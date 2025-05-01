Где позавтракать в Ашхабаде: 7 лучших мест

Если вы хотите начать день с сытного завтрака в Ашхабаде, эта подборка — именно для вас. Мы расскажем о самых уютных местах города, где подают вкусные и питательные завтраки.

lavka, @lavka_ashgabat

В lavka вы можете попробовать вкусные каши, омлеты, боулы, ПП завтраки и многое другое. Это идеальное место для неспешного и сытного завтрака.

Rahat Bakery, @rahat_bakery

Здесь подают спешл-завтраки: английский, норвежский, зеленый, французский, советский и завтрак туриста. Помимо этого, можно попробовать различные каши, шакшуку, мыхламу и многое другое.

Bazetti, @bazetti_coffee

Стильная кофейня, где можно отведать тост скрэмбл с пармезаном, менемен, творожно-фруктовый боул и другие вкусные блюда. Уютная атмосфера заведения располагает к душевным разговорам и спокойной утренней трапезе.

La Crema Pastry, @lacrema_pastry

Уютное кафе, где можно поесть вкусные завтраки и десерты, а также насладиться ароматным утренним кофе.

On Café, @on_caffe

В On Café можно попробовать английский и американский завтраки, а также другие блюда, которые не оставят никого равнодушным.

Sha Coffee, @shacoffee

Атмосферная кофейня, где можно не только вкусно позавтракать, но и провести время в приятной и уютной обстановке в компании близких.

Hoscoffee, @hoscoffee_tm

Здесь вы можете попробовать на завтрак омлеты, сэндвичи, тосты и многое другое. Это отличное место для сытного и вкусного завтрака.