Киноафиша Казахстана: самые ожидаемые премьеры февраля

Киноафиша февраля в Казахстане — от мировых биографических драм до казахстанских комедий, в этой подборке мы собрали 10 самых интересных премьер месяца, которые стоит посмотреть.
«Марти Великолепный»
Премьера: 29 января
Яркая спортивная премьера с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает о непростом пути к мечте амбициозного парня Марти Маузера.
«Қызым»
Премьера: 19 января
Драматическая комедия с Баян Алагузовой о трех дочерях, которые пытаются помочь 60-летнему отцу вновь встретить свою любовь и жениться.
«Заклятие. Обряд реинкарнации»
Премьера: 5 февраля
Интригующий фильм в жанре ужасов об отчаянной попытке женщины вернуть погибшего мужа. Эксперимент приобретает неожиданные обороты и оборачивается пришествием нечисти.
«Пейіш 2: Анама хат»
Премьера: 12 февраля
Фильм кыргызского производства — продолжение трогательной истории «Рай под ногами матерей». Этот фильм расскажет о непростом пути Адиля и Самира — его друга из детского дома, который мечтает о воссоединении с матерью. К основному актерскому составу присоединились звезды российского кинематографа — Станислав Бондаренко, Павел Майков, Омар Алибутаев и комик Алексей Щербаков.
«Грозовой перевал»
Премьера: 12 февраля
Долгожданная во всем мире премьера фильма, снятого по мотивам одноименного романа — страстная и иногда мрачная история любви. В главных ролях: Марго Робби и Джейкоб Элорди.
«Ограбление в Лос-Анджелесе»
Премьера: 12 февраля
Криминальный триллер с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало в главных ролях расскажет зрителю историю о детективе, выслеживанием похитителя с планом для идеального ограбления.
«Абай бол»
Премьера: 19 февраля
Казахстанская драматическая комедия об аферисте, чья душа неожиданно застревает между двумя мирами, что дает ему последний шанс искупить свои ошибки.
«Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»
Премьера: 19 февраля
Драматическая история о том, как потеря сына Уильямом и Агнес Шекспир послужила импульсом к созданию одного из величайших произведений поэта. Этот фильм уже получил несколько статуэток «Золотой глобус».
«Железо»
Премьера: 19 февраля
Криминальная драма казахстанского производства о противостоянии только что освободившегося Владислава Макарова с новым криминальным авторитетом по прозвищу Баха Черный. Сможет ли Макаров остановить подпольные бои и перекрыть наркотрафик?
«Сказка о царе Салтане»
Премьера: 19 февраля
Сказочный фильм, снятый по всеми любимому сюжету о молодом царе Салтане, его жене и ее мстительных сестрах. Этот фильм будет интересен как детям, так и родителям.