать все то, что хочу. Главный минус всех самозанятых — прокрастинация, которая случается.
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Александра Капочкина, город — Москва, маркетолог по социальным сетям
После окончания института я работала в офисе. Затем прошла курс обучения ведению YouTube-канала. В течение первого месяца после обучения мне удалось найти первых клиентов, которые до сегодняшнего времени постоянные заказчики моих услуг. Так начался мой долгий и успешный путь в интернет-бизнесе. На сегодня я консультирую, обучаю и раскручиваю YouTube-каналы.
Офис для работы я не снимаю, для ведения бизнеса мне достаточно компьютера, интернета и полученных знаний. Я стала фрилансером.
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Ника Урубкова, родной город — Алматы, графический дизайнер, скетчер
По профессии я графический дизайнер, занимаюсь также иллюстрацией, скетчингом. Последние несколько лет работаю как фрилансер.
Заработок скетчера зависит от самого человека. Если он хочет хорошо зарабатывать, то найдет способы, как и где предложить свои услуги.
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Меруерт Берикова, родной город — Актобе, байер — специалист по закупкам
Я перешла на фриланс, потому что мне перестало хватать времени на реализацию личных задумок. Сейчас я работаю закупщиком — «байером». Компании обращаются ко мне для того, чтобы я сформировывала им заказы.
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Анастасия Кузнецова, город — Казань, переводчик, преподаватель, @ankuznetsova
Конкуренция на рынке письменных переводчиков большая. Много фрилансеров. Работать на компании не выгодно, так как платят там мало. Проще быть самозанятым и наработать базу заказчиков, которые будут платить вам за качество.
Средняя зарплата переводчиков в фирме — 25 000-30 000 рублей. Поэтому фрилансеров в этой сфере больше.
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Adele Tessitore, родной город ― Naples, Italy, дизайнер одежды, стилист
Я перешла на фриланс и работаю три-четыре часа в день.
В мои обязанности входило создание модели, продумывание новой идеи и ее обсуждение с модельером. Так я могла понять, возможно ли притворить идею в жизнь. В качестве фрилансера я ответственна за креативность работы и гарантирую хорошую продажу. Также я работаю стилистом вместе с фотографом Rossella Silvestriи видеографом Gaetano Acunzo.
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Дарья Стопаренко, село Чесноково, Михайловский район, Амурская область, фрилансер, @stopka.ru
Нанкин — самый дружелюбный и добрый город в Китае. Здесь своя культура, мировоззрение, правила жизни. Я переехала в город без работы, с небольшой суммой денег. Это был полезный жизненный опыт. Работаю на фрилансе и провожу тренировки по cardio boxing.
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Алла Горбань, родной город — Москва, фрилансер, @alla_go_global
Я два года живу в Барселоне. Испания — одна из самых комфортных стран для переезда. Это тихая гавань, место силы и восстановления. Рынок труда слабый, поэтому это город фрилансеров, путешественников и предпринимателей. Иногда люди приезжают просто выдохнуть и переждать бурю.
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Ольга Люик, родной город — Красноярск, биолог, фрилансер, @olgalyuik
После 50 лет я стала фрилансером. У меня 25 лет был семейный бизнес, но два года назад я устала от него и искала другие подходящие варианты.
Мне подвернулась информация в Instagram о курсах Университета удаленной работы. Оплатила их и 30 июня 2018 успешно окончила. С тех пор работаю на себя. Я активный пользователь компьютера, интернета. Сама составляю график. У меня есть возможность ничего не делать или загрузить себя по максимуму.
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Шинар Маженова, родной город — Усть-Каменогорск, туристический гид
Моя первая работа была еще во время обучения. Я ездила на восточное побережье Кореи в порт, куда приходили паромы из России. Я выезжала туда рано утром, забирала туристов и привозила в Сеул, помогала заселяться в отель и уезжала.
Позже меня стали учить водить туры, я изучала историю Кореи. Постепенно втянулась и начала работать гидом. У меня сложился постоянный поток клиентов. Я работаю с разными агентствами как фрилансер.
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Айгерим Рыспаева, родной город — Аркалык, активная мама
Я фрилансер и занимаюсь проектами в разных сферах: IT, мамочки, SMM. Утром я отвожу детей в садик, и вечером после того, как забираю их, я посвящена только им.
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Елена Воинова, родной город — Кишинев, SMM-специалист, digital-маркетолог
Для работы фрилансера важна концентрация, а в мегаполисе с этим возникают проблемы. Ты постоянно чувствуешь и слышишь других людей рядом, в соседней квартире или даже на другом этаже.
А когда ты живешь в маленьком городе, чувствуешь себя более спокойным. За окном приятный пейзаж, нет постоянного шума, загазованности, большого количества людей.
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Алихан Нильдибай, Джамбульская область, салонный мастер, @kasat.ka
У меня свободный график. Я могу работать десять дней в месяц и получать зарплату как в офисе, при этом остальные 20 дней находиться в свободном плавании. Работе я отдаюсь на 100 %. В течение 10 дней чистыми у меня выходит 100 000 тенге, в праздники доход увеличивается.
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Бернара Бахтияр, родной город — Бишкек, блогер, фрилансер, @fiftyflights
Последние три с половиной года я прожила, путешествуя нон-стоп. Каждый месяц меняла страны — посетила более 40 стран. Решила, что, пока у меня есть возможность — нужно путешествовать. Оказалось, что это затягивает.
Я работаю специалистом по онлайн-маркетингу, веду блог. Так как работа удаленная, все, что мне нужно — это иметь доступ к интернету и лэптоп.
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Максим Золотухин, родной город — Алматы, фриланс-фотограф, @zolotuhinmax_photo
По образованию я журналист. Параллельно в качестве хобби я занимался фотографией. Когда я пришел работать в газету, попробовал сделать несколько снимков для своих материалов, и оказалось, что я могу этим заниматься. Постепенно пришел к тому, что перестал писать и начал работать только с фото. Примерно 17-18 лет я проработал в прессе и профессионально занимаюсь фотографией. Последние лет 10 я фрилансер, одно из моих направлений — съемка городских и природных пейзажей.
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Светлана Земцова, родной город — Москва, модель, @sweetlana.21
В 24 года я окончила магистратуру с отличием, работала по специальности в одной компании, но поняла, что это не та сфера, где я хочу развиваться и расти. Вспомнила давнюю мечту и стала фотомоделью-фрилансером.
Заказчики находят меня через Instagram, я активно веду страницу как портфолио модели. Средняя заработная плата модели в России — 50 000 — 100 000 рублей в месяц.
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