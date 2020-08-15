12 советов профессионалов и успешных людей о том, как преодолеть сложности

Бауржан Касымбергебаев, 39 лет, родной город — Алматы, президент университета «Синергия» в Казахстане, @baurzhan_kassymbergebayev

Жизнь состоит из преодоления трудностей. Если я понимаю, что сложность можно решить, то не переживаю. Если она требует решения сейчас, спокойно нахожу возможности и действую по плану. Правильное отношение дает правильное решение.

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Дмитрий Горбунов, 45 лет, родной город — Степногорск, заведующий отделением детской кардиохирургии, врач-кардиохирург

Если возникают сложности, ищу причину. Провожу анализ и разбираюсь в ситуации. С 2009 года веду ежедневники, где записываю информацию обо всех пациентах и проведенных операциях за год. При необходимости нахожу похожий случай и вместе с ним нужное решение. Каждый день посвящаю время мысленному анализу, записываю выводы. Честность помогает избежать будущих ошибок.

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Лия Торгаева, 52 года, родной город — Алматы, Executive Search consultant, vippersonal.kz

Верю в то, что бороться надо до конца. Тогда возможности появляются отовсюду. Чем сложнее задача, которая стоит передо мной, тем азартнее и интереснее.

Всегда называю сложности непростыми ситуациями. Сознание игнорирует частицу «не», и получается простая ситуация, которая в скором времени точно разрешится. Я пишу на листе бумаги план, и все происходит именно так.

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Асылбек Кожахметов, 61 год, родное село — Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область, президент AlmaU, президент объединения «Гражданский Альянс Казахстана»

Хочется делать меньше ошибок, но избежать их невозможно. Невозможно учиться на чужих ошибках, мы растем после собственных промахов. Даже самая серьезная ошибка — это не катастрофа. Мне нравится выражение: «Если ты можешь исправить ошибку, то ты не ошибался».

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Сергей Бондаренко,44 года, город — Нур-Султан, тренер по триатлону

В последние лет десять начал воспринимать трудности по-другому. Что раньше казалось мне сложным, сейчас жизненный урок, который надо преодолеть, осознать и идти дальше. Такое отношение помогает быстрее справляться со сложными ситуациями.

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Амир Талипов, 27 лет, город — Бишкек, врач, facebook

Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что сложности — это такая же часть жизни, просто на сложное и трудное требуется больше времени. «Бог никогда не закрывает дверь, не оставив открытым окно». Но порой для понимания этого требуется терпение.

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Асель Адил, город — Нур-Султан, основатель бренда ADILI, @asseladil, @adili.kz

Важно не стоять на месте, постоянно развиваться. Если ты не двигаешься вперед, то ты двигаешься назад. Бывают периоды, когда это делать сложно и кажется, что дальше уже не получится. В моменты творческого кризиса помогает и мотивирует словом и действием окружение. Когда смотришь на комьюнити, в котором состоишь, понимаешь, что нужно двигаться дальше.

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Эрмек Исмаилов, 29 лет, город — Бишкек, врач, Facebook

Все сложности, с которыми сталкиваюсь в жизни, решаю с помощью коммуникаций. Если есть трудность в семейном плане, конфликт с супругой, мы разговариваем открыто. Я говорю о том, какие есть проблемы, что не устраивает. Супруга тоже. Если возникают сложности в работе, консультируюсь со старшими руководителями.

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Сабина Хамраева, город — Душанбе, предприниматель, основатель бренда @_pari_collection_

Во всех сложностях ищу положительные стороны. Был момент, когда я работала в рекламном агентстве и меня уволили, тогда это казалось мне концом света. Но в итоге я обернула ситуацию в лучшую сторону для себя. С тех пор сделала это своим принципом.

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Юрий Польский, город — Нур-Султан, вице-президент Федерации тенниса Казахстана

В решении сложных вопросов фокусируюсь на приоритетных в данный момент задачах. А остальное выбрасываю из головы, потому что это отвлекает и создает шум. Если не знаешь, что делать, выбери одно и занимайся им.

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Мадина Аманова, 34 года, город — Алматы, журналист, редактор, @_madaman

К трудностям отношусь нормально. Люди, живущие в тепличных условиях, обычно неконкурентоспособны. Из моих лайфхаков по преодолению трудностей: нытье — не продуктивно, мышление иждивенца — не круто.

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Ахмадали Тоджиддинов, 30 лет, город — Душанбе, предприниматель, основатель и CEO креативного агентства Monday Agency, @tojiddinoff

Трудности в жизни и работе возникают каждые пять лет. Когда мне было пять, мне пришлось выучить всю таблицу умножения, в 10 из-за переезда я впервые потерял дружбу, в 15 стал студентом и пришлось подрабатывать. В 20 столкнулся с вызовами в создании серьезных проектов. А в 25 начал понимать, что недолгосрочные проекты — это несерьезно, и пришел к созданию агентства. Сегодняшний мировой кризис диктует свои условия, но я понимаю, что это очередной вызов и мы вместе с семьей и командой справимся.

В тяжелые моменты абстрагируюсь от окружающего негатива, концентрируюсь на целях и усердно работаю. Видимо, поэтому у меня нет выходных и отпуска. Но я не жалею об этом.

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