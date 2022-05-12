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60 блогеров Центральной Азии, которые пишут о жизни в Турции, США, Южной Корее и других странах
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Сегодня в 15:45

60 блогеров Центральной Азии, которые пишут о жизни в Турции, США, Южной Корее и других странах

Собрали 60 классных блогеров из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, которые живут за рубежом. Их контент о работе и особенностях жизни в той или иной стране. Подробнее в материале.

Казахстан

Жасмин, @realzhasmin


Жасмин блогер

Жасмин учится в одном из лучших вузов США на полном гранте. В своем блоге рассказывает о жизни и учебе в Штатах.

Айза, @aizamarnie


Девушка бесплатно училась в США, Южной Корее и получила английский диплом. Помогает абитуриентам поступать в топовые университеты мира.


Жулдыз, @zhuldyzismail7762

Жулдыз ведет страничку на казахском языке. Рассказывает о своей американской жизни с позитивом.


Балжан, @abdikarimovabb

Об изучении корейского и в целом о жизни в этой стране рассказывает Балжан у себя в блоге. У нее можно узнать про актуальные корейские тренды, дорамы и многое другое.

Алтынай, @altynaysei


Алтынай блогер

Алтынай живет в Лондоне. Снимает повседневные влоги, в которых показывает интересные места, улицы и заведения Лондона.


Анель, @pysyk_woman

О повседневной жизни в Америке рассказывает Анель у себя в Instagram. Помимо классных фотографий, девушка публикует смешные TikTok и эстетичные Reels.


Мадина, @macifiqa

Мадина учится в университете Гонконга. По совместимости ведет блог на YouTube, снимает полезные видео на life style темы. Здесь про мотивацию, учебу и вдохновение. ⠀


Алтынай, @alti_usa

Алтынай улетела в США за мечтой, но по итогу осталась по любви. Ведет блог про воспитание дочери, жизнь и саморазвитие.


Дана, @danekamun


Дана блогер

Корея вместе с Даной. Она выпускница лучшего женского вуза страны. У девушки интересный блог с яркими фотографиями.

Малика, @malika_quanqyzy_

Блог о семье и жизни в Стамбуле. Малика показывает интересные места в городе. А в сториз можно познакомиться с городом еще ближе.


Кристина, @krskmm

Блог — воплощение эстетики. Кристина переехала в Корею в возрасте 19 лет. Делится моментами жизни в этой стране.


Мадина, @kazakhantalya

О жизни в Анталии можно узнать через блог Мадины. Она замужем за турком и живет в стране не первый год.


Жансая, @zhansayaska


Жансая блогер

Студентка University of Manchester. Блог Жансаи об образовании, моде и жизни в Англии.


Ника, @nikaakz

Блог девушки-инфлюенсера о жизни в Корее на казахском языке. Она также студентка Kangnam University.


Диас, @shakudi

Выпускник Korea University, сооснователь Eurasian Future Leaders Association. Разносторонний парень ведет блог о жизни и работе в Корее.


Айгера, @aigera.ais

Блог девушки о жизни в Чикаго. Пять лет назад девушка впервые побывала в Штатах и с тех пор делится своими мыслями у себя на странице.


Марк, @tsoymarkus

Марк блогер

Хотите узнать о работе таргетологом в Корее? Блог Марка именно об этом. Он снимает разговорные видео, где показывает свои рабочие будни.


Джамиля, @jamelialove

Джамиля переехала в Штаты из Казахстана. Она также основала свой бизнес — успешный салон красоты. Ведет блог о работе и жизни в США.


Диля, @dilya.london

Диля ведет блог об образовании в Великобритании, школах, университетах и о том, что необходимо студентам в Англии.

Кыргызстан

Алина, @alinka_zaripova


Алина блогер

Алина живет в Нью-Йорке, любит моду и косметику. На ее странице вы найдете красивые, полные эстетики фотографии и истории из личной жизни.⠀

Айдар, @satarovv__

Айдар живет и учится в университете Inha в Корее. Также ведет блог на YouTube, где рассказывает о студенческой жизни в стране.


Асель, @asel.minagawa

Блог Асель о материнстве, здоровье и питании. Она с семьей живет в Японии и делится с подписчиками моментами из жизни.


Алтынай, @altysh.korea

О Корее с юмором поведает Алтынай, которая переехала в страну в 2017 году. Помимо этого, девушка рассказывает все о съемках кино и дорам.


Айгерим, @aygerim_nzr


Айгерим блогер

Молодая мама живет в Майами и ведет блог на YouTube и Instagram. Пишет про переезд в Штаты и затрагивает интересные темы.


Софи, @sofi_shirin

Софи проживает во Франции, на странице просто и с юмором рассказывает о жизни в стране. ⠀


Орозгул, @justrousie

Орозгул из солнечного города Ош, но проживает в Германии. У девушки можно подробнее узнать о программе по обмену Au Pаir.


Meerim, @meri.miami

Девушка из Кыргызстана рассказывает и показывает свою жизнь в Штатах. Отвечает на вопросы по поиску работы и делится советами.


Санира, @sanira.neobis


Санира блогер

Блог об IT от молодой мамы. Санира пишет о работе программистом и планирует работать в Google.


Назбийке, @nazbiike_m

Назбийке выросла в Кыргызстане, училась в Корее и живет в Великобритании. Ведет life style блог и пишет интересные посты.


Айпо, @aipo_02

Больше про обучение за рубежом можно узнать от самой студентки. Айпо бесплатно учится в Венгрии и делится инсайтами по поступлению.


Алия, @allkaiii

Алия из Кыргызстана учится в Sogang University. На своей странице делится моментами из жизни.


Нурзада, @yournurzada


Нурзада блогер

Нурзада родом из Кыргызстана. Рассказывает о деталях бесплатного обучения в Южной Корее.


Маржана, @marjana_kd

Страница Маржаны про стиль, путешествия и любовь. Девушка проживает в солнечной Калифорнии, но родом из Кыргызстана.


Шолпон, @chopkaa

Трэвел-блогер, путешествует по миру и рассказывает об этом на странице.


Жамиля, @jamilya_kaipova

Девушка живет в Чикаго, которая работает в сфере IT.

Узбекистан

Лола, @lolee.korea


Лола блогер

Родом из Ташкента, но живет в Южной Корее. Пишет об инсайтах, семье и жизни за границей.


Нилуфар, @uzbechka_in_newyork

Нилуфар Бекбаева — родом из Узбекистана, переехала в США несколько лет назад. Пишет о жизни в Нью-Йорке и менталитете американцев.


Махфуза, @mb_korea

Махфуза рассказывает о своей жизни в Корее: про интересные места, культуру и многое другое.


Замира, @zamika_germany

О жизни и переезде в Германию можно узнать в блоге у Замиры. Помимо Германии, молодая мама пишет и о других странах Европы.


Анора, @anora_ilyosova


Анора блогер

Мама четырех детей пишет про жизнь в США. Блог о семье и life style.


Mokhinur, @mokhinur_barista

Будни узбекской студентки в Корее. Девушка ведет блог на английском и узбекском языках.


Азиз, @aziz.bazarov.t

Азиз живет и учится в Великобритании. Он снимает разговорные видео о жизни в Лондоне.


Мадина, @madi_korea

Молодая мама рассказывает о жизни в Корее с ребенком. Посты про культурную жизнь, менталитет корейцев и многое другое.


Махбуба, @bubajan_


Махбуба блогер

Эстетичный визуал и красивые фотографии из Лондона — это про блог Махбубы. Заинтересует тех, кто хочет увидеть Лондон.


Хилола, @hilola.yussupovaa

Блог Хилолы на узбекском языке. Лучезарная девушка рассказывает про жизнь в Скандинавии.


Анастасия, @anakimm21

Студентка Korea University из Узбекистана. Рассказывает о способах поступления в Южную Корею, пишет посты про тренды в макияже кореянок и многое другое.


Шухрат, @shukhratkorea

Корея глазами парня из Узбекистана. Снимает информационные видео о местной культуре, языке и людях.


Ким Ена, @kim.yena


блогер

Девушка родилась в солнечном Узбекистане, а в 2008 году прилетела на учебу в Корею. Блог о жизни в Сеуле.


Нилуфар, @nilu_korea

В 2013 году девушка получила шанс учиться год бесплатно в Южной Корее, а после приезда в страну получила стипендию GKS. Блог в формате life-style.


Shakhzoda, @charliezly

Life style блог девушки из Узбекистана о жизни в США. Shakhzoda также участница программы FLEX и Global UGRAD.

Таджикистан

Tommy, @tommy_cake


Томи блогер

Девушка окончила университет в Малайзии и осталась там жить. У нее красивый визуал, а в сториз можно наблюдать за повседневной жизнью.


Iman Aissat, @iman_aissatt

Смешные TikTok и позитивные публикации — это про блог Айсат. Она также мама и рассказывает о воспитании ребенка за рубежом.


Парвиз, @parviz_america

Мужчина проводит прямые трансляции, в которых отвечает на вопросы про переезд в США. В дополнение он делится советами и рассказывает о своем опыте иммиграции.


Азиз и Рахима, @aziz.rakhima

Семейная пара ведет life style блог о жизни в Турции. Здесь про эстетичный визуал, смешные Reels и многое другое.


Ilhomjon, @foz1lov.new


Таджикистан блогер

Актер, продюсер и блогер — проживает в Стамбуле. В основном снимает видео-контент.


Zarnigor, @_zarkaa_

Любительница путешествий делится в блоге своей жизнью. Теперь Зара в Стамбуле и публикует фотографии прекрасного города.


Зара, @zara_art_

Художница родом из Таджикистана, проживает в Лондоне. Рассказывает о поездках в Шотландию, Оскфорд и другие города Великобритании. Помимо этого, воспитывает ребенка.


Bahar, @bfarrokhyar

Выпускница университета Royal Holloway в Лондоне. Девушка делится моментами из жизни в Великобритании.


Мадина, @madina_tjk


Таджикистан блогер

Мадина живет в Мадриде. У нее красивые и яркие фото прямиком из солнечной страны.


Зарина, @thezarina23

О настоящей Америке без прикрас можно узнать в блоге у Зарины. Она также занимается программированием.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.