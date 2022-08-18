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15 казахстанцев, которые окончили MIT — лучший университет мира
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16.08.2022

15 казахстанцев, которые окончили MIT — лучший университет мира

Собрали список соотечественников, которые отучились в Massachusetts Institute of Technology.


Лаура Ерали

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Лаура поступила на программу Sloan Fellows, которая рассчитана на mid-career-специалистов с опытом работы около семи-десяти лет. Ее выбор пал на MIT благодаря составу преподавателей, возможностям, которые можно получить в этом университете, и нетворкингу.

Лаура рекомендует MIT тем, у кого есть амбициозные идеи. Это отличное место для экспериментов, чтобы воплотить свою мечту и идею в реальность.


Ахан Муханов, @akhanohana

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Ахан окончил школу с медалью «Алтын белгі» и поступил в КБТУ. Впервые в Massachusetts Institute of Technology парень попал, находясь в Индии по работе.

Уже в 2018 году Ахан поступил в MIT Sloan и переехал в Бостон, где учился на магистра делового администрирования.


Айдана Даулбаева, @____a.d

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Во время учебы в Nazarbayev University Айдана работала в исследовательской лаборатории. Позже перешла в сферу Product Design. После своего переезда в США девушка решила поступать в MIT, так как вуз делает упор на науку и предпринимательство. Это именно те вещи, которые искала казахстанка.

Айдана рассказывает, что студенты MIT разносторонние. Обстановка креативная, люди знают свои цели и двигаются к ним. Она рекомендует поступать в вуз всем, ведь здесь собраны технологии и инновации со всего мира.


Алиана Бердалиева, @alianaberd

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Алиана окончила вуз в 2016 году. Обучалась по специальности Management Science. После учебы девушка вернулась в Казахстан.

Девушка считает, что атмосфера в MIT бывает напряженной, потому что учиться нелегко. Однако на кампусе все стараются друг друга поддерживать и помогать с проектами или домашней работой.


Мейрамбек Идрис, Linkedin

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Казахстанец поступил в университет на программу Master of Finance после окончания Nazarbayev University в 2017 году. Его заинтересовал MIT, так как это один из самых престижных вузов мира с сильной программой обучения, а его выпускники — самые сплоченные во всей Америке.

Мейрамбек рассказывает, что вуз принимает не более одного казахстанца в год. На Master of Finance подают больше трех тысяч студентов, но поступают 115-120. Тем не менее MIT всесторонне поддерживает студентов.


Азиз Сатаров, Linkedin

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Азиз поступил в Штаты после того, как поехал в гости к сестре. Сначала он учился в Community College, после поступил в Johns Hopkins University. Сейчас он проходит программу MBA в Massachusetts Institute of Technology.


Антон Моргунов

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Источник фотографии: pandaland.kz

Антон учился в НИШ. В свой выпускной год парень подал документы в MIT, Harvard, Columbian, Caltech и Stanford. Все пять вузов предложили ему грант. Среди них казахстанец выбрал MIT.


Аружан Аманбаева, Linkedin

аружан аманбаева

Аружан окончила бакалавриат в области математики в MIT в 2022 году. Во время учебы она занималась исследовательской деятельностью и стала сооснователем Mathforces.com.


Кайрат Ашим, @kairat.ashim

Кайрат Ашим

Кайрат — инженер-программист с опытом работы в индустрии. MIT он окончил в 2017 году по специальности Computer Science. В марте этого года основал проект Send Nomad.


Аслан Шангутов, Linkedin

Аслан Шангутов

Выпускник KIMEP и The George Washington University. В MIT Аслан окончил программу MBA в 2019 году по специальности Data Analytics.


Шапагат Бердибек, @shapagat.berdibek

Шапагат Бердибек

Парень окончил бакалавриат в MIT по специальности «Ядерная инженерия». Позже поступил в Nazarbayev University для программы MS.


Мадияр Кумурбеков, Linkedin

Мадияр Кумурбеков

Мадияр — целеустремленный и опытный IT-специалист с 14-летним опытом работы в этой сфере. В MIT он отучился на программе MBA.


Асет Ерали, Linkedin

Асет Ерали

Казахстанец окончил MIT по программе Sloan Fellows MBA Program. Кроме этого, за плечами Асета Harvard Kennedy School по специальности Master of Public Administration.


Санжар Рахметжанов, Linkedin

Санжар Рахметжанов

Санжар — соучредитель инжиниринговых и технологических компаний. В MIT учился по программе Technology Leadership Program.


Искандер Рахман, Linkedin

Искандер Рахман

Выпускник University of California, Berkeley по специальности Computer Science and Nuclear Engineering. В MIT занимался исследовательской деятельностью. Он также лауреат премии Forbes 30 Under 30.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.