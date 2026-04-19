10 дорам про служебные романы, от которых сложно оторваться

Офис, дедлайны и строгие правила — не самое очевидное место для романтики. Но именно в рабочих буднях чаще всего стирается грань между профессиональным и личным. В этой подборке 10 дорам про служебные романы, где чувства возникают там, где их меньше всего ждут.

«Деловое предложение» / Business Proposal

Син Ха Ри идет на свидание вслепую вместо подруги, чтобы отпугнуть потенциального жениха, но неожиданно оказывается перед своим гендиректором. Он предлагает заключить фиктивный брак, который быстро выходит из-под контроля. Дорама сочетает офисную романтику, комедию и тему давления корпоративной среды.

«Что случилось с секретарем Ким?» / What’s Wrong with Secretary Kim

Ли Ён Джун — самовлюбленный вице-председатель крупной компании, который узнает, что его незаменимая секретарша Ким Ми Со уходит после девяти лет безупречной работы. Пытаясь удержать ее, он начинает переосмысливать их отношения. История о том, как долгие годы работы рядом могут скрывать настоящие чувства.

«Она была прекрасна» / She Was Pretty

Ким Хе Джин устраивается на работу в редакцию журнала, где ее начальником становится первая любовь. На фоне офисной конкуренции и дедлайнов разворачивается история о самооценке, внешности и чувствах, которые возвращаются спустя годы.

«Понимание любви» / The Interest of Love

Работа в банке становится местом, где пересекаются судьбы нескольких сотрудников. Их отношения развиваются медленно и болезненно, показывая, как страх, статус и нерешительность влияют на любовь. Это реалистичная и спокойная история о чувствах во взрослой жизни.

«Ее личная жизнь» / Her Private Life

Сон Док Ми работает куратором галереи, но скрывает свою вторую жизнь фанатки айдола. Новый директор узнает ее секрет, и между ними возникает необычное партнерство. Дорама исследует баланс между профессионализмом и личными интересами.

«Стартап» / Start-Up

Мир технологий и бизнеса становится фоном для отношений между амбициозными молодыми людьми. Работа над проектами, конкуренция и давление инвесторов создают напряжение, в котором зарождаются чувства. История о мечтах, карьере и любви.

«Прогноз погоды и любви» / Forecasting Love and Weather

Сотрудники метеорологической службы сталкиваются не только с погодными аномалиями, но и с личными драмами. Отношения между коллегами становятся сложнее из-за служебной иерархии и ответственности. Дорама показывает, как работа влияет на личную жизнь.

«Роман в законе» / Suspicious Partner

Прокурор и его стажер-юрист оказываются в центре уголовного дела: стажерка становится подозреваемой в убийстве, а он рискует карьерой, чтобы доказать ее невиновность. Рабочие отношения постепенно перерастают в нечто большее. История сочетает детектив и романтику.

«Мой секретный роман» / My Secret Romance

Случайная встреча превращается в краткий роман, о котором герои забывают. Спустя годы они снова встречаются уже как начальник и подчиненная. Дорама играет с клише и показывает, как прошлое влияет на настоящее.

«Король земли» / King the Land

Наследник крупной компании и сотрудница отеля с безупречной улыбкой начинают работать вместе. Их отношения строятся на контрасте характеров и постепенно переходят в роман. Легкая и динамичная история о любви в корпоративной среде.