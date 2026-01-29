Киноафиша Казахстана: самые ожидаемые премьеры февраля

Киноафиша февраля в Казахстане — от мировых биографических драм до казахстанских комедий, в этой подборке мы собрали 10 самых интересных премьер месяца, которые стоит посмотреть.

«Марти Великолепный»

Премьера: 29 января

Яркая спортивная премьера с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает о непростом пути к мечте амбициозного парня Марти Маузера.

«Қызым»

Премьера: 19 января

Драматическая комедия с Баян Алагузовой о трех дочерях, которые пытаются помочь 60-летнему отцу вновь встретить свою любовь и жениться.

«Заклятие. Обряд реинкарнации»

Премьера: 5 февраля

Интригующий фильм в жанре ужасов об отчаянной попытке женщины вернуть погибшего мужа. Эксперимент приобретает неожиданные обороты и оборачивается пришествием нечисти.

«Пейіш 2: Анама хат»

Премьера: 12 февраля

Фильм кыргызского производства — продолжение трогательной истории «Рай под ногами матерей». Этот фильм расскажет о непростом пути Адиля и Самира — его друга из детского дома, который мечтает о воссоединении с матерью. К основному актерскому составу присоединились звезды российского кинематографа — Станислав Бондаренко, Павел Майков, Омар Алибутаев и комик Алексей Щербаков.

«Грозовой перевал»

Премьера: 12 февраля

Долгожданная во всем мире премьера фильма, снятого по мотивам одноименного романа — страстная и иногда мрачная история любви. В главных ролях: Марго Робби и Джейкоб Элорди.

«Ограбление в Лос-Анджелесе»

Премьера: 12 февраля

Криминальный триллер с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало в главных ролях расскажет зрителю историю о детективе, выслеживанием похитителя с планом для идеального ограбления.

«Абай бол»

Премьера: 19 февраля

Казахстанская драматическая комедия об аферисте, чья душа неожиданно застревает между двумя мирами, что дает ему последний шанс искупить свои ошибки.

«Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»

Премьера: 19 февраля

Драматическая история о том, как потеря сына Уильямом и Агнес Шекспир послужила импульсом к созданию одного из величайших произведений поэта. Этот фильм уже получил несколько статуэток «Золотой глобус».

«Железо»

Премьера: 19 февраля

Криминальная драма казахстанского производства о противостоянии только что освободившегося Владислава Макарова с новым криминальным авторитетом по прозвищу Баха Черный. Сможет ли Макаров остановить подпольные бои и перекрыть наркотрафик?

«Сказка о царе Салтане»

Премьера: 19 февраля

Сказочный фильм, снятый по всеми любимому сюжету о молодом царе Салтане, его жене и ее мстительных сестрах. Этот фильм будет интересен как детям, так и родителям.