10 самых популярных статей weproject.media в 2022 году

Какие статьи были интересны читателям weproject.media в прошедшем году.





9 заведений в Ташкенте, где можно насладиться ужином и видом из окна





27 000 просмотров

Ресторан расположен на одном из верхних этажей Ташкентской телебашни — популярная достопримечательность в городе. Из окон телебашни открывается панорамный вид на город. Сама башня — памятник строительного мастерства Узбекистана и вторая по высоте постройка в Центральной Азии.

Ресторан специализируется на европейской кухне и подходит для семейных мероприятий и деловых встреч.

Harem Terrace Restaurant, @ grandmirhotel

«Гарем» расположен на восьмом этаже отеля Grand Mir и может порадовать гостей блюдами европейской и турецкой кухонь. Вид на город, а в частности на купол Успенского собора, вызывает восхищение у гостей.

Идеальное место для романтического вечера.

Подробнее по ссылке.

15 казахстанцев, которые окончили MIT — лучший университет мира





23 000 просмотров

Собрали список соотечественников, которые отучились в Massachusetts Institute of Technology.

Лаура Ерали





Лаура поступила на программу Sloan Fellows, которая рассчитана на mid-career-специалистов с опытом работы около семи-десяти лет. Ее выбор пал на MIT благодаря составу преподавателей, возможностям, которые можно получить в этом университете, и нетворкингу.

Лаура рекомендует MIT тем, у кого есть амбициозные идеи. Это отличное место для экспериментов, чтобы воплотить свою мечту и идею в реальность.

Ахан окончил школу с медалью «Алтын белгі» и поступил в КБТУ. Впервые в Massachusetts Institute of Technology парень попал, находясь в Индии по работе.

Уже в 2018 году Ахан поступил в MIT Sloan и переехал в Бостон, где учился на магистра делового администрирования.

Подробнее по ссылке.

Что привести из Узбекистана — 11 стильных брендов и магазинов





21 000 просмотров

Яркие цвета, легкая шелковая ткань, красочные узоры — все это дизайнеры Узбекистана умело сочетают с современными трендами. Знаменитые узбекские вышивки, работы по керамике, традиционные головные уборы и ковры пользуются большой популярностью в мире. Делимся списком проектов, где можно все это приобрести.

Онлайн-магазин современной одежды с национальным колоритом. Здесь можно найти одежду с узорами иката, сюзане, адраса и тюбетейки.

Fratelli Casa был создан братьями Шерзодом и Шохрухом в Ташкенте в 2006 году. Согласно описанию, аудитория бренда — это активные люди из разных стран, которые любят практичность и простоту.

Основатели проекта Маржан — из Узбекистана и ее мама Раиса, которая родилась в Казахстане. Все началось с небольшого семейного бизнеса, а теперь предприниматели поставляют свои изделия ручной работы по всему миру.

Здесь можно найти традиционные, но стильные и современные корпе, которые украсят дом.

Подробнее по ссылке.

Куда поехать в отпуск в 2022 году: 17 стран, которые сняли все ограничения





18 000 просмотров

Составили список стран, которые сняли внутренние ограничения и куда можно спокойно путешествовать без ПЦР-тестов, паспортов вакцинации или карантина.

Кюрасао

Туристический остров на Карибах заявил, что въезжающим больше не нужно предоставлять результаты ПЦР теста или паспорт вакцинации. Помимо этого, власти отменили комендантский час, обязательное ношение масок и подтверждение вакцинации для посещения крупномасштабных мероприятий.

Польша

Польша отменила все требования к въезду. Теперь в стране не обязательно носить маску в помещении. А любому, кто въезжает в Польшу, не нужно предоставлять документы о наличии вакцины или ПЦР-тест.

Подробнее по ссылке.

Ужин с видом на горы — 12 заведений в Бишкеке с панорамными окнами





17 000 просмотров

Times bar расположен на крыше четырехзвездочного отеля Ambassador. Вкусные блюда, напитки и прекрасный вид на город — настоящий отдых от ежедневной суеты. В летнее время здесь работает терраса, где вас ждет приятная, спокойная обстановка на свежем воздухе.

Облако 53 — самый высокий лаундж-бар в Бишкеке. Сытные завтраки, закуски, салаты, стейки и многое другое вы можете попробовать, сидя на 17 этаже. Отсюда хорошо любоваться рассветами и закатами, а также наблюдать за полетом птиц.

Подробнее по ссылке.

Казахстанская певица Yenlik о том, как работала учителем английского, но выбрала музыку





15 000 просмотров

Енлик Курарбек, 24 года, город — Алматы, певица, @yenleak





Я родилась в Алматы, в Енбекшиказахском районе. Выросла и училась в Бурундае.

У нас музыкальная семья. Папа пишет песни, мама тоже. Это их хобби. Поэтому я с раннего детства любила музыку, выступала на мероприятиях.

После окончания школы я поступила в университет иностранных языков имени Абылай хана. И на втором курсе университета записалась на вокал. Занималась в JuzAcademy — это школа Ерболата Бедельханова. Там преподавали вокал, рэп и танцы. Я начала писать песни. Хотела выпустить треки, но не получилось.

Определенного человека, который вдохновил меня на создание музыки, нет. В академии у меня появились новые друзья. Думаю, их творчество подтолкнуло придумать что-то свое, выразить мысли в треках.

Подробнее по ссылке.

Кофейни, рестораны и кондитерские: 12 новых заведений в Бишкеке





13 000 просмотров

Собрали новые кафе, рестораны, кофейни и недавно открывшиеся филиалы уже полюбившихся сетей в столице Кыргызстана.

Кофейня Van Gogh, @vangogh_bishkek

Арт-кофейня, которая радует гостей напитками и приятной атмосферой. Отсюда вы точно уйдете с новыми фотографиями для социальных сетей.

Адрес: ул. Юнусалиева, 78

Ресторан, кофейня и лавка с собственной сыроварней, печью и коптильней. Согласно описанию, здесь представлена современная континентальная и локальная гастрономия с натуральными ингредиентами.

Адрес: ул. Турсунбекова, 31

Подробнее по ссылке.

60 блогеров Центральной Азии, которые пишут о жизни в Турции, США, Южной Корее и других странах





11 000 просмотров

Собрали 60 классных блогеров из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, которые живут за рубежом. Их контент о работе и особенностях жизни в той или иной стране. Подробнее в материале.

Жасмин учится в одном из лучших вузов США на полном гранте. В своем блоге рассказывает о жизни и учебе в Штатах.

Девушка бесплатно училась в США, Южной Корее и получила английский диплом. Помогает абитуриентам поступать в топовые университеты мира.

Подробнее по ссылке.

Где искать работу в ОАЭ: 11 полезных сайтов с актуальными вакансиями





11 000 просмотров

ОАЭ — излюбленное место для отдыха среди жителей стран СНГ. Однако многие рассматривают этот регион и для переезда.

В большинстве случаев для жизни и работы в Эмиратах требуется знание английского языка на среднем уровне. Можно найти и вакансии без подобного требования, но скорее всего это будет низкооплачиваемая работа.





Форум о жизни в ОАЭ для русскоговорящих. Помимо вакансий, которые не требуют знания английского и арабских языков, здесь можно найти еще много полезного.

Перед тем, как начать поиск работы через Linkedin, стоит привести в порядок ваш профиль: написать пару предложений о себе в био, добавить резюме и значок «Открыт к работе».

Подробнее по ссылке.