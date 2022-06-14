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Кофейни, рестораны и кондитерские: 12 новых заведений в Бишкеке
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Сегодня в 14:45

Кофейни, рестораны и кондитерские: 12 новых заведений в Бишкеке

Собрали новые кафе, рестораны, кофейни и недавно открывшиеся филиалы уже полюбившихся сетей в столице Кыргызстана.


Кофейня Van Gogh, @vangogh_bishkek


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Арт-кофейня, которая радует гостей напитками и приятной атмосферой. Отсюда вы точно уйдете с новыми фотографиями для социальных сетей.

Адрес: ул. Юнусалиева, 78


Ресторан «Зерно», @zerno.kg


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Ресторан, кофейня и лавка с собственной сыроварней, печью и коптильней. Согласно описанию, здесь представлена современная континентальная и локальная гастрономия с натуральными ингредиентами.

Адрес: ул. Турсунбекова, 31


«Павлин Мавлин», @pavlinmavlin.kg


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«Павлин Мавлин» — душевное место, сочетающее в себе любимые кухни мира, гостеприимство и уют. Здесь можно найти блюда русской, кавказской, грузинской и других кухонь.

Адрес: ул. Жумабек, 119/1


Кофейня «Бублик», @ya_booblik


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Уже давно полюбившаяся бишкекчанами сеть кофеен открыла новую точку. В этом заведении много места, уютная обстановка и есть терраса.

Адрес: 6-й мкр., ул. Сухэ-Батора, 7а/1


Кондитерская MADA Sweets, @madasweets


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Новый филиал кондитерской обещает большой выбор блюд и десертов. Сюда можно прийти, чтобы заказать идеальный завтрак, собраться с компанией подруг или просто заказать вкусные десерты домой.

Адрес: ул. Токтогула, 140


Кофейня Moris, @moris.coffee


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Будьте готовы: в этой кофейне вас встречает сам хозяин – пес по имени Морис. А еще тут большой выбор домашних десертов и вкусный кофе.

Адрес: ул. Горького, 126


Кофейня Boris Coffee and Bakery, @boriscoffeekg


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Кофейня в самом центре Бишкека. Здесь можно увидеть весь процесс приготовления тортов в специальной кондитерской студии.

Адрес: бульвар Эркиндик, 14


Косплей-кафе Takoya, @takoya.cosplay


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Японская кухня во всей красе: окономияки, якиникудон, катсудон, оякодон, яки соба, ясай рамен и много других интересных блюд. Даже есть популярный десерт в виде рыбок — тайяки.

Помимо девушек в костюмах горничных, вас еще встретят фигуры героев популярных аниме в полный рост. Тут можно примерить наряды из шоу и сделать в них яркие фотографии.

Адрес: пр. Чуй, 142


Фермерская кофейня «А ля де Поля», @aladepolya


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Фермерская кофейня с локальными продуктами и любовью ко всему натуральному. По словам основателей, все началось с любви к родной земле и домашней кухне. Идея заведения в том, чтобы брать продукцию у проверенных друзей-фермеров и готовить из них вкусные блюда.

Адрес: бульвар Эркиндик, 38/2


Ресторан Olali, @olali_coffee_and_kitchen


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Европейская кухня с насыщенным меню и бодрящим кофе на любой вкус под классическую музыку. Здесь есть пицца, суши, интересные десерты от шеф-поваров заведения.

Адрес: ул. ​Токомбаева, 23/3Б


Ресторан Moscato, @moscato_coffee


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В этом ресторане вы можете уютно провести время за чашкой ароматного кофе или за бокалом вина в винном зале. Разнообразие завтраков в меню приятно удивляет.

Адрес: ул. Боконбаева, 193


Кофейня Rodem, @rodem.coffee


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Место вкусного кофе со свежей выпечкой и десертами по корейским технологиям и в приятной атмосфере.

Адрес: ул. Уметалиева, 109

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#кыргызстан #бишкек #гдепоесть #рестораны #заведения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.